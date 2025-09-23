  • Поиск
Смолов вошел в стартовый состав «БроукБойз» на матч Кубка России

23 сентября 2025, 19:29

Российский футболист Федор Смолов вошел в стартовый состав медиаклуба «БроукБойз» на матч четвертого раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России против саратовского «Сокола». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Встреча состоится 23 сентября и начнется в 19:30 мск.

Смолову 35 лет, он является воспитанником «Сокола». В сезоне-2024/25 он вместе с «Краснодаром» впервые стал чемпионом России. По окончании сезона «Краснодар» объявил, что Смолов покинул команду. По ходу карьеры форвард также выступал за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», московские «Динамо» и «Локомотив», нидерландский «Фейенорд» и испанскую «Сельту». Вместе с «Локомотивом» футболист дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок России.

За сборную России Смолов провел 45 матчей, в которых забил 16 голов.

За «БроукБойз» Смолов выступает со второго раунда «пути регионов», он забил по одному мячу в матчах с подмосковным «Сатурном» и курским «Авангардом».

CCCP1922
CCCP1922
23 сентября в 21:21
Смолов заслужил особое почтение, что о нём отдельное сообщение?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 сентября в 20:59, ред.
Главные новости тоже наверно делятся на просто главные и самые главные....
Эта...вне конкуренции...
sv_1969
sv_1969
23 сентября в 20:09
Соколу желаю Победы! Хватит мУдиалиге шастать по кубку))))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
23 сентября в 20:01
Большой человек - Большое футбольное событие.
K_SY116
K_SY116
23 сентября в 19:46
Федя может
