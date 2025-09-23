Смолов вошел в стартовый состав «БроукБойз» на матч Кубка России

1758644963

Российский футболист вошел в стартовый состав медиаклуба «БроукБойз» на матч четвертого раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России против саратовского «Сокола». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Встреча состоится 23 сентября и начнется в 19:30 мск.

Смолову 35 лет, он является воспитанником «Сокола». В сезоне-2024/25 он вместе с «Краснодаром» впервые стал чемпионом России. По окончании сезона «Краснодар» объявил, что Смолов покинул команду. По ходу карьеры форвард также выступал за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», московские «Динамо» и «Локомотив», нидерландский «Фейенорд» и испанскую «Сельту». Вместе с «Локомотивом» футболист дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок России.

За сборную России Смолов провел 45 матчей, в которых забил 16 голов.

За «БроукБойз» Смолов выступает со второго раунда «пути регионов», он забил по одному мячу в матчах с подмосковным «Сатурном» и курским «Авангардом».