  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыЛига чемпионов 2025/2026

Вальверде назвал невероятной встречу с болельщиками в Казахстане

29 сентября 2025, 17:16
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)0 : 5Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Встреча казахстанских болельщиков с футболистами испанского «Реала» перед матчем второго тура основного этапа Лиги чемпионов с «Кайратом» была невероятной. Такое мнение высказал журналистам полузащитник «Реала» Федерико Вальверде.

Матч пройдет во вторник в Алма-Ате и начнется в 19:45 мск.

«Прежде всего, мы хотим победить, чтобы скрасить эмоции после поражения в дерби, — сказал Вальверде. — Мы рассматриваем это как небольшую месть. Встреча [болельщиков] была невероятной. Было много фанатов „Реала“, настоящее безумие».

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо рассказал, как команда готовилась к матчу с «Кайратом». «Неважно, кто наш соперник, где играем, — сказал он. — Мы хотим победить. Хорошее начало [общего этапа] — это важно. Начали с домашней победы и хотим продолжить в том же духе, чтобы набрать очки».

«Мы смотрели игры „Кайрата“ против „Селтика“, „Спортинга“. Они в хорошей физической форме. Мы видели их матчи против „Селтика“ и „Спортинга“. Это сплоченная команда, которая знает, что делает, и играет хорошо», — добавил Алонсо.

В первом туре «Реал» обыграл на своем поле французский «Марсель» (2:1), «Кайрат» проиграл в гостях португальскому «Спортингу» (1:4). «Кайрат» стал вторым казахстанским клубом, который сыграет в основной стадии Лиги чемпионов. В 2015 году в групповую стадию сумела квалифицироваться «Астана».

Подписывайся в ВК
Все новости
Фанаты «Боруссии» бойкотируют выездной матч Лиги чемпионов с «Копенгагеном»
27 сентября
Фанат МЮ не стрижется год, ожидая успешной игры команды
27 сентября Фото
Игроки МЮ поддержали освистанного на «Олд Траффорд» Гарначо
27 сентября
«Ливерпуль» забанил более 1000 перекупщиков билетов
25 сентября
Фанаты ПАОКа провели акцию против Израиля на матче Лиги Европы с «Маккаби»
24 сентября
Билеты на матч «Кайрата» с «Реалом» раскупили за 4 часа
24 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Варвар7
Варвар7 ответ Шуня771 (раскрыть)
30 сентября в 21:41
От всей души поздравляю Вас с Победой в "группе олигархов") !!!
Шуня771
Шуня771
30 сентября в 21:32
Мну думал ограничатся трёшкой!
Ан нет...)
Lobo77
Lobo77
30 сентября в 17:45
    Alex_67
    Alex_67
    29 сентября в 23:08
    Отомстить Атлетико, выиграв у Кайрата? Я правильно понял его слова? Или трудности перевода? Хотя, испанский язык не самый сложный в Европе, скорее наоборот...
    ABir
    ABir
    29 сентября в 23:05
    Реалу победы, болельщикам Кайрата придничноготнастроения!
    shur
    shur ответ Варвар7 (раскрыть)
    29 сентября в 18:26
    ...хитрость такая казахская ! Накормить,напоить и проиграть с
    небольшой разницей, «Сәлеметсіз бе!»....
    Варвар7
    Варвар7
    29 сентября в 18:08
    Проводы тоже могут быть незабываемые...)
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
     
     
     