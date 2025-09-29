Вальверде назвал невероятной встречу с болельщиками в Казахстане

1759155374

29 сентября 2025, 17:16

Встреча казахстанских болельщиков с футболистами испанского «Реала» перед матчем второго тура основного этапа Лиги чемпионов с «Кайратом» была невероятной. Такое мнение высказал журналистам полузащитник «Реала» .

Матч пройдет во вторник в Алма-Ате и начнется в 19:45 мск.

«Прежде всего, мы хотим победить, чтобы скрасить эмоции после поражения в дерби, — сказал Вальверде. — Мы рассматриваем это как небольшую месть. Встреча [болельщиков] была невероятной. Было много фанатов „Реала“, настоящее безумие».

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо рассказал, как команда готовилась к матчу с «Кайратом». «Неважно, кто наш соперник, где играем, — сказал он. — Мы хотим победить. Хорошее начало [общего этапа] — это важно. Начали с домашней победы и хотим продолжить в том же духе, чтобы набрать очки».

«Мы смотрели игры „Кайрата“ против „Селтика“, „Спортинга“. Они в хорошей физической форме. Мы видели их матчи против „Селтика“ и „Спортинга“. Это сплоченная команда, которая знает, что делает, и играет хорошо», — добавил Алонсо.

В первом туре «Реал» обыграл на своем поле французский «Марсель» (2:1), «Кайрат» проиграл в гостях португальскому «Спортингу» (1:4). «Кайрат» стал вторым казахстанским клубом, который сыграет в основной стадии Лиги чемпионов. В 2015 году в групповую стадию сумела квалифицироваться «Астана».