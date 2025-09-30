  • Поиск
Сказка с «Реалом»: «Кайрат» проведет первый домашний матч в Лиге чемпионов

30 сентября 2025, 00:09

Казахстанский «Кайрат» во вторник проведет первый домашний матч основного этапа Лиги чемпионов по футболу, команде будет противостоять самый титулованный клуб турнира — испанский «Реал». Игра пройдет на стадионе «Центральный» в Алма-Ате и начнется в 19:45 мск.

Арена вмещает порядка 23 тыс. зрителей. В Казахстане очень много болельщиков «Реала». Уже 31 августа до начала основного этапа «Кайрат» опроверг ложные сообщения в социальных сетях о продаже и бронировании билетов на матч с «Реалом». Официальная продажа стартовала 23 сентября, все билеты были распроданы уже спустя четыре часа. Несмотря на меры предосторожности в виде продажи билетов по два в руки и проверки документов, не обошлось без проблем: некоторые спекулянты все-таки продавали билеты, доходило до абсурда — кто-то был готов обменять заветный пропуск на матч на однокомнатную квартиру.

Футболисты «Реала» прилетели на матч вечером в воскресенье. Вокруг их приезда возник большой ажиотаж, команду встретили прямо у отеля. Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде назвал такие условия невероятными. «Прежде всего, мы хотим победить, чтобы скрасить эмоции после поражения в дерби, — сказал Вальверде журналистам. — Мы рассматриваем это как небольшую месть. Встреча [болельщиков] была невероятной. Было много фанатов „Реала“, настоящее безумие».

«Кайрат» вышел в основной этап Лиги чемпионов, пройдя четыре квалификационных раунда. Команда победила по сумме двух встреч словенскую «Олимпию», финский «КуПС», словацкий «Слован» и шотландский «Селтик». В первом туре основного этапа казахстанский клуб на выезде уступил португальскому «Спортингу» (1:4), «Реал» дома обыграл французский «Марсель» (2:1).

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин считает матч с «Реалом» историческим для всего Казахстана. «Это матч, выходящий за рамки обычного, — сказал Уразбахтин журналистам. — Мы все с нетерпением ждем игру. Футбольный праздник пришел в нашу страну. Мы очень рады, что такой клуб, как „Реал“, приехал в Казахстан. Мы были рады и на жеребьевке, но вдвойне обрадовались, что команда едет к нам. С большим трепетом и надеждами ждем, рады этому событию».

Глава наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев отметил, что перед матчем в Казахстане ощущается чувство единства. «В нашей стране происходит много ярких и значимых событий. Но в футболе такие моменты случаются очень редко. То, что „Кайрат“ оказался в Лиге чемпионов, — это большое событие не только для Алма-Аты, но и для всего Казахстана. Когда я видел, как тысячи людей встречали „Реал“ в аэропорту, на улицах города, это было похоже на молниеносный кадр истории, который невозможно забыть, — сказал он „Спорт-экспрессу“. — Это не просто футбол. Это чувство единства, когда вся страна живет одной мечтой, одним матчем. Это вдохновляет и трогает до слез».

О составе «Реала»

Казалось, что «Реал» прибережет силу на такого соперника, как «Кайрат». Но этого не произошло, в заявку вошли все топовые футболисты, среди которых французский нападающий Килиан Мбаппе и бразильский полузащитник Винисиус Жуниор. За «Кайрат» сыграет российский защитник Егор Сорокин.

Он ответил на вопрос, получится ли его команде закрыть Мбаппе. «Это коллективная работа, потому что играю не только я, есть мои товарищи по команде. Будем делать все возможное, чтобы человеку доставить дискомфорт на футбольном поле», — сказал он журналистам.

«Мы можем добиться положительного результата за счет командных действий и дисциплины, потому что дисциплина бьет класс, как мы знаем, — добавил он. — Мы будем использовать свои шансы. У нас есть сильное оружие — стандарты. За счет этих действий мы сможем добиться положительного результата. Мы будем делать все возможное, чтобы этот результат был у нас».

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо рассказал, как в команде готовились к матчу с «Кайратом». «Мы смотрели игры „Кайрата“ против „Селтика“, „Спортинга“. Они в хорошей физической форме, — отметил он. — Это сплоченная команда, которая знает, что делает, и играет хорошо».

«Кайрат» стал вторым казахстанским клубом, который сыграет в основной стадии Лиги чемпионов. В 2015 году в групповую стадию сумела квалифицироваться «Астана».

Также на этой неделе в Лиге чемпионов пройдут следующие матчи: «Аталанта» — «Брюгге», «Атлетико» — «Айнтрахт», «Будё-Глимпт» — «Тоттенхэм», «Челси» — «Бенфика», «Галатасарай» — «Ливерпуль», «Интер» — «Славия», «Марсель» — «Аякс», «Пафос» — «Бавария», «Карабах» — «Копенгаген», «Юнион» — «Ньюкасл», «Монако» — «Манчестер Сити», «Арсенал» — «Олимпиакос», «Барселона» — ПСЖ, «Байер» — ПСВ, «Боруссия» (Дортмунд) — «Атлетик», «Наполи» — «Спортинг» и «Вильярреал» — «Ювентус».

Действующим победителем Лиги чемпионов является ПСЖ, который в финале победил «Интер» (5:0).

Источник: itar-tass.com Фото: Данияр Ахметов
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
30 сентября в 11:57
Все как в обычном конкурсе!
Capral
Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
30 сентября в 10:40
Ну а я, про кого написал- Величайший советский Клуб?)))
Шуня771
Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
30 сентября в 10:17
А Спартак?)
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ stanichnik (раскрыть)
30 сентября в 09:55
Доброе утро, stanichnik.

Спасибо Вам за активную игру, комментирование и борьбу в группе.

Подскажу, что КЭТиК выигралА группу - это аккаунт женщины, что есть у неё в профиле, и в чём сайт не сомневается. Хотя Вы, конечно, наверняка прежде всего имели в виду обращение к пользователю как к игроку, а тогда звучит верно.

Просто решил дать Вам знать и напомнить уважаемым игрокам, что побеждают в конкурсе люди не только с разными подходами к игре, но и разных возрастов и обоих полов.
stanichnik
stanichnik
30 сентября в 09:39
Всем Доброго Здоровья!
КЭТиКа с победой в группе Бескова, благодарю за честное соперничество и удачи ему в группе Яшина! Играйте и выигрывайте, и болейте за своих, а не против чужих!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
30 сентября в 09:13
В пролёте выбравшие группу без призов не будут, но если не наберётся достаточного количества участников, то тогда выбравшие будут играть в обычных группах.

В случае когда группа без призов есть обычных групп девять, а когда её нет - десять.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
30 сентября в 09:08
Спасибо за ответ. А если кворума в группе не будет, что тогда? Желающих распределят по обычным группам или месяц в пролёте?...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
30 сентября в 09:01
Здравствуйте.

Сейчас среди выбравших группу одиннадцать человек, среди них Вы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
30 сентября в 08:58
Добра всем участникам! На октябрь я выбрал группу без призов. Только не знаю, попал я в число 10 участников, про которых писАли ниже или нет.
Поясните, если не сложно, линия и ставки как в обычном конкурсе или есть нюансы? Про то, что комментировать для очков необязательно - в курсе...
STVA 1
STVA 1
30 сентября в 08:43
Линия изобилует выбором матчей)))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
30 сентября в 08:24
Ещё предполагаю, что казахский клуб избежит сокрушительного разгрома с разницей голов в четыре или более, скорее 0:2 или 0:3, а может даже забить смогут, но это всё же вряд ли, как по мне.

А так вообще сенсации случаются, но в этом туре в еврокубках в плане возможных сенсаций скорее могут доставить Лига Европы с Лигой Конференций.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
30 сентября в 08:19
Вы так думаете ? Хм... Ну не знаю.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
30 сентября в 08:18
Может быть, тут многое субъективно, а в целом одно другому не мешает, на мой взгляд.

Как сыграют сами футболисты - тут слишком прямого влияния отношение к команде-сопернику и тёплому приёму нет.
Giallorossi
Giallorossi ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
30 сентября в 08:07
Спасибо за ответ!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Giallorossi (раскрыть)
30 сентября в 08:06
Здравствуйте.

В настоящее время новых статей нет.

Что до новостей, то они публикуются, а что раньше, что сейчас могут быть более длительные и менее длительные перерывы между публикациями.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Вещий (раскрыть)
30 сентября в 08:04
Доброе утро.

Да, действительно так. Спасибо за заметку, хотя мы и заметили некоторое время до того как сообщили, и теперь исправили.

Нет, не по задумке, а автоматически поставились эти матчи, а они будут играться завтра, поэтому сделали откат всех ставок на них.

Другие два матча в линии на сегодня точно по дате будут сыграны сегодня.
Giallorossi
Giallorossi
30 сентября в 07:52
Что с сайтом случилось? Не новостей новых, не статей!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
30 сентября в 07:45
Тот случай, когда весь стадион за Реал. Ахаха
Вещий
Вещий
30 сентября в 07:42
Всем Добра!

Уважаемая администрация ... сегодня вы выставили матчи Италия Серия В которые будут играть завтра 01.10.2025.... Это такая задумка?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
30 сентября в 07:40, ред.
А вам не кажется, что уж чересчур много сладострастия, подхалимства и соплей счастья от казахов ? Кайрат и Казахстан приняли Реал как Мессию, а не как соперника. Никакого самоуважения, а ведь команда шла к групповому этапу через упорство, трудности и встреча с РМ , - не небесная халява, а заслуга Кайрата. Этого понимания я почему-то не вижу, оно сменилось глупым блаженством от самой возможности ступить на поле с Реалом и обменяться обнимашками с Мбаппе... Былым же спортивным упрямством в риторике клуба и не пахнёт.

Надо настраиваться на прединок, а не радоваться раньше времени.
Grizly88
Grizly88
30 сентября в 07:29
Разгромом попахивает
SSC Napoli
SSC Napoli
30 сентября в 07:23
Всё безнадёжно!
sv_1969
sv_1969
30 сентября в 07:12
Если возьмут хоть очко, то наверное весь Казахстан гулять будет
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 8hhsynws3crc (раскрыть)
30 сентября в 06:58
Какие-то шансы всегда есть, они просто на тот или иной исход бывают выше или ниже, варьируются от очень высоких и очень низких.
u6dc78nx4utz
u6dc78nx4utz
30 сентября в 06:46
Если разгрома не будет и удастся еще забить гол, то это будет праздник.
8hhsynws3crc
8hhsynws3crc
30 сентября в 06:44
Шансов нет, но про чудо Шерифа помнят многие.
Вещий
Вещий
30 сентября в 06:43
А я ожидаю сенсацию в этом матче...
7jpbkx52g6ae
7jpbkx52g6ae
30 сентября в 06:42
Нужно обьвить сегодня там национальный праздник
Варвар7
Варвар7
30 сентября в 06:20, ред.
"Сказка ложь да в ней намёк - будет одной из команд урок"...)
Alex_67
Alex_67
30 сентября в 05:47
Надо посмотреть, что из себя представляет наш Егор Сорокин, играющий за Кайрат.
