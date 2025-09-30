Сказка с «Реалом»: «Кайрат» проведет первый домашний матч в Лиге чемпионов

1759180154

Казахстанский «Кайрат» во вторник проведет первый домашний матч основного этапа Лиги чемпионов по футболу, команде будет противостоять самый титулованный клуб турнира — испанский «Реал». Игра пройдет на стадионе «Центральный» в Алма-Ате и начнется в 19:45 мск.

Арена вмещает порядка 23 тыс. зрителей. В Казахстане очень много болельщиков «Реала». Уже 31 августа до начала основного этапа «Кайрат» опроверг ложные сообщения в социальных сетях о продаже и бронировании билетов на матч с «Реалом». Официальная продажа стартовала 23 сентября, все билеты были распроданы уже спустя четыре часа. Несмотря на меры предосторожности в виде продажи билетов по два в руки и проверки документов, не обошлось без проблем: некоторые спекулянты все-таки продавали билеты, доходило до абсурда — кто-то был готов обменять заветный пропуск на матч на однокомнатную квартиру.

Футболисты «Реала» прилетели на матч вечером в воскресенье. Вокруг их приезда возник большой ажиотаж, команду встретили прямо у отеля. Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде назвал такие условия невероятными. «Прежде всего, мы хотим победить, чтобы скрасить эмоции после поражения в дерби, — сказал Вальверде журналистам. — Мы рассматриваем это как небольшую месть. Встреча [болельщиков] была невероятной. Было много фанатов „Реала“, настоящее безумие».

«Кайрат» вышел в основной этап Лиги чемпионов, пройдя четыре квалификационных раунда. Команда победила по сумме двух встреч словенскую «Олимпию», финский «КуПС», словацкий «Слован» и шотландский «Селтик». В первом туре основного этапа казахстанский клуб на выезде уступил португальскому «Спортингу» (1:4), «Реал» дома обыграл французский «Марсель» (2:1).

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин считает матч с «Реалом» историческим для всего Казахстана. «Это матч, выходящий за рамки обычного, — сказал Уразбахтин журналистам. — Мы все с нетерпением ждем игру. Футбольный праздник пришел в нашу страну. Мы очень рады, что такой клуб, как „Реал“, приехал в Казахстан. Мы были рады и на жеребьевке, но вдвойне обрадовались, что команда едет к нам. С большим трепетом и надеждами ждем, рады этому событию».

Глава наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев отметил, что перед матчем в Казахстане ощущается чувство единства. «В нашей стране происходит много ярких и значимых событий. Но в футболе такие моменты случаются очень редко. То, что „Кайрат“ оказался в Лиге чемпионов, — это большое событие не только для Алма-Аты, но и для всего Казахстана. Когда я видел, как тысячи людей встречали „Реал“ в аэропорту, на улицах города, это было похоже на молниеносный кадр истории, который невозможно забыть, — сказал он „Спорт-экспрессу“. — Это не просто футбол. Это чувство единства, когда вся страна живет одной мечтой, одним матчем. Это вдохновляет и трогает до слез».

О составе «Реала»

Казалось, что «Реал» прибережет силу на такого соперника, как «Кайрат». Но этого не произошло, в заявку вошли все топовые футболисты, среди которых французский нападающий Килиан Мбаппе и бразильский полузащитник Винисиус Жуниор. За «Кайрат» сыграет российский защитник Егор Сорокин.

Он ответил на вопрос, получится ли его команде закрыть Мбаппе. «Это коллективная работа, потому что играю не только я, есть мои товарищи по команде. Будем делать все возможное, чтобы человеку доставить дискомфорт на футбольном поле», — сказал он журналистам.

«Мы можем добиться положительного результата за счет командных действий и дисциплины, потому что дисциплина бьет класс, как мы знаем, — добавил он. — Мы будем использовать свои шансы. У нас есть сильное оружие — стандарты. За счет этих действий мы сможем добиться положительного результата. Мы будем делать все возможное, чтобы этот результат был у нас».

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо рассказал, как в команде готовились к матчу с «Кайратом». «Мы смотрели игры „Кайрата“ против „Селтика“, „Спортинга“. Они в хорошей физической форме, — отметил он. — Это сплоченная команда, которая знает, что делает, и играет хорошо».

«Кайрат» стал вторым казахстанским клубом, который сыграет в основной стадии Лиги чемпионов. В 2015 году в групповую стадию сумела квалифицироваться «Астана».

Также на этой неделе в Лиге чемпионов пройдут следующие матчи: «Аталанта» — «Брюгге», «Атлетико» — «Айнтрахт», «Будё-Глимпт» — «Тоттенхэм», «Челси» — «Бенфика», «Галатасарай» — «Ливерпуль», «Интер» — «Славия», «Марсель» — «Аякс», «Пафос» — «Бавария», «Карабах» — «Копенгаген», «Юнион» — «Ньюкасл», «Монако» — «Манчестер Сити», «Арсенал» — «Олимпиакос», «Барселона» — ПСЖ , «Байер» — ПСВ , «Боруссия» (Дортмунд) — «Атлетик», «Наполи» — «Спортинг» и «Вильярреал» — «Ювентус».