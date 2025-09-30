  • Поиск
«Краснодар» — «Динамо» и еще две игры дадут старт 5 туру Кубка в Пути РПЛ

30 сентября 2025, 00:05

Программа пятого тура «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу стартует во вторник тремя матчами. В этот день состоятся игры «Рубин» — «Зенит», «Краснодар» — «Динамо» (Москва) и «Ахмат» — «Оренбург».

Среди матчей вторника выделяется игра между «Краснодаром» и московским «Динамо», встреча начнется в 20:30 мск. В случае победы краснодарская команда гарантирует себе выход в плей-офф «пути РПЛ» досрочно. «Краснодар» возглавляет таблицу группы B с 9 очками, «Динамо» идет вторым (7 очков), следом располагаются самарские «Крылья Советов» (6) и «Сочи» (2), которые проведут свой матч 1 октября.

«Краснодар» немного забуксовал после лидерства в таблице РПЛ, «быки» не могут выиграть два матча подряд — ничья с «Ростовом» (0:0) и поражение от петербургского «Зенита» (0:2). Теперь краснодарская команда с 20 очками идет третьей в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо», наоборот, не проигрывает на протяжении четырех матчей во всех турнирах (три победы, одна ничья). Матч первого круга Кубка России между командами завершился победой «Краснодара» со счетом 4:0.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что в матче с «Динамо» к команде присоединятся молодые воспитанники. «В матче на Кубок России вы увидите молодых ребят. Думаю, что два-три минимум добавятся. Скорее всего, получат игровое время», — сказал он.

Матчи группы А

Также во вторник казанский «Рубин» примет на своем поле «Зенит» (18:00 мск), грозненский «Ахмат» дома встретится с «Оренбургом» (20:30). Все команды выступают в группе А. Лидирует с 12 очками «Зенит», далее идут «Оренбург» (5), «Рубин» (4) и «Ахмат» (3).

1 октября состоятся матчи «Пари Нижний Новгород» — «Спартак», «Локомотив» — ЦСКА, «Балтика» — «Акрон». Завершится тур в четверг матчем между махачкалинским «Динамо» и «Ростовом».

Кубок России сохранил свой формат — с сезона-2022/23 турнир разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» команды сыграют по шесть матчей в два круга, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжит выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (9).

Capral
Capral ответ Vilar (раскрыть)
01 октября в 15:40
Именно...
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂
Vilar
Vilar ответ Capral (раскрыть)
01 октября в 15:39
В финале)))
Capral
Capral ответ Vilar (раскрыть)
01 октября в 15:38
Подожди, ещё и тот выйдет...
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Vilar
Vilar ответ Capral (раскрыть)
01 октября в 15:37
Так это зенито-медведев, я сразу и не въехал. Точнее и забыл про клоунаду.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
30 сентября в 13:12, ред.
Не знаю кому там Краснодар и Динамо дадут старт...но к их даванию старта матч Рубин-Зенит уже завершится...
Capral
Capral ответ Vilar (раскрыть)
30 сентября в 11:57
О Медведеве.)))
Vilar
Vilar ответ Capral (раскрыть)
30 сентября в 11:46
Это о ком, о б.президенте?
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
30 сентября в 10:11
Не скажите, Удача- тоже выпадает Сильнейшим!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
30 сентября в 10:01, ред.
Спасибо дружище!!!...чистое везение)...сыграл на удачу с номинальным количеством очков на ставках (всего около 18 тыс), в октябре заканчивался випстатус, хотелось его продлить естественным способом без просьб)...
Capral
Capral ответ Vilar (раскрыть)
30 сентября в 09:53
А выход Медведева на поле не снижает интерес?
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
30 сентября в 09:52, ред.
Маэстро, пользуясь случаем, позвольте поздравить Вас с победой в группе КП!!!!!!! Желаю Вам победы и в группе Яшина!!!!!!! И не забывайте- Величайший советский Клуб- всегда должен быть Первый!!!!!!!
Удачи, Дружище!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ CCCP1922 (раскрыть)
30 сентября в 08:45
Да, действительно не столь напряжённый график, при этом порой и не сверх лёгкий, а к тому же это шанс дать молодым и запасным проявить себя.
CCCP1922
CCCP1922 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
30 сентября в 08:42
Это в России напряженные графики? У нас, что футболисты постоянно играют по два матча в неделю? Посмотрите статистику игроков и сравните количество матчей по году у НИХ и у НАС.
shur
shur ответ xjajj728uu57 (раскрыть)
30 сентября в 08:37
...как ни странно,начинаешь привыкать к этой фразе! Будь то Кубок или первенство!
Futurista
Futurista ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
30 сентября в 08:30
Составы шахтёрских бригад не ротируют "с учётом напряжённого графика"...и у них не такой "напряжённый график" зарплат)...
Vilar
Vilar ответ CCCP1922 (раскрыть)
30 сентября в 08:24
Согласен. Резервные составы снижают статус Кубка России (не в обиду). Можно ещё придумать Кубок лиги, и т.д.
Сп62
Сп62 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
30 сентября в 07:38
Валера тоже выставит резервный состав. Что он рыжий?
КЭТиК
КЭТиК
30 сентября в 06:42
На Кубок многие выставят полуторные или вторые составы, особенно фавориты, так что всё очень непредсказуемо.
shlomo
shlomo
30 сентября в 06:38
Интересные матчи нас ждут... вот только вопрос каким составом будут играть команды.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
30 сентября в 05:55
Быкам нужно реабилитироваться за неудачные матчи.
Валере в этом смысле не свезло, соперник будет злой...
112910415
112910415
30 сентября в 05:28
Динамо может и победить !
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ CCCP1922 (раскрыть)
30 сентября в 05:03
Ротируют составы или выпускают совсем не основных игроков не только в случае с Кубком России, а со многими другими тоже, а случае с Кубком Лиги в Англии это вообще распространено сильно.

С учётом напряжённых графиков, зачастую не особенной приоритетности и просто видимого смысла задействовать некоторых из команды именно в кубковых матчах это всё соответственно.
Alex_67
Alex_67 ответ xjajj728uu57 (раскрыть)
30 сентября в 03:46, ред.
У Краснодара просто нет другого выхода.
CCCP1922
CCCP1922
30 сентября в 03:40, ред.
Что это за Кубок России, когда на матчи выходят резервные составы? Неужели и сейчас много игр? Тогда стоит вернуться к традиционному формату. Клубы РПЛ должны вступать в борьбу с 1/16 финала и играть основными составами. А для резервистов организовать, например, Кубок сезона (такой уже был при СССР). Если в календаре у некоторых команд есть свободные окна, для них можно организовать короткие региональные турниры с хорошим призовым фондом. У РФС есть деньги.
xjajj728uu57
xjajj728uu57
30 сентября в 03:26
Краснодар опять сделает Валеру и компанию
