«Краснодар» — «Динамо» и еще две игры дадут старт 5 туру Кубка в Пути РПЛ

30 сентября 2025, 00:05

Программа пятого тура «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Фонбет — Кубка России по футболу стартует во вторник тремя матчами. В этот день состоятся игры «Рубин» — «Зенит», «Краснодар» — «Динамо» (Москва) и «Ахмат» — «Оренбург».

Среди матчей вторника выделяется игра между «Краснодаром» и московским «Динамо», встреча начнется в 20:30 мск. В случае победы краснодарская команда гарантирует себе выход в плей-офф «пути РПЛ » досрочно. «Краснодар» возглавляет таблицу группы B с 9 очками, «Динамо» идет вторым (7 очков), следом располагаются самарские «Крылья Советов» (6) и «Сочи» (2), которые проведут свой матч 1 октября.

«Краснодар» немного забуксовал после лидерства в таблице РПЛ , «быки» не могут выиграть два матча подряд — ничья с «Ростовом» (0:0) и поражение от петербургского «Зенита» (0:2). Теперь краснодарская команда с 20 очками идет третьей в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо», наоборот, не проигрывает на протяжении четырех матчей во всех турнирах (три победы, одна ничья). Матч первого круга Кубка России между командами завершился победой «Краснодара» со счетом 4:0.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что в матче с «Динамо» к команде присоединятся молодые воспитанники. «В матче на Кубок России вы увидите молодых ребят. Думаю, что два-три минимум добавятся. Скорее всего, получат игровое время», — сказал он.

Матчи группы А

Также во вторник казанский «Рубин» примет на своем поле «Зенит» (18:00 мск), грозненский «Ахмат» дома встретится с «Оренбургом» (20:30). Все команды выступают в группе А. Лидирует с 12 очками «Зенит», далее идут «Оренбург» (5), «Рубин» (4) и «Ахмат» (3).

1 октября состоятся матчи «Пари Нижний Новгород» — «Спартак», «Локомотив» — ЦСКА , «Балтика» — «Акрон». Завершится тур в четверг матчем между махачкалинским «Динамо» и «Ростовом».

Кубок России сохранил свой формат — с сезона-2022/23 турнир разделен на «путь РПЛ » и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ » команды сыграют по шесть матчей в два круга, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф «пути РПЛ », третья продолжит выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов.