  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИстория футболаЧемпионат мира 2006

Руни вспомнил о противостоянии с Роналду на ЧМ-2006

вчера, 21:16
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия0 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияЗакончился после серии пенальти

Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни вспомнил об известном эпизоде из матча 1/4 финала ЧМ-2006, когда он получил красную карточку в матче против Португалии.

Руни был удален за то, что наступил на Рикарду Карвалью, в эпизоде также активно участвовал партнер Уэйна по «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который беседовал с главным судьей, а после удаления Руни подмигнул своей скамейке запасных.

Руни сказал:

Я поговорил с Роналду сразу после игры в туннеле. Между нами не было никаких проблем. Я пожелал ему удачи в полуфинале.

В первом тайме того матча я пытался уговорить судью показать Роналду желтую за симуляцию. Если бы у меня был шанс организовать его удаление, я бы это сделал. На поле мы всегда были соперниками, но когда вернулись в расположение «Юнайтед», все это осталось позади.

На ЧМ-2006 сборная Португалии показала свой лучший результат на ЧМ за 40 лет, заняв 4-е место.

Подписывайся в ВК
Все новости
Фернандес назвал главные моменты в своей карьере
20 сентября
Ван дер Сар рассказал об упорстве молодого Роналду
17 сентября
Нани: «Я был очень близок к переходу в „Зенит“»
15 сентября
Левандовски — о трансфере в МЮ: «Фергюсон звонил, но я не понял его акцент»
14 сентября
Ван дер Сар вспомнил о выборе между «Ювентусом» и «Ливерпулем»
14 сентября
Как футбол изменился за двадцать лет. Раскормили новых «китов», а побеждают аналитики
31 августаRoman Novikov в блоге Футбольная ностальгияКомментарии10
 
Сортировать
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:21
А зачем Руни об этом рассказывает? Прошло уже почти двадцать лет. Роналду продолжает свою блестящую карьеру, за плечами у Криштиану фантастические годы в Реале и рекорды, рекорды, рекорды...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:55
Что тебе будут писать те хейтеры, которые утверждали, что у них с Роналду проблемы были, что Роналду испугался вернуться в МЮ?
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:22
Роналду тогда много симулировал
shur
shur ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 22:44
...в сорокет жизнь активная,футбольная превращается в мемуары,воспоминания,переживания,эмоции, вообщем в сопли
какой то определённой давности,истории,случая,происшествия!
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:19
Шуня771
Шуня771
вчера в 22:01
И где сейчас Роналду и где Руни?)
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 21:41
Да, помню как в газетах после этого эпизода расписывали про то, как Руни и другие партнеры МЮ, якобы, ополчились против Рона.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 