Руни вспомнил о противостоянии с Роналду на ЧМ-2006

Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни вспомнил об известном эпизоде из матча 1/4 финала ЧМ-2006, когда он получил красную карточку в матче против Португалии.
Руни был удален за то, что наступил на Рикарду Карвалью, в эпизоде также активно участвовал партнер Уэйна по «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который беседовал с главным судьей, а после удаления Руни подмигнул своей скамейке запасных.
Руни сказал:
Я поговорил с Роналду сразу после игры в туннеле. Между нами не было никаких проблем. Я пожелал ему удачи в полуфинале.
В первом тайме того матча я пытался уговорить судью показать Роналду желтую за симуляцию. Если бы у меня был шанс организовать его удаление, я бы это сделал. На поле мы всегда были соперниками, но когда вернулись в расположение «Юнайтед», все это осталось позади.
На ЧМ-2006 сборная Португалии показала свой лучший результат на ЧМ за 40 лет, заняв 4-е место.
