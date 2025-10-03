Руни вспомнил о противостоянии с Роналду на ЧМ-2006

1759515409

вчера, 21:16

Бывший футболист сборной Англии вспомнил об известном эпизоде из матча 1/4 финала ЧМ -2006, когда он получил красную карточку в матче против Португалии.

Руни был удален за то, что наступил на Рикарду Карвалью, в эпизоде также активно участвовал партнер Уэйна по «Манчестер Юнайтед» , который беседовал с главным судьей, а после удаления Руни подмигнул своей скамейке запасных.

Руни сказал:

Я поговорил с Роналду сразу после игры в туннеле. Между нами не было никаких проблем. Я пожелал ему удачи в полуфинале. В первом тайме того матча я пытался уговорить судью показать Роналду желтую за симуляцию. Если бы у меня был шанс организовать его удаление, я бы это сделал. На поле мы всегда были соперниками, но когда вернулись в расположение «Юнайтед», все это осталось позади.