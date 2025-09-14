  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИстория футболаАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Левандовски — о трансфере в МЮ: «Фергюсон звонил, но я не понял его акцент»

вчера, 23:10

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, как его однажды пытался купить «Манчестер Юнайтед». Это случилось еще в те времена, когда поляк выступал за «Боруссию» Дортмунд.

Фергюсон позвонил мне, потом я перезвонил ему. Он говорил со мной, но я ничего не мог понять из-за его акцента. Я пытался сосредоточиться, чтобы понять его слова. Я сказал: «Конечно, конечно», но на самом деле ничего не смог понять. В целом я сказал ему да, и трансфер, думаю, был близок. Но президент Дортмунда сказал, что они не могут продать меня. Это было не подходящее время.

Подписывайся в ВК
Все новости
Ван дер Сар вспомнил о выборе между «Ювентусом» и «Ливерпулем»
Вчера, 19:20
Как футбол изменился за двадцать лет. Раскормили новых «китов», а побеждают аналитики
31 августаRoman Novikov в блоге Футбольная ностальгияКомментарии8
А шуму-то было. Эти проекты врывались в полуфинал ЛЧ, брали титулы – но быстро схлопнулись
29 августаМаксим Тарасов в блоге Дно пробитоКомментарии4
Восемь грехов «Барселоны» и «скромная» победа 149:0. Шокирующие футбольные разгромы
14 августаRoman Novikov в блоге "Соккер" ХронографКомментарии10
Футболист продержался в клубе пять дней. У Кэмпбелла, Ярни и Вьери есть похожий опыт
04 августаRoman Novikov в блоге "Соккер" ТопКомментарии2
Возвращение воспитанников – фишка грандов. «Манчестер Сити» придётся выложить 250 млн евро за Палмера
31 июляRoman Novikov в блоге Футбольная ностальгияКомментарии1
 
Все комментарии
Nenash
Nenash
сегодня в 00:13
Акцент был сделан на "ботинок".. Лева сделал вид что не понял.. 🫢😄
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:45
Вот человек... Не понял тогда, зачем рассказывать про это сейчас? Фергюсон уже не вспомнит о нем. Всё, что ни делается, то к лучшему. Хорошо, что этот человек не попал в МЮ... Он одиночка, не человек для здорового коллектива.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 