Левандовски — о трансфере в МЮ: «Фергюсон звонил, но я не понял его акцент»

Форвард «Барселоны» рассказал, как его однажды пытался купить «Манчестер Юнайтед». Это случилось еще в те времена, когда поляк выступал за «Боруссию» Дортмунд.

Фергюсон позвонил мне, потом я перезвонил ему. Он говорил со мной, но я ничего не мог понять из-за его акцента. Я пытался сосредоточиться, чтобы понять его слова. Я сказал: «Конечно, конечно», но на самом деле ничего не смог понять. В целом я сказал ему да, и трансфер, думаю, был близок. Но президент Дортмунда сказал, что они не могут продать меня. Это было не подходящее время.