Фернандес назвал главные моменты в своей карьере

20 сентября 2025, 17:01

Завершивший карьеру футболиста Марио Фернандес заявил, что чемпионства с московским ЦСКА и петербургским «Зенитом», а также гол в ворота сборной Хорватии на чемпионате мира являются его главными воспоминаниями.

«Конечно, это все чемпионства с ЦСКА, золото с „Зенитом“. А также гол в ворота сборной Хорватии на чемпионате мира 2018 года. Он самый важный и ценный для меня за все время», — сказал Фернандес.

Фернандесу 35 лет, последним клубом в его карьере был «Зенит», в составе которого он стал чемпионом России в сезоне-2023/24. С 2012 по 2022 год Фернандес выступал за ЦСКА, с которым стал трехкратным чемпионом России, трижды выиграл Суперкубок России, один раз — кубок страны. В 2016 году Фернандес получил российское гражданство, а через год дебютировал за сборную России и дошел с ней до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира.

Варвар7
Варвар7 ответ Тот самый чувак (раскрыть)
20 сентября в 21:30
Скажем так, трактовка у людей может быть разная (сколько людей столько и мнений) , но вспоминать будут перипетии скандального перехода и всё , что ним связанно , а оценивать будут по разному - кто то с пониманием , кто то с осуждением , кто просто с констатацией этого события...
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ Варвар7 (раскрыть)
20 сентября в 21:05
Как Иуду?
Варвар7
Варвар7
20 сентября в 20:09
Марио ты можешь вспоминать любые момента , но в России большинство любителей футбола будут вспоминать тебя совсем по другому поводу.
25процентный клоун
25процентный клоун
20 сентября в 20:05, ред.
Ну с хорватами ты и привез, Марио, мы то помним. Да и золото Зенита зря сюда приплел, ну да ладно.
Главные моменты у Марио, это когда армейцы платили главному игроку сборной России в полтора раза меньше чем Зобнину Спартак. Никогда ЦСКА не ценил Фернандеса, как и Тошича и Хонду и тренера Алексея.
Да Натхо с Ерёменко помним как лихо украли, обворовав казанцев
Гость
