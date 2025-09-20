Завершивший карьеру футболиста Марио Фернандес заявил, что чемпионства с московским ЦСКА и петербургским «Зенитом», а также гол в ворота сборной Хорватии на чемпионате мира являются его главными воспоминаниями.
«Конечно, это все чемпионства с ЦСКА, золото с „Зенитом“. А также гол в ворота сборной Хорватии на чемпионате мира 2018 года. Он самый важный и ценный для меня за все время», — сказал Фернандес.
Фернандесу 35 лет, последним клубом в его карьере был «Зенит», в составе которого он стал чемпионом России в сезоне-2023/24. С 2012 по 2022 год Фернандес выступал за ЦСКА, с которым стал трехкратным чемпионом России, трижды выиграл Суперкубок России, один раз — кубок страны. В 2016 году Фернандес получил российское гражданство, а через год дебютировал за сборную России и дошел с ней до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира.
Главные моменты у Марио, это когда армейцы платили главному игроку сборной России в полтора раза меньше чем Зобнину Спартак. Никогда ЦСКА не ценил Фернандеса, как и Тошича и Хонду и тренера Алексея.
Да Натхо с Ерёменко помним как лихо украли, обворовав казанцев
