Фернандес назвал главные моменты в своей карьере

20 сентября 2025, 17:01

Завершивший карьеру футболиста заявил, что чемпионства с московским ЦСКА и петербургским «Зенитом», а также гол в ворота сборной Хорватии на чемпионате мира являются его главными воспоминаниями.

«Конечно, это все чемпионства с ЦСКА , золото с „Зенитом“. А также гол в ворота сборной Хорватии на чемпионате мира 2018 года. Он самый важный и ценный для меня за все время», — сказал Фернандес.