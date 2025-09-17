  • Поиск
Ван дер Сар рассказал об упорстве молодого Роналду

вчера, 09:17

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар вспомнил о том времени, когда в клубе появился молодой португальский талант Криштиану Роналду.

«Криштиану был невероятен, он всегда был в зале до и после тренировок. Я никогда не видел такого упорного в работе молодого человека. Он всегда говорил мне: „Эдвин, я собираюсь стать лучшим в мире“. Я говорил ему, чтобы он не переусердствовал, но он в итоге оказался прав», — сказал ван де Сар в интервью для Gazzetta dello Sport.

95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:03
Поэтому и добился таких высот в футболе!
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 12:38
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 12:35, ред.
    А потом Дыр Сара продырявил Торба
    Надо было с Роналду приходить на тренеровки и уходить с ним
    2jtu9rud56ea
    2jtu9rud56ea
    вчера в 12:01
    Не был бы упёртым,таких высот не добился
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 11:41
    Вот в чём ему действительно не откажешь, так это в упорстве... Желаю Криштиану побыстрее забить заветную тысячу голов голов в официальных матчах и, установив вечный рекорд, принять решение о своём будущем!!! Роналду заслужил возможность выбирать.
    112910415
    112910415
    вчера в 10:51
    настойчивый парень, мы в курсе !
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 10:49, ред.
    Сейчас если сказать партнерам в раздевалке что собираешься стать лучшим в мире будешь засмеян и принят за сумасшедшего денежными мешками, ценности и ориентиры уже не те, сейчас надо говорить что будешь получать самую большую зарплату в мире, тогда будут всерьёз воспринимать
    Nenash
    Nenash
    вчера в 10:31
    Походу переусердствовал.. Шарфы Хиляля не дадут соврать.. Пфф.. 🤭😄
    Vilar
    Vilar
    вчера в 09:43
    Как не стыдно - скрывал такие воспоминания. Внукам рассказывай, ван дыр сыр, как ты не брал пример, с великого Криштиану Роналду.
