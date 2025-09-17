Ван дер Сар рассказал об упорстве молодого Роналду

1758089856

вчера, 09:17

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» вспомнил о том времени, когда в клубе появился молодой португальский талант .

«Криштиану был невероятен, он всегда был в зале до и после тренировок. Я никогда не видел такого упорного в работе молодого человека. Он всегда говорил мне: „Эдвин, я собираюсь стать лучшим в мире“. Я говорил ему, чтобы он не переусердствовал, но он в итоге оказался прав», — сказал ван де Сар в интервью для Gazzetta dello Sport.