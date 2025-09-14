Ван дер Сар вспомнил о выборе между «Ювентусом» и «Ливерпулем»

1757866821

вчера, 19:20

Легендарный голландский вратарь вспомнил о том, как в свое время ему пришлось сделать выбор между «Ливерпулем» и «Ювентусом».

«У меня было два варианта: „Ливерпуль“ или „Ювентус“. Я поговорил с представителями обоих клубов, а потом мое сердце потянуло меня в Италию: Серия А была лучшей лигой в те годы, „Ювентус“ был поистине историческим клубом и победил нас („Аякс“ — прим.) в финале Лиги чемпионов в 1996 году. Мне понравилась черно-белая футболка, и меня заинтриговала идея играть за команду, в которой ключевую роль играл такой легендарный вратарь, как Дзофф», — сказал бывший голкипер.

Ван дер Сар продолжил: «В „Ювентусе“ было много изменений по сравнению с привычным для меня „Аяксом“, и было столько же трудностей. Я не играл в свой лучший футбол, но я ни о чем не жалею: когда нападающий не забивает или вратарь не спасает ворота, критика — это часть игры. Но жить и играть в Италии было все равно замечательным опытом».