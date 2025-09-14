  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИстория футболаАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Ван дер Сар вспомнил о выборе между «Ювентусом» и «Ливерпулем»

вчера, 19:20

Легендарный голландский вратарь Эдвин ван дер Сар вспомнил о том, как в свое время ему пришлось сделать выбор между «Ливерпулем» и «Ювентусом».

«У меня было два варианта: „Ливерпуль“ или „Ювентус“. Я поговорил с представителями обоих клубов, а потом мое сердце потянуло меня в Италию: Серия А была лучшей лигой в те годы, „Ювентус“ был поистине историческим клубом и победил нас („Аякс“ — прим.) в финале Лиги чемпионов в 1996 году. Мне понравилась черно-белая футболка, и меня заинтриговала идея играть за команду, в которой ключевую роль играл такой легендарный вратарь, как Дзофф», — сказал бывший голкипер.

Ван дер Сар продолжил: «В „Ювентусе“ было много изменений по сравнению с привычным для меня „Аяксом“, и было столько же трудностей. Я не играл в свой лучший футбол, но я ни о чем не жалею: когда нападающий не забивает или вратарь не спасает ворота, критика — это часть игры. Но жить и играть в Италии было все равно замечательным опытом».

Позднее ван дер Сар все-таки перебрался в Англию, где поиграл за «Фулхэм» и МЮ.

Подписывайся в ВК
Все новости
Как футбол изменился за двадцать лет. Раскормили новых «китов», а побеждают аналитики
31 августаRoman Novikov в блоге Футбольная ностальгияКомментарии8
А шуму-то было. Эти проекты врывались в полуфинал ЛЧ, брали титулы – но быстро схлопнулись
29 августаМаксим Тарасов в блоге Дно пробитоКомментарии4
Восемь грехов «Барселоны» и «скромная» победа 149:0. Шокирующие футбольные разгромы
14 августаRoman Novikov в блоге "Соккер" ХронографКомментарии10
Футболист продержался в клубе пять дней. У Кэмпбелла, Ярни и Вьери есть похожий опыт
04 августаRoman Novikov в блоге "Соккер" ТопКомментарии2
Возвращение воспитанников – фишка грандов. «Манчестер Сити» придётся выложить 250 млн евро за Палмера
31 июляRoman Novikov в блоге Футбольная ностальгияКомментарии1
Ямаль утвердился в статусе наследника Месси и Роналдиньо. У «Барселоны» новая «десятка»
17 июляRoman Novikov в блоге Футбольная ностальгияКомментарии3
 
Сортировать
Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:50
Тогда Ювентус была топ командой
724xzdpvhb9u
724xzdpvhb9u
вчера в 22:48
В то время Ювентус был более перспективной командой, чем Ливерпуль, что не скажешь про настоящее время
DXTK
DXTK
вчера в 21:35, ред.
Как говорится что не делается то к лучшему не перейдя в Ливерпуль оказался в Юве а после Фулхэма, стал легендой и выиграл дуэль в пенальти и вторую ЛЧ для МЮ..........

PS Помниться у Ливерпуля тогда тоже был свой голландец Сандер Вестервельд....... думаю фанаты со стажем его помнят.......а Де Гуй был в Челси.....
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ IKER-RAUL (раскрыть)
вчера в 21:21
скорее всего МЮ))) С Аморимом
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:20
Да тогда Юва всех громила,кого не лень,даже вторым составом. В середине 90-тых и начале 2000 Сериал был топовым чемпиком,а сейчас лига Пасты.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:21
Ув админы! Матч Фамаликау-Спортинг игрался вчера! А Вы его на сегодня поставили! Я по запарке на него поставил а потом только увидел! Сделайте возврат пожалуйста! Хоть и ставка выигрышная!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:07
Эдвину взгрустнулось и на воспоминания потянуло...)
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:44
будь выбор сегодня голландец бы выбрал Ливерпуль
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 