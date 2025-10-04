  • Поиск
Ассоциация футбола Узбекистана подтвердила переговоры с Фабио Каннаваро

вчера, 10:39

Ассоциация футбола Республики Узбекистан (АФУ) подтвердила ведение переговоров с итальянским специалистом Фабио Каннаваро, который, по данным СМИ, в ближайшее время может стать главным тренером национальной сборной.

«Руководство АФУ ведет переговоры с одним из ярких звезд недавнего прошлого, победителем чемпионата мира, известным итальянским специалистом Фабио Каннаваро, признанным лучшим футболистом мира в 2006 году. Подробные и официальные сообщения о переговорах будут опубликованы на страницах АФУ. Просим представителей СМИ не доверять неофициальным и необоснованным сообщениям, распространяемым в социальных сетях», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщал журналист Фабрицио Романо, итальянский специалист согласился занять пост сборной Узбекистана по футболу, о его назначении планируют объявить 6 октября.

Каннаваро 52 года. По ходу тренерской карьеры он работал в итальянских «Удинезе» и «Беневенто», «Аль-Насре» из Саудовской Аравии, китайских «Гуанчжоу» и «Тяньцзине», последним местом его работы было хорватское «Динамо» из Загреба. В качестве футболиста Каннаваро становился обладателем «Золотого мяча» в 2006 году. В том же году в составе сборной Италии он стал чемпионом мира. На клубном уровне Каннаваро выступал за итальянские «Наполи», «Парму», «Интер» и «Ювентус», испанский «Реал» и «Аль-Ахли» из ОАЭ.

Сборная Узбекистана впервые сыграет на чемпионате мира по футболу в 2026 году. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, в нем впервые примут участие 48 команд.

Alex_67
Alex_67
вчера в 12:33
А я думал, что Каннаваро уже подписали и он успел отметиться на первой пресс-конференции. Оказывается, ещё ничего не решено? Успею высказаться... Узбекистан 🇺🇿 успешно прошёл отбор на Чемпионат Мира по футболу 2026 — Сборная этой страны сыграет в финальной части турнира. Выглядит очень странно, но главная команда Узбекистана осталась без тренера. Вдвойне странно то, что случилось это уже давно. Каннаваро? Его кандидатура возникла неожиданно. Скорее всего сорвалась договорённость с кем-то из маститых специалистов. Конечно, у Фабио богатая футбольная история отличного игрока. И всё... О тренере Каннаваро ничего положительного нет. Зря узбеки связались с ним. У местной федерации футбола есть деньги, давно нашли бы условного Бору Милутиновича. Не хотят ехать в Узбекистан? Тогда есть только один путь – Россия. Вот место, где можно найти толкового тренера. Однако остаётся не так много времени. Желаю Узбекистану сделать правильный выбор!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:02
узбеки тоже соблазнились с именем великого игрока
но некудышного тренера.
будут на ЧМ 2026 пассажирами.
