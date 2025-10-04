Ассоциация футбола Узбекистана подтвердила переговоры с Фабио Каннаваро

1759563581

вчера, 10:39

Ассоциация футбола Республики Узбекистан (АФУ) подтвердила ведение переговоров с итальянским специалистом Фабио Каннаваро, который, по данным СМИ , в ближайшее время может стать главным тренером национальной сборной.

«Руководство АФУ ведет переговоры с одним из ярких звезд недавнего прошлого, победителем чемпионата мира, известным итальянским специалистом Фабио Каннаваро, признанным лучшим футболистом мира в 2006 году. Подробные и официальные сообщения о переговорах будут опубликованы на страницах АФУ. Просим представителей СМИ не доверять неофициальным и необоснованным сообщениям, распространяемым в социальных сетях», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщал журналист Фабрицио Романо, итальянский специалист согласился занять пост сборной Узбекистана по футболу, о его назначении планируют объявить 6 октября.

Каннаваро 52 года. По ходу тренерской карьеры он работал в итальянских «Удинезе» и «Беневенто», «Аль-Насре» из Саудовской Аравии, китайских «Гуанчжоу» и «Тяньцзине», последним местом его работы было хорватское «Динамо» из Загреба. В качестве футболиста Каннаваро становился обладателем «Золотого мяча» в 2006 году. В том же году в составе сборной Италии он стал чемпионом мира. На клубном уровне Каннаваро выступал за итальянские «Наполи», «Парму», «Интер» и «Ювентус», испанский «Реал» и «Аль-Ахли» из ОАЭ .