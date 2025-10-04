Зайнутдинов считает, что «Динамо» не должно пропускать пять голов за матч

1759608691

вчера, 23:11

Пропускать пять мячей в одном матче недопустимо для футболистов московского «Динамо». Такое мнение журналистам высказал защитник бело-голубых .

В субботу «Динамо» уступило столичному «Локомотиву» со счетом 3:5 в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ).

«Мы пропустили пять мячей, это недопустимо, мы не должны так играть, — сказал Зайнутдинов. — Согласен, что они забили все, что создали, плюс сами себе три гола привезли. С пенальти момент не смотрел, нужно посмотреть повтор. Я согласен, что в защите пока не очень получается, будем улучшать себя».

«Я согласен, что за сезон два гола я привез, будем улучшаться. Я играю там, куда поставят. Для меня самое главное — приносить пользу команде, не важно где, я всегда буду на 100% отдаваться», — добавил футболист.