Зайнутдинов считает, что «Динамо» не должно пропускать пять голов за матч

Пропускать пять мячей в одном матче недопустимо для футболистов московского «Динамо». Такое мнение журналистам высказал защитник бело-голубых Бахтиёр Зайнутдинов.
В субботу «Динамо» уступило столичному «Локомотиву» со счетом 3:5 в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Мы пропустили пять мячей, это недопустимо, мы не должны так играть, — сказал Зайнутдинов. — Согласен, что они забили все, что создали, плюс сами себе три гола привезли. С пенальти момент не смотрел, нужно посмотреть повтор. Я согласен, что в защите пока не очень получается, будем улучшать себя».
«Я согласен, что за сезон два гола я привез, будем улучшаться. Я играю там, куда поставят. Для меня самое главное — приносить пользу команде, не важно где, я всегда буду на 100% отдаваться», — добавил футболист.
«Локомотив» подлил беспроигрышную серию в РПЛ до 11 матчей (6 побед и 5 ничьих). Команда возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 23 очка. «Динамо» занимает 8-е место, в активе команды 15 очков.
