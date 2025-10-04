  • Поиск
Зайнутдинов считает, что «Динамо» не должно пропускать пять голов за матч

вчера, 23:11
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 5Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Пропускать пять мячей в одном матче недопустимо для футболистов московского «Динамо». Такое мнение журналистам высказал защитник бело-голубых Бахтиёр Зайнутдинов.

В субботу «Динамо» уступило столичному «Локомотиву» со счетом 3:5 в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы пропустили пять мячей, это недопустимо, мы не должны так играть, — сказал Зайнутдинов. — Согласен, что они забили все, что создали, плюс сами себе три гола привезли. С пенальти момент не смотрел, нужно посмотреть повтор. Я согласен, что в защите пока не очень получается, будем улучшать себя».

«Я согласен, что за сезон два гола я привез, будем улучшаться. Я играю там, куда поставят. Для меня самое главное — приносить пользу команде, не важно где, я всегда буду на 100% отдаваться», — добавил футболист.

«Локомотив» подлил беспроигрышную серию в РПЛ до 11 матчей (6 побед и 5 ничьих). Команда возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 23 очка. «Динамо» занимает 8-е место, в активе команды 15 очков.

Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:23
Самое интересное, что на это тему "философствует" защитник - ну всё правильно, а кому ещё? )))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:27
Для того чтобы не пропускать надо играть достойно!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:52
Зайнутдинов сказал стандартные слова. Их футболисты произносят всегда, когда проигрывают подобным образом. Кроме того игрок поддерживает своего тренера, благодаря которому оказался в Динамо. Часто проигравшие добавляют от себя, что соперник их ничем не удивил. Но это глупо, а Зайнутдинов умный парень.
shur
shur
вчера в 23:48
..."Я согласен, что в защите пока не очень получается, будем улучшать себя". Золотые слова и ключевое слово "ПОКА"...!!!
....Я его,с вашего позволения " ...ДЫРОЙ" назову....!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:48
Пока игра Зайнутдинова за Динамо не впечатляет.
