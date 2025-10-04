Карпин считает, что результат матча с «Локомотивом» не отражает хода игры

Счет матча 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги между московскими «Динамо» и «Локомотивом» не отражает хода игры. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Динамо» Валерий Карпин.
В субботу «Локомотив» в гостях обыграл «Динамо» со счетом 5:3.
«Если смотреть на табло, то оно не отражает то, что происходило на поле, особенно в первом тайме. Счет 2:2 точно не показывал происходящее. Можно искать миллион отмазок, но сути это не меняет. Если бы мы продолжали играть во втором тайме так же, то был бы иной результат», — сказал Карпин.
«С другой стороны, даже в первом тайме результат был неудовлетворительный — 2:2. Соперник тоже внес коррективы в перерыве. Мы проанализируем это чуть позже на свежую голову», — добавил специалист.
