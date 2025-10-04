  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Карпин считает, что результат матча с «Локомотивом» не отражает хода игры

вчера, 23:03
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 5Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Счет матча 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги между московскими «Динамо» и «Локомотивом» не отражает хода игры. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Динамо» Валерий Карпин.

В субботу «Локомотив» в гостях обыграл «Динамо» со счетом 5:3.

«Если смотреть на табло, то оно не отражает то, что происходило на поле, особенно в первом тайме. Счет 2:2 точно не показывал происходящее. Можно искать миллион отмазок, но сути это не меняет. Если бы мы продолжали играть во втором тайме так же, то был бы иной результат», — сказал Карпин.

«С другой стороны, даже в первом тайме результат был неудовлетворительный — 2:2. Соперник тоже внес коррективы в перерыве. Мы проанализируем это чуть позже на свежую голову», — добавил специалист.

Подписывайся в ВК
Все новости
Миранчук поделился ощущениями от игры с «Локомотивом»
Вчера, 22:59
В «Акроне» считают, что команда заслуживала победы над «Зенитом»
Вчера, 16:56
Тренер «Акрона» сообщил, что Дзюба вдохновил партнеров на игру с «Зенитом»
Вчера, 16:19
Тренер «Акрона» Тедеев поддержал не реализовавшего пенальти Дзюбу
Вчера, 16:12
Дзюба быстро забудет момент с пенальти в матче с «Зенитом» — Борис Игнатьев
Вчера, 16:11
Футболист «Кайрата» Сорокин отметил, что против Мбаппе было тяжело играть
Вчера, 15:53
 
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:25
К сожалению для тебя Валера и болельщиков результат на табло. А остальное лирика!
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:09
...Я так понимаю это про растение отсылка к народной поговорке :" ....А хрен его знает"...! Мощно!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:07
Всё у него опять "если бы ..., да если"... Если бы у Валеры был бы хрен, звали бы Валерием Георгиевичем. Вот и всё.

P.S. Карпин - старый пенёк и гопник. Ни выигрывать по человечески не может, не проигрывать.
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:56
....."Карпин считает......"
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:53
"Можно искать миллион отмазок," - ну Валера , что по сути ты и делаешь...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:44
Карпин забывает, что любая команда и Динамо тоже играет ровно так, как ей позволяет играть соперник. Так что все претензии к Локо
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:44
Вера в Карпина даже у самых оптимистично настроенных к нему болельщиков имеет предел. И если после сегодняшних 3:5 Валерий Георгиевич не проведёт детальный разбор этого поражения и гланое, не извлечёт из него урок, то потерю очков в следующей встрече против своего оппонента Станислава Саламовича число его сторонников может существенно снизиться, а там и до оскорбительных кричалок и банеров в его адрес недалеко.
Болейте за своих, а не против чужих!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:27
Это тебе не с Брунеями играть))
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:25
Как обычно
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 