Самый дешевый билет на финал ЧМ по футболу 2026 года стоит $2 030

1759396601

02 октября 2025, 12:16

Самый дешевый билет на финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года стоит $2 030. Об этом сообщил портал The Athletic.

Билеты распределены на четыре категории. Цена билета на финал в первой категории составляет $6 370, во второй — $4 210, в третьей — $2 790, в четвертой — $2 030. Игра пройдет на стадионе"Метлайф Стэдиум" (штат Нью-Джерси, США ).

На матч открытия, который должен пройти в Мехико, билеты можно купить от $370 (низшая категория). За один билет первой категории придется заплатить $1 825.