Самый дешевый билет на финал ЧМ по футболу 2026 года стоит $2 030

02 октября 2025, 12:16

Самый дешевый билет на финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года стоит $2 030. Об этом сообщил портал The Athletic.

Билеты распределены на четыре категории. Цена билета на финал в первой категории составляет $6 370, во второй — $4 210, в третьей — $2 790, в четвертой — $2 030. Игра пройдет на стадионе"Метлайф Стэдиум" (штат Нью-Джерси, США).

На матч открытия, который должен пройти в Мехико, билеты можно купить от $370 (низшая категория). За один билет первой категории придется заплатить $1 825.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. Игры примут США, Канада и Мексика. В турнире примут участие 48 команд.

jRest
jRest
вчера в 05:40
Интересные цифры. Если возьмём средний билет по 4 тысячи и наполнение стадиона в 60 тысяч, то заработок с билетов получится в 240 миллионов долларов. Космические числа за одну игру.

В Штатах пора запускать кампанию по сбору средств на билет через СМС. 🤔
Capral
Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
02 октября в 23:46
Не слыхал, не знаю.)))
Шуня771
Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
02 октября в 23:44
Дык в Америке в 1000 баксов входит и в работе "Грелка резиновая Кружка Эсмарха Клизма..."), а в Германии за отдельную плату!))
Agamaga005
Agamaga005
02 октября в 20:14
Ну так это в Америке, для их рынка - это нормально.
Не продавать же им билеты на финал за 100 баксов.
Randomjkee
Randomjkee
02 октября в 19:13
Такое мы не покупаем
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
02 октября в 17:18, ред.
Я думаю, в стоимость билета, попутно, войдет и стоимость вызова скорой...)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
02 октября в 17:14
Вот как раз болельщику из Германии, который захочет поехать на ЧМ и увидит цены на билеты бесплатно скорую и вызовут)...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
02 октября в 15:22
КЧМ показал. как цены на билеты резко падают ))
рыночная экономика.
CCCP1922
CCCP1922
02 октября в 13:24
Вот он, ветер демократии, как надул цену на клочок бумаги. Впрочем покупать билеты и смотреть футбол дело добровольное, но в длинной цепочке продавцов все должны заработать деньги. А посетители ещё захотят приобрести атрибутику, а также поесть и попить. Они могут быть спокойны — в продаже будет всё, по демократическим же ценам. Я был в Киеве во время Чемпионата Европы по футболу, там цены были приемлемые, правда я покупал только атрибутику, в основном футболки для подарков. Честно говоря, цены на билеты в США удивили. Ничего не скажешь – гостеприимные люди.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 октября в 13:13, ред.
Буржуи...они и в футболе Буржуи.....
Для сравнения на ЧМ 2018 на Финал билеты стартовали от 7040 рублей (85 $)
Capral
Capral
02 октября в 12:53, ред.
Ничего странного в этих ценах нет, если взять к примеру вызов скорой помощи на дом в США, который стоит около 1000 долларов. В Германии бесплатно.
