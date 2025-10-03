Канчельскис сравнил культуру боления в Англии и России

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о культуре боления в Англии и России.
Конечно, отстаём в культуре боления, небо и земля по сравнению с Англией. Там футбол – это праздник, у нас же не на каждом стадионе такое увидишь. Какой может быть праздник в Оренбурге на искусственном поле?
Скажите, какой праздник может быть в Химках? Пять человек приходят на футбол.
- Как вы охарактеризуете фана МЮ на Луне?
- Проблема.
- А как вы охарактеризуете 100 фанов МЮ на Луне?
- Проблема.
- А как вы охарактеризуете ВСЕХ фанов МЮ на Луне?
- Проблема решена...
