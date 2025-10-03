  • Поиск
Канчельскис сравнил культуру боления в Англии и России

вчера, 16:09

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о культуре боления в Англии и России.

Конечно, отстаём в культуре боления, небо и земля по сравнению с Англией. Там футбол – это праздник, у нас же не на каждом стадионе такое увидишь. Какой может быть праздник в Оренбурге на искусственном поле?

Скажите, какой праздник может быть в Химках? Пять человек приходят на футбол.

Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
вчера в 21:49
Слов нет, будет эмоциональное скорее....с одной стороны Канчельскис из Брянской глубинки доносит, но всё-таки как можно сравнивать густонаселённых левосторонних туманников с Россией? Это всё равно что атмосферу/культуру боления на хоккее в Омске и Бирмингеме сравнивать
DXTK
DXTK
вчера в 21:30, ред.
Понятно о чем говорит Канчельскис.....что у нас даже на матчах высшего дивизиона не всегда ходит народ, а в англии даже на матчи во второй лиги стадионы собирают целый аншлак что даже протолкунтся нельзя а у нас только пустые трибуны а чем дальше от вышки тем плачевнее..... и в Англии футбол это не только праздник для фанатов это традиции.

И в Англии не убивают так клубы как у нас......например Умблдон переехал в другой район, что сделали в Англии ассоциация фан клуба создали свой клуб АФК Уимблдон а МК Донс стал отдельным клубом....а у нас если закорют команду и перевезут ее то всех болелов распустят....и что ходить на стадионы, когда завтра твой клуб может перестать существовать......

PS И потом все зависть и от самого качества футбола Английский футбол даже в чемпионшипе интереснее смотреть чем матчи РПЛ.......
uzpttbcm4bd5
uzpttbcm4bd5
вчера в 20:16
Сравнение конечно не уместно, начиная от уровня жизни и заканчивая менталитетом
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:43
Я считаю во многом он и прав. Есть города , где любят футбол , а есть по одному месту. На Факел Воронеж болельщик ходит , в питере стадион всегда полон и во многих городах первой лиге даже полны стадионы. В Москве ходят только на дерби или с участием лидеров и это конечно не айс...
shur
shur
вчера в 17:54
..судьба дала Андрею поиграть в Великом Клубе! Съездил,проявил себя,подзаработал и не более,напрасно сравнивать их и нас! Я бы сказал не к чему и не корректно! В трудную минуту русский народ
и поддержит и поругает от всей души! Может в столичных регионах и не так много народу ходит на матчи,но в провинции любят и ходят на футбол, стопудова! Да и уклад жизни англичан резко отличается от нас,у них всё заточино на футбол,у нас есть фестивали песни,театра,кино,спортспартакиад других видов спорта!
nubom
nubom
вчера в 17:34
Для того, чтобы был праздник, нужно для начала иметь стадион. А этого даже в РПЛ не каждый клуб может себе позволить. Так что, иди-ка ты Андрюша со своей культурой в Саранск, как говорят болельщики НН...
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:32
Уже и Канчельскис начал жизни учить...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 17:06
Доброй всем пятницы и хороших выходных.

Победители октября получат, помимо VIP-статусов, материальные призы.
Futurista
Futurista
вчера в 16:48
Ну и старый британский анекдот в тему...
- Как вы охарактеризуете фана МЮ на Луне?
- Проблема.
- А как вы охарактеризуете 100 фанов МЮ на Луне?
- Проблема.
- А как вы охарактеризуете ВСЕХ фанов МЮ на Луне?
- Проблема решена...
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:46
Андрей правильно говорит! Какой футбол, такие и болельщики.
Futurista
Futurista ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:43
"Пристрастие к спиртному" это скорее всего у него от общения с "культурой боления" в Англии...
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:16, ред.
Он только и сравнивает я смотрю!
Про него Ромащенко сказал еще в 2018 году-«Законченный Канчельскис. Мне искренне жаль его. В своё время я мечтал сфотографироваться с ним. Для меня он был настоящим. Он, именно он, мотивировал меня своим примером на каторжную работу. Я восхищался им. Он из Кировограда, я из Павлограда. Практически соседи. Итог: на дворе 2018 год, я вижу пьяные вяканья и пустой вой невостребованного человека, у которого за спиной ничего нет, кроме прошлого. Пристрастие к спиртному, похоже, безнадежно удалило его от ощущения реальности. Пустая голова на быстрых ногах — это прискорбно, но объяснимо. Когда у взрослого дяди и ноги уже не быстрые, а голова всё ещё пуста — это беда»
