Канчельскис сравнил культуру боления в Англии и России

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о культуре боления в Англии и России.

Конечно, отстаём в культуре боления, небо и земля по сравнению с Англией. Там футбол – это праздник, у нас же не на каждом стадионе такое увидишь. Какой может быть праздник в Оренбурге на искусственном поле?

Скажите, какой праздник может быть в Химках? Пять человек приходят на футбол.