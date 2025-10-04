Футболист «Кайрата» Сорокин рассказал об ажиотаже перед матчем с «Реалом»

1759567430

вчера, 11:43

Ажиотаж перед матчем Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Реалом» был большим, все люди в городе ярко приветствовали футболистов казахстанского клуба. Об этом рассказал защитник «Кайрата» .

30 сентября «Кайрат» в Алма-Ате уступил мадридскому «Реалу» (0:5) в первом домашнем матче Лиги чемпионов.

«Честно сказать, в Казахстане я впервые, наверное, увидел такой ажиотаж. Мы выезжаем на матчи с базы. Перед игрой с „Реалом“ люди иногда бибикали на машинах, иногда просто открывали окна, махали, снимали на телефоны. Это продолжалось до самого стадиона, — сказал Сорокин. — Когда подъезжали к стадиону, увидели большое количество людей с флагами, шарфами, атрибутикой, это придало какой-то внутренний импульс и заряд. Потому что видели, что болельщики вместе с тобой проживают этот момент в преддверии матча. Дали большой энергетический импульс. Потом приехали на стадион, начали готовиться к матчу».

«Для сравнения я впервые в Казахстане увидел вот что. Обычно мы приезжаем на стадион, осматриваем поле до разминки. Когда приехали перед матчем с „Реалом“, то уже был полный стадион. Такой эффект „вау“ был. Хотя обычно все приходят на арену к началу матча. В этот раз почти забитый полностью стадион была даже до разминки», — добавил футболист.

Также Сорокин рассказал, как проходило время до матча в день игры. «Я в принципе как и всегда просыпаюсь, иду на завтрак, после него отдыхаю, стараюсь поменьше уделять времени телефону, чтобы не отвлекаться, — отметил он. — Как-то в голове прокручиваю игровые моменты, возможно, как я буду действовать на футбольном поле в той или иной ситуации. Потом мы идем всей командой на активацию, небольшая разминка в зале, какие-то мини-игры. Потом обед, время сна — час или час и 15 минут сплю. После этого собираюсь на игру. Могут быть теоретические занятия, тет-а-тет с тренерами. Условно говоря, вызывают защитников, какие-то моменты проговаривают, установка и выезд на матч».

«В этот раз меня отдельно не вызывали, наш главный тренер Рафаэль Радикович Уразбахтин уделил на установке чуть больше времени общекомандным действиям. На этом все», — заключил футболист.

Об игре и плане на матч

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо отметил начало игры в исполнении «Реала». «Нашей задачей было не нервничать с первых минут, чтобы сразу показали, что мы можем играть в футбол, можем оказать достойный уровень сопротивления. Заводить в какие-то рамки соперника, играя даже против такого гранда, как „Реал“, — сказал Сорокин. — Но нужно так действовать на протяжении всего матча, а не только 20 минут. Начало и в правду было хорошим, многих это удивило, кто смотрел матч на стадионе или по телевизору».

«Я в принципе всю игру помню. Таким знаковым моментом был наш розыгрыш, когда мы сразу могли забить. На первой секунде, возможно, был бы самый быстрый гол в Лиге чемпионов. Что касается самой игры, то, может, какие-то моменты в плане командных действий, как можно было сыграть в разных ситуациях лучше, чтобы предотвратить ошибки. Также и с моментами, чтобы использовать их и показать максимум, чтобы это принесло нам какой-то положительный результат. Игра сложилась непросто, результат как бы показал, что у команд разные весовые категории, но мы старались отдаваться полностью, потому что много людей смотрело и переживало. Всем нам хотелось проявить себя с лучшей стороны», — добавил футболист «Кайрата».

«Кайрат» стал второй командой из Казахстана, которая выступает в основном этапе Лиги чемпионов. В 2015 году до группового этапа дошла «Астана».