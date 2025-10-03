  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыЛига Европы 2025/2026

Фанаты «Ноттингема» хотят отставки недавно назначенного тренера Постекоглу

вчера, 09:27
Ноттингем ФорестЛоготип футбольный клуб Ноттингем Форест2 : 3Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)МидтьюлландМатч завершен

Фанаты английского «Ноттингем Форест» призывают к отставке недавно назначенного на пост главного тренера Анге Постекоглу.

После домашнего поражения в матче Лиги Европы от «Мидтьюлланда» (2:3) болельщики скандировали: «Утром ты будешь уволен».

Постекоглу возглавил «Форест» 9 сентября. После этого команда провела в различных турнирах 6 матчей, в которых четырежды проиграла и дважды сыграла вничью.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноВладимирское «Торпедо» проведет матч против «Спартака-2» без болельщиков
02 октября
СлухиСамый дешевый билет на финал ЧМ по футболу 2026 года стоит $2 030
02 октября
Фанат «Кайрата» отдал автомобиль, чтобы попасть на матч с «Реалом»
01 октября
Дворкович будет болеть за «Кайрат» в матче с «Реалом» на стадионе
30 сентября
Более 5 тыс. иностранцев прибыли в Алма-Ату на матч «Кайрат» — «Реал»
30 сентября
Вальверде назвал невероятной встречу с болельщиками в Казахстане
29 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
DXTK
DXTK ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 20:50, ред.
А сезоном ранее Постекоглу взял три подряд звания лучшего тренера месяца...... и что?

На старте этого сезона Санту тоже начал проигрывать как например 0-3 от волшебника Поттера, Постекоглу просто попал в те же условия.....вот и все....у команды слабый неподготовленный состав, явно плохая атмосфера так еще и владелец чудик...... а они еще думали что с таким отношением к ним Моуриньо придет.....ага.

И потом Форест должен был выступать в ЛК, где играли бы с командами своего уровня, а они из-за отсранения КП из ЛЕ заменили как раз на них вот и результат..... и Постекоглу взяли как раз из-за того что он только что выиграл данный турнир а не из-за турнирной таблиции в АПЛ.......

PS А еще можно посмотреть на игру Тоттенхэма при Франке против БудеГлимта , еле осткочили шпоры....когда с Постекоглу они дважды и в гостях и дома обыграли норвежцев......прежде чем выиграть ЛЕ........
Karkaz
Karkaz ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 17:54
Трофей то взял, а что было до трофея? Зона вылета.
therapy
therapy ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 17:17
Останусь при своём мнении... Это как в музыке: Певец одного хита..., а потом муза ушла.
DXTK
DXTK ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 12:13
Пускай у своих игроков спросят об этом, которые с самого начала начали сливать Санту из-за чего его уволили, а теперь и Постекоглу.......
DXTK
DXTK ответ therapy (раскрыть)
вчера в 12:05
Странно.....Где ты был, когда Посекоглу с Тоттенхэмом выиграл ЛЕ в прошлом сезоне обыграв МЮ Аморима в финале..... отработав два сезона.....

PS Постекоглу на второй сезон берет трофей............со всеми своим клубами. Так что фанам Фореста лучше помолчать а если хотят обвинить кого, пускай облаивают своего владельца, который убрал Санту и развалил команду. ..........
112910415
112910415
вчера в 11:29
Не долго музыка играла
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:06
А ведь они не успокоятся - это тот случай, когда стоит их послушать. Надо искать нового тренера.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:00
Фанаты знают, что требуют ..какого чёрта Ноттингем Форест дома проиграл?
m5ju9gck4cxd
m5ju9gck4cxd
вчера в 10:45
У фанатов на это есть причины
therapy
therapy
вчера в 10:16
Мне не понятно за какие заслуги Анге оказался в АПЛ...ну не его это пока уровень.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:55
А вот не надо было поругала увольнять
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 