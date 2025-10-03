Фанаты «Ноттингема» хотят отставки недавно назначенного тренера Постекоглу

Фанаты английского «Ноттингем Форест» призывают к отставке недавно назначенного на пост главного тренера Анге Постекоглу.
После домашнего поражения в матче Лиги Европы от «Мидтьюлланда» (2:3) болельщики скандировали: «Утром ты будешь уволен».
Постекоглу возглавил «Форест» 9 сентября. После этого команда провела в различных турнирах 6 матчей, в которых четырежды проиграла и дважды сыграла вничью.
На старте этого сезона Санту тоже начал проигрывать как например 0-3 от волшебника Поттера, Постекоглу просто попал в те же условия.....вот и все....у команды слабый неподготовленный состав, явно плохая атмосфера так еще и владелец чудик...... а они еще думали что с таким отношением к ним Моуриньо придет.....ага.
И потом Форест должен был выступать в ЛК, где играли бы с командами своего уровня, а они из-за отсранения КП из ЛЕ заменили как раз на них вот и результат..... и Постекоглу взяли как раз из-за того что он только что выиграл данный турнир а не из-за турнирной таблиции в АПЛ.......
PS А еще можно посмотреть на игру Тоттенхэма при Франке против БудеГлимта , еле осткочили шпоры....когда с Постекоглу они дважды и в гостях и дома обыграли норвежцев......прежде чем выиграть ЛЕ........
На старте этого сезона Санту тоже начал проигрывать как например 0-3 от волшебника Поттера, Постекоглу просто попал в те же условия.....вот и все....у команды слабый неподготовленный состав, явно плохая атмосфера так еще и владелец чудик...... а они еще думали что с таким отношением к ним Моуриньо придет.....ага.
И потом Форест должен был выступать в ЛК, где играли бы с командами своего уровня, а они из-за отсранения КП из ЛЕ заменили как раз на них вот и результат..... и Постекоглу взяли как раз из-за того что он только что выиграл данный турнир а не из-за турнирной таблиции в АПЛ.......
PS А еще можно посмотреть на игру Тоттенхэма при Франке против БудеГлимта , еле осткочили шпоры....когда с Постекоглу они дважды и в гостях и дома обыграли норвежцев......прежде чем выиграть ЛЕ........
PS Постекоглу на второй сезон берет трофей............со всеми своим клубами. Так что фанам Фореста лучше помолчать а если хотят обвинить кого, пускай облаивают своего владельца, который убрал Санту и развалил команду. ..........
PS Постекоглу на второй сезон берет трофей............со всеми своим клубами. Так что фанам Фореста лучше помолчать а если хотят обвинить кого, пускай облаивают своего владельца, который убрал Санту и развалил команду. ..........