Фанаты «Ноттингема» хотят отставки недавно назначенного тренера Постекоглу

1759472865

вчера, 09:27

Фанаты английского «Ноттингем Форест» призывают к отставке недавно назначенного на пост главного тренера .

После домашнего поражения в матче Лиги Европы от «Мидтьюлланда» (2:3) болельщики скандировали: «Утром ты будешь уволен».

Постекоглу возглавил «Форест» 9 сентября. После этого команда провела в различных турнирах 6 матчей, в которых четырежды проиграла и дважды сыграла вничью.