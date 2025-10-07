Колыванов оценил силу сборной Ирана

Бывший форвард сборной России поделился мнением о предстоящем товарищеском матче национальной команды с Ираном.

У нас сейчас симпатичная команда, играет она в довольно хороший футбол. И пока у Карпина есть возможность наигрывать связи и смотреть в деле того, кого пригласил. Что касается сборной Ирана, то нас сейчас ждет непростой матч с этим соперником, поскольку это достаточно конкурентоспособная команда. Так что надеюсь, что наши ребята выйдут на матч с хорошим настроением и желанием.