Колыванов оценил силу сборной Ирана

вчера, 21:12
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ИранИран10.10.2025 в 20:00 Не начался

Бывший форвард сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о предстоящем товарищеском матче национальной команды с Ираном.

У нас сейчас симпатичная команда, играет она в довольно хороший футбол. И пока у Карпина есть возможность наигрывать связи и смотреть в деле того, кого пригласил. Что касается сборной Ирана, то нас сейчас ждет непростой матч с этим соперником, поскольку это достаточно конкурентоспособная команда. Так что надеюсь, что наши ребята выйдут на матч с хорошим настроением и желанием.

vy8q4wpasew4
vy8q4wpasew4
сегодня в 03:46
Учитывая что матч товарищеский, отношения к таким встречам лёгкое, состав будет тоже не основной , играть будут в пол ноги
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:25
Ничего нового Колыванов не сказал.
shur
shur
вчера в 22:31, ред.
" И пока у Карпина есть возможность наигрывать связи и смотреть в деле того, кого пригласил". Вот так бы Колыванов про "Динамо " напутствовал Карпуху,больше толку было бы,а то в Сборной отчитываться особо не перед кем за товарняки, а в "Динамо" ни шатко,ни валко....!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:15
Иран это конечно далеко не Бруней
