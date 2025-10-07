Карпин отметил дефицит нападающих для вызова в сборную России

1759835286

вчера, 14:08

На данный момент существует дефицит нападающих для вызова в сборную России по футболу. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России .

В окончательный состав сборной России на октябрьский сбор вошли нападающие Тамерлан Мусаев, Иван Сергеев, Дмитрий Воробьев. Позднее стало известно, что Мусаев пропустит товарищеские матчи из-за травмы.

«Пока останутся два форварда. Не будет дозаявок. Проблема с форвардами? Пока нет головной боли. Есть Воробьев, Сергеев, Комличенко пока проигрывает. Соболев пока не подтвердил. Дефицит — да», — сказал Карпин.

Сборная России проведет домашние товарищеские матчи с командами Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).