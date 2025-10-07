  • Поиск
Карпин отметил дефицит нападающих для вызова в сборную России

вчера, 14:08

На данный момент существует дефицит нападающих для вызова в сборную России по футболу. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В окончательный состав сборной России на октябрьский сбор вошли нападающие Тамерлан Мусаев, Иван Сергеев, Дмитрий Воробьев. Позднее стало известно, что Мусаев пропустит товарищеские матчи из-за травмы.

«Пока останутся два форварда. Не будет дозаявок. Проблема с форвардами? Пока нет головной боли. Есть Воробьев, Сергеев, Комличенко пока проигрывает. Соболев пока не подтвердил. Дефицит — да», — сказал Карпин.

Сборная России проведет домашние товарищеские матчи с командами Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).

Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:31, ред.
Валера...тебе что... классный пенальтист не нужен ???
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 23:02, ред.
Ладно бы хоть изъясняться умел. Сплошное косноязычие - порой вабче непонятно, какой он смысл вкладывает в то, о чём лопочет.
Вот и здесь Валера хню несёт: головной боли нет, но дефицит форвардов есть. Очередное "Стой там и иди сюда! " от Карпина.
xnx75tzq3kgc
xnx75tzq3kgc
вчера в 19:01
Эта у нас вечная проблема, можно Овечкина с Капризовым позвать
112910415
112910415
вчера в 18:48
Опять не успели натурализовать группу надёжных товарищей! )
Vilar
Vilar
вчера в 17:45
Так откуда они возьмутся. Ведь, лимит на людей из джунглей - зло!
Сегодня день карпинских монологов.
Не надо было портить День рождения президента.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:08
Карпина так много, что его можно высаживать, как картошку — квадратно-гнездовым способом.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:50
Сергеев и Воробьев хорошие конечно футболисты , но не уровень игроков Сборной. Играя бы сейчас в отборочных матчах ЧМ и ЧЕ....думаю там бледно они смотрелись бы...
Вещий
Вещий
вчера в 14:32
Ну что... типа забивать некому по его словам... и опять на Русский авось будем надеяться...
