Карпин не видит смысла сравнивать Глушенкова и Аршавина

вчера, 16:31

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает бессмысленным сравнение футболиста петербургского «Зенита» Максима Глушенкова с бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года Андреем Аршавиным. Об этом Карпин рассказал журналистам.

В заключительных трех матчах чемпионата России Глушенков забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

«Что касается Максима Глушенкова, то он не удивил, не могу так отметить, — сказал Карпин. — Футболисты, хоккеисты и другие спортсмены не могут находиться на своем лучшем уровне 12 месяцев подряд. В какой-то месяц лучше, в какой-то хуже. В прошлом сезоне Глушенков начал феерично, потом был спад. В этот раз был спад в начале сезона, сейчас он находится на подъеме».

«Сравнения с Андреем Аршавиным? Зачем сравнивать Пеле, Диего Марадону, Лионеля Месси? Конечно, все знают, что это великие игроки. Это только если для кликабельных заголовков», — добавил Карпин.

Viollator
Viollator
вчера в 21:35, ред.
Исчерпал. Пора в Калева таллин
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:18
Ему до Аршавина как раком до Китая . Шава играл в Англии забивал покер Ливерпулю забивал Барселоне
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:42
Что то много сегодня Карпинв))) а что сделал Глущенков, чтоб его сравнивали с Аршавиным??? Чего Максим добился? Ровным счётом ничего.
Вещий
Вещий
вчера в 19:12
Ну в чем то Карпуша прав.... мнений много...
shur
shur
вчера в 18:49, ред.
...шёл 2008 год поколение Аршавина,Зарянова,АнюковаЖиркова,Семшова,Игнашевича творило
чудеса !!! К чему Я ,у каждого поколения свои кумиры,равносильные игроки приблизительно одинакого года рождения! И это правильно, а здесь не корректно!!! (Максимке всего 9 годиков, он только читать и писать научился!!!)
112910415
112910415
вчера в 18:45
Совсем даже внятно ответил!
STVA 1
STVA 1 ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 18:07
Я Вас умоляю , если бы Валера сравнил себя с царьком , то мы завтра устали про царя читать на соккере и не только))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:57
Карпин за эти две недели забьёт весь интернет. Особенно если матчи удачные будут...
lotsman
lotsman ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 17:51
Журналист вопросы задаёт.)
Vilar
Vilar
вчера в 17:02
А кто просил Карпина сравнивать Аршавина и Глушенкова? С Пеле сравнивать Марадону более бессмысленно, мог бы привести, более понятный пример сравнения для нынешнего поколения: себя с Мостовым.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:02
Что то слишком много Карпина сегодня!
