Карпин не видит смысла сравнивать Глушенкова и Аршавина

1759843914

вчера, 16:31

Главный тренер сборной России считает бессмысленным сравнение футболиста петербургского «Зенита» с бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года . Об этом Карпин рассказал журналистам.

В заключительных трех матчах чемпионата России Глушенков забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

«Что касается Максима Глушенкова, то он не удивил, не могу так отметить, — сказал Карпин. — Футболисты, хоккеисты и другие спортсмены не могут находиться на своем лучшем уровне 12 месяцев подряд. В какой-то месяц лучше, в какой-то хуже. В прошлом сезоне Глушенков начал феерично, потом был спад. В этот раз был спад в начале сезона, сейчас он находится на подъеме».

«Сравнения с Андреем Аршавиным? Зачем сравнивать Пеле, Диего Марадону, Лионеля Месси? Конечно, все знают, что это великие игроки. Это только если для кликабельных заголовков», — добавил Карпин.