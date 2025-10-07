Карпин не видит смысла сравнивать Глушенкова и Аршавина

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает бессмысленным сравнение футболиста петербургского «Зенита» Максима Глушенкова с бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года Андреем Аршавиным. Об этом Карпин рассказал журналистам.
В заключительных трех матчах чемпионата России Глушенков забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.
«Что касается Максима Глушенкова, то он не удивил, не могу так отметить, — сказал Карпин. — Футболисты, хоккеисты и другие спортсмены не могут находиться на своем лучшем уровне 12 месяцев подряд. В какой-то месяц лучше, в какой-то хуже. В прошлом сезоне Глушенков начал феерично, потом был спад. В этот раз был спад в начале сезона, сейчас он находится на подъеме».
«Сравнения с Андреем Аршавиным? Зачем сравнивать Пеле, Диего Марадону, Лионеля Месси? Конечно, все знают, что это великие игроки. Это только если для кликабельных заголовков», — добавил Карпин.