  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Карпин считает, что ограничения в футболе являются злом

вчера, 14:19

Лимит на легионеров и другие ограничения являются злом для футбола. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

«Ограничения — это зло. Я же не вдаюсь в подробности по подбору состава: нужно делать замены, тебе нужны русские игроки, чтобы выпускать, сколько за кого платить денег. Много нюансов. Нужно конкурировать с одним или с несколькими [игроками]. Если я лучше, то буду играть», — сказал Карпин.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Согласно нынешнему лимиту, клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

Подписывайся в ВК
Все новости
Карпин сообщил, что у него не было конфликтов с ушедшим из «Динамо» Гафиным
Вчера, 14:10
Карпин отметил дефицит нападающих для вызова в сборную России
Вчера, 14:08
Карпина расстраивает отсутствие игровой практики у Захаряна
Вчера, 13:56
Тренер Кафанов считает, что вратарь Сафонов скоро будет играть за ПСЖ
Вчера, 13:41
Кисляк предположил, из-за чего у него сложились теплые отношения с Дзюбой
Вчера, 13:23
Дзюба не считает ЦСКА главным претендентом на чемпионство в РПЛ
Вчера, 12:38
 
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:25
Мягко говоря это сильно не так. Поскольку во Франции не считаются легионерами игроки из стран ЕС, ( Италии, Англии, Германии, Испании и т.д.). то практически вр всех клубах Лиги 1 доля французов менее 50%, а реально около 30 %. То-есть имеет место засилье иностранцев, но они их не щ называют легионерами. А что это меняет? Меня удивила цифра 18% футболистов - это выходцы из Камеруна. Они никакие не французы, а тоже иностранцы. Так что это миф, что Франция не приглашает легионеров, она приглашает и ввозит иностранцев, которых более 60% в Лиге 1.
lotsman
lotsman ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:22
"...... и в топ Клубах Европы и дома и Сборная,палец в рот не клади.........."
У англичан, в топ клубах, почти никого нет, как и у нас, зато в ихних клубах полно французов. Если бы наши игроки, в большом количестве, играли в топ клубах Европы, то проблем бы никаких не было. Наша сборная была бы очень сильной. Но уровень наших игроков желает быть лучшим. Школа футбола у нас не айс. А у французов своя школа не плохая, плюс у них много игроков из бывших французских колоний, имеющих гражданство франции и где развита футбольная подготовка. На подобии бразильской, где на каждой улице играют в футбол. У нас когда то был развит и дворовый футбол, и межрайонный, "Кожаный мяч" был. Но сейчас всё это потеряно.
cska1948
cska1948 ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:58
Между странами которые приглашают легионеров и которые импортируют легионеров бездонная пропасть. Французы потому везде и успевают, что не приглашают чужих, а импортирут своих. А когда труба позовёт, то они встают под знамя сборной.
cska1948
cska1948 ответ LevaSamara (раскрыть)
вчера в 18:53
Вечер добрый! Англия за всю историю выиграла только ОДИН турнир. Это домашний чемпионат мира в 1966 году, и то не без помощи нашего Тофика Бахрамова. И ВСЁ!
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:46
Карпин уехал за бугор уже состоявшимся футболистом. А я о том, что, будучи пацаном, смог бы он состояться, сидя на лавке и наблюдая за игрой легионеров. Ведь в советское время футболисты конкурировали между собой, и когда появилась возможность в Европе, появился на них спрос. Сколько их тогда уехало в Европу, и не сосчитать. А сейчас молодёжи дурят головы, что в России они как футболисты состояться не смогут, что им ОБЯЗАТЕЛЬНО надо уезжать. Вот Головин уехал и что, стал великим футболистом? Да он не в самом сильном клубе Франции игрок обоймы, и ВСЁ! Да он и в ЦСКА играл так же, как играет во Франции. Вон, если Хвича действительно классный игрок, то он и в «Наполи» был классным, и в ПСЖ его с удовольствием купили. Грузин играет, а наш Мотя лавку в ПСЖ греет. Что, сидеть на лавке в ПСЖ престижней, чем быть основным игроком «Краснодара»?
shur
shur ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:35
...а как французы везде поспевают конкурировать и в топ Клубах Европы и дома и Сборная,палец в рот не клади!
shur
shur ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 18:22, ред.
...светлая память!!! (...для молодых Пал Фёдорыч слево,будучи футболистом)
sv_1969
sv_1969 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:04
Приветствую Вас! А я бы сделал лимит 100 % с потолком зарплат! Только разрешил двух легов приглашать выводя из из под этого потолка! Все равно отлучены от футбола и пускай молодые игроки конкурируют между собой !Хотят как Саня Головин играть в Топ-5 и зарабатывать , пусть показывают уровень !
112910415
112910415
вчера в 17:29
Дегтярев спрашивать-то не планирует
lotsman
lotsman ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
вчера в 17:20
Чтобы был талантливый Васька надо построить школу футбола с качественными учителями и тогда будут свои талантливые Васьки. И покупать, как ты выразился, эрнандесов и мендесов за три дорого, не придётся. Я об этом говорил.
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:08
Тогда это же игрок будет пользоваться преимуществами и особо не играть)думаешь клубы покупали бы эрнандесов и мендесов за три дорого если был бы талантливый Васька?)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 16:55, ред.
Володя, попытаюсь ответить на твою последнюю фразу "А состоялся бы Карпин как футболист при легионерах" ? При этом постараюсь быть объективным с учетом известного моего отношения к нему как автору знаменитого письма.
Ответ будет неожиданным и он известен. Карпин состоялся как футболист у условиях жесткой конкуренции не с приехавшими в чужую страну легионерами, а с настоящими иностранцами, бившимися с ним за место в основе ведущих клубов Европы, где он играл. Его уровень за годы игры в Европе, т.е. за годы конкурентной борьбы с иностранцами рос постоянно. Я прекрасно помню его яркие матчи и за Сельту и за сборную. Пусть как человек он мне неприятен, но как футболист - он один из лучших поколения 90-х. А сейчас, выступаю за засилье легионеров в РПЛ он просто отрабатывает контракт с РФС и Дюковым - главой Газпромнефти.
LevaSamara
LevaSamara ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 16:53
Здравствуйте. Вроде как два финала на последних ЧЕ и фаворитами были англичане.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 16:53
Ну так на сегодняшний день какая сборная сильна именно с чемпионатом где жёсткий лимит? Это сборные Испании и Франции
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:45
А по моему надо оставить всё как есть. От добра добра не ищут.
(Мнение простого любителя футбола.).
lotsman
lotsman ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 16:39
Вот, вот, прекрасный пример - сборная Англии. В АПЛ сильнейшие клубы, а на сборную игроков не хватает.
Vilar
Vilar
вчера в 16:11
Карпин: "Я же не вдаюсь в подробности по подбору состава ...сколько за кого платить денег" "Нужно конкурировать с одним или с несколькими [игроками]"
Вопрос: если у тренера сборной нет вопросов по подбору состава, в таком случае, кому нужны его комментарии, его не волнует засилии легионеров в рпл. Его всё устраивает, российские "топ-клубы" выставляют в основе по 8 легионеров практически на каждую игру, за место в составе конкурируют, очень часто, легионеры между собой, из кого он собирается комплектовать сборную?
Из сидящих на лавке российских игроков? Сейчас на две игры сборной вызывает по 40 человек, весной будет приглашать по 60...70?
cska1948
cska1948 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 16:01
И не только футбола, а и хоккея, и баскетбола. Все знаковые достижения в этих видах спорта добыты в советские времена без всяких легионеров. А Карпин сейчас рассуждает как тренер клубной команды, а не сборной страны. И я с вами согласен, состоялся бы он как футболист при легионерах — это БОЛЬШОЙ вопрос.
cska1948
cska1948
вчера в 15:56
Зло в футболе — это легионеры! Посмотрите на Англию. Английская ПЛ уже много лет считается сильнейшей в мире, и посмотрите на результаты игры сборной Англии. Чего добилась сборная Англии? Да НИЧЕГО!!!
Алеут
Алеут
вчера в 15:50
Понятно держит на сборной для экономии денег, какая разница, кто у руля в играх со слабыми соперниками. А вот в именитом клубе почему держат, вопрос времени. Но такая квалификация тренера с командой в нижней части таблицы, вряд ли дает право дуть щеки в комментариях. Поэтому шли бы Валера лучше в гондольеры!
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:48, ред.
Валера прав про конкуренцию!Можно убрать полностью лимит и сделать потолок зарплат опять же! Но блин , тогда все равно условный Селюк напривозит к нам второсортных легов! Это очень щекотливая тема! Но бюджетные деньги надо убирать из спорта!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:42
Карпин, как игрок, в основном, сформировался при Советском Союзе, со всеми его недостатками. Ещё не факт, что в условиях полной свободы из Валеры хоть что-то получилось бы. Полная свобода подразумевает ответственность. А какую ответственность чувствовал тот же Карпин, когда в 1994 году подписывал письмо против Садырина? Между прочим, все главные достижения нашего футбола происходили в условиях значительных ограничений.
Kostya-515
Kostya-515
вчера в 15:40
13:56 Карпина расстраивает...
13:56 Карпин объяснил...
14:00 Карпин заявил...
14:08 Карпин отметил...
14:10 Карпин сообщил...
14:19 Карпин считает...
Что-то маловато новостей от Карпина, побольше публикуйте, а то второй час уже затишье..
lotsman
lotsman
вчера в 15:19, ред.
Карпин говорит об отмене лимита и тут же сетует на нехватку нападающих для сборной. "....На данный момент существует дефицит нападающих для вызова в сборную России по футболу. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин...." А откуда взять хороших нападающих для сборной если в командах будут играть одни легионеры? То, что всякие ограничения являются злом, это понятно. Но чтобы небыло ограничений, надо выращивать своих, российских игроков. А для этого надо вложиться в футбольные академии и по настоящему заниматься этим. Но футбольные воротилы считают что это накладно и долго. Гораздо проще купить готовых за бугром. Раз так, значит надо ограничивать число легионеров чтобы свои ребята могли проявлять свои способности.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:50
Сразу видна рука работодателя Картина. Это Дюков, а мы говорим РФС подразумеваем Газпром. А мы говорим Газпром, подразумеваем Зенит. А Зениту лимит категорически не нужно. Так тренер сборной стоит на страже интересов одного клуба. Из которого постоянно лавочников в сборную берёт
shlomo
shlomo
вчера в 14:35
Тут еще мы много мнений услышим .... и не факт что все придет с общему удовлетворению.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 