Карпин считает, что ограничения в футболе являются злом

1759835947

вчера, 14:19

Лимит на легионеров и другие ограничения являются злом для футбола. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России по футболу .

«Ограничения — это зло. Я же не вдаюсь в подробности по подбору состава: нужно делать замены, тебе нужны русские игроки, чтобы выпускать, сколько за кого платить денег. Много нюансов. Нужно конкурировать с одним или с несколькими [игроками]. Если я лучше, то буду играть», — сказал Карпин.