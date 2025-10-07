Умяров: «Иран — боевитая команда, интересно с ней сыграть»

Хавбек «Спартака» прокомментировал свой первый вызов в сборную России.

Вызову не удивился, но обрадовался. Хотелось попасть в сборную, работать и заслужить его. Долго ждал этого. Чувство выдоха нет, всё только начинается. Хочется играть в ближайших играх.

Здесь все игроки высокого уровня, легко найти понимание с качественными футболистами. Какие‑то связи нужно нарабатывать, подсказ, разговоры на поле, будем улучшать. Начали разбирать сборную Ирана, многие играли с ними 2–3 года назад. Боевитая команда, будет интересно.

Поздно ли попал в сборную? Это течение прогресса и обстоятельства. Играл в «молодёжке» до конца 2021 года, прогресс шёл. Тяжело добиться всего сразу, юношеские и молодёжная сборные шли постепенно.