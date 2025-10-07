  • Поиск
Умяров: «Иран — боевитая команда, интересно с ней сыграть»

вчера, 21:10

Хавбек «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал свой первый вызов в сборную России.

Вызову не удивился, но обрадовался. Хотелось попасть в сборную, работать и заслужить его. Долго ждал этого. Чувство выдоха нет, всё только начинается. Хочется играть в ближайших играх.

Здесь все игроки высокого уровня, легко найти понимание с качественными футболистами. Какие‑то связи нужно нарабатывать, подсказ, разговоры на поле, будем улучшать. Начали разбирать сборную Ирана, многие играли с ними 2–3 года назад. Боевитая команда, будет интересно.

Поздно ли попал в сборную? Это течение прогресса и обстоятельства. Играл в «молодёжке» до конца 2021 года, прогресс шёл. Тяжело добиться всего сразу, юношеские и молодёжная сборные шли постепенно.

knpba8zkfdd3
knpba8zkfdd3
вчера в 23:16
Первый матч за сборную всегда особенный, чтобы не перегорел раньше времени
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:26
Когда нет конкретных задач перед Сборной, Карпин может эксперементировать с составом хоть перед каждой новой игрой.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:46
Наиль, ты абсолютно прав - в сборную попал бы всё равно рано или поздно - Валера очень многим даёт такой шанс...)))
