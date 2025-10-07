Карпина расстраивает отсутствие игровой практики у Захаряна

1759834607

вчера, 13:56

Нынешнее положение футболиста в испанском «Реале Сосьедад» может только расстраивать. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России .

22-летний полузащитник попал в предварительный состав сборной России на товарищеские матчи с командами Ирана и Боливии, но не оказался в окончательном списке игроков. В испанском клубе полузащитник не проходит в основной состав.

«Потому что не заслужил, не попал. Расстраивает его положение. Не знаю, как быть, нужно работать», — сказал Карпин.