Карпина расстраивает отсутствие игровой практики у Захаряна

Нынешнее положение футболиста Арсена Захаряна в испанском «Реале Сосьедад» может только расстраивать. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
22-летний полузащитник попал в предварительный состав сборной России на товарищеские матчи с командами Ирана и Боливии, но не оказался в окончательном списке игроков. В испанском клубе полузащитник не проходит в основной состав.
«Потому что не заслужил, не попал. Расстраивает его положение. Не знаю, как быть, нужно работать», — сказал Карпин.
Новый тренер , приведший клуб на дно турнирной таблиц, не видит Арсена в составе.
Думаю, что скоро этого тренера руководство клуба тоже перестанет ,,видить" в команде, пригласит нового тренера. Тогда будет играть и Арсен. Он мало играл, но ,как ни странно, болельщики относятся с симпатией к футболисту...
