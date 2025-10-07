  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеИспания. Примера 2025/2026

Карпина расстраивает отсутствие игровой практики у Захаряна

вчера, 13:56

Нынешнее положение футболиста Арсена Захаряна в испанском «Реале Сосьедад» может только расстраивать. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

22-летний полузащитник попал в предварительный состав сборной России на товарищеские матчи с командами Ирана и Боливии, но не оказался в окончательном списке игроков. В испанском клубе полузащитник не проходит в основной состав.

«Потому что не заслужил, не попал. Расстраивает его положение. Не знаю, как быть, нужно работать», — сказал Карпин.

Подписывайся в ВК
Все новости
Тренер Кафанов считает, что вратарь Сафонов скоро будет играть за ПСЖ
Вчера, 13:41
Кисляк предположил, из-за чего у него сложились теплые отношения с Дзюбой
Вчера, 13:23
Дзюба не считает ЦСКА главным претендентом на чемпионство в РПЛ
Вчера, 12:38
Сперцян признался, что отдельно отрабатывает подачи после тренировок
06 октября
Дзюба высказался о незабитом пенальти в матче РПЛ с «Зенитом»
06 октября
Мостовой оценил смену гендиректора «Спартака»
06 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Comentarios
Comentarios
вчера в 18:20
Арсен бой с тенью отрабатывает не мешаем
cb6cvzt5ppyq
cb6cvzt5ppyq
вчера в 18:12
Зачем вообще Арсен в сборной нужен?
112910415
112910415
вчера в 17:31
Надо надеяться, что Арсен не паникует
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:44
Главное чтобы Арсена это не расстраивало)))
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 15:33
Арсена пригласил в команду тренер , который был успешен, но ушел...
Новый тренер , приведший клуб на дно турнирной таблиц, не видит Арсена в составе.
Думаю, что скоро этого тренера руководство клуба тоже перестанет ,,видить" в команде, пригласит нового тренера. Тогда будет играть и Арсен. Он мало играл, но ,как ни странно, болельщики относятся с симпатией к футболисту...
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:11
Ох и расстроил Арсен Валеру...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 