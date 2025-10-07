  • Поиск
Карпин сообщил, что у него не было конфликтов с ушедшим из «Динамо» Гафиным

вчера, 14:10

Главный тренер сборной России по футболу и «Динамо» Валерий Карпин не имел конфликта с бывшим председателем совета директоров столичного клуба Дмитрием Гафиным. Об этом Карпин рассказал журналистам.

«Динамо» объявило об уходе Гафина 2 октября. В этой должности его сменил Александр Ивлев.

«По трансферам советовались [с Гафиным]. Я говорил, на какие позиции нужны игроки. Спортивный блок определяет тех, кого можно привести. Главный тренер говорит, что это устраивает», — сказал Карпин.

«Никаких конфронтаций не было. Я был с ним в хороших отношениях. После его ухода с ним не говорили. Пока не знаком с новым руководителем Ивлевым», — добавил он.

Alex_67
Alex_67
вчера в 15:55
Как много Валер стало вокруг и все, такие разносторонние, во всем разбираются, могут дать любой совет. Для меня Карпин непорядочный человек и я не изменю своё мнение о нём.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:33
А вот хотелось бы информацию из других уст услышать...
Гость
