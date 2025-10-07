  • Поиск
Глебов из ЦСКА заинтересовал несколько европейских клубов

вчера, 21:39

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов попал в сферу интересов нескольких клубов Европы, сообщает инсайдер Иван Карпов.

В числе претендентов на игрока называются «Рома», «Бенфика» и «Атлетико».

Инсайдер также отмечает:

Его скоростные данные и умение работать с мячом впечатлили скаутов испанского, итальянского и португальского клубов. На спринтах он регулярно делает в районе 500 метров за матч, а максимальная скорость почти каждую игру превышает 35 км/ч. На уровне Леау, Шешко и Мбаппе.

Глебова держат на карандаше и могут предпринять попытку купить его уже грядущей зимой. Важно отметить, что в контракте вингера ЦСКА нет отступных, а договор рассчитан до лета 2027 года. Однако когда он сыграет определенное количество матчей, то договор с ним продлится еще на сезон. Сам Кирилл намерен в будущем продолжить карьеру в Европе.
8pqa9zedfc6s
8pqa9zedfc6s
сегодня в 03:12
Рановато ещё Кирюхе в Европу двигать
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:19
Кто-то верит информации Карпова?
Sergo81
Sergo81 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:42
Вот это вернее будет.пиковая скорость это одно,когда уже набрал ход. А пробежать 100м со старта ни один футболист из 10 сек не выбежит. Обувь не та, форма влияет нааэродинамику( щитки те же). По ощущению Глебов если из 11 сек выбегает, уже хорошо. Да и Мбаппе 10,5 -10,8 максимум будет.
Запад39
Запад39 ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
вчера в 23:14, ред.
У Кисляка 34,1? А у Сауся из Балтики интересно сколько, если Кисляк только его пятки на спринте вдоль бровки видел, когда тот летел как электричка)))
BDA81
BDA81
вчера в 22:48
Сколько их собирающихся в Европу, только ни кого не видно что то. Обидно, привыкают к хорошей, ленивой жизни в РПЛ и сидят потом довольные удавшейся жизнью. А Европа была просто мечтой)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:29, ред.
Кандауров.

Именно так. 2019г. Матч ПСЖ - Монако. Мбаппе развил скорость 38 км/ч. Но..., это его пиковая скорость - на определенном отрезке дистанции.
По Болту. Его пиковая скорость на легендарной 100-метровке была 44 км/ч, а средняя по дистанции - 38 км/ч.
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:17
Вобщем-то, неоднократно видел 34+.
Да, и про Кисляка писали 34,1 км/ч.

Но Кириллу, как и Матвею, рано в Европу. Пусть этот сезон у нас поиграют, а там уже будет видно.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:16
Рано ему еще куда то уходить!Подрасти надо в профессиональном плане
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:15
ПЕТЛЯПЕТЛЯ
Кто бежит 38: ? Мбаппе ?.Это значит он 100 м должен пробегать около 9,9 сек. Почти как Усейн Болт? Это не фантазия. По нашей статистике на Матч ТВ у нас еще не было случаев скорости более 33 км\час. Кстати сам Кирил говорит, что он не самый быстрый. Он считает, что Оласеген быстрее.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:52
А Мбаппе даже не лидер.
Всего лишь в тройке самых быстрых футболистов.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:44
У ЦСКА отличная академия, м потому супер талантливая молодежь.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:43
Какой уровень Мбаппе по скорости ?! Лягушонок 38 бежит.

Интерес Европы, - это хорошо. Очень. Атлетико - лучший вариант.
