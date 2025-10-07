Глебов из ЦСКА заинтересовал несколько европейских клубов

Полузащитник ЦСКА попал в сферу интересов нескольких клубов Европы, сообщает инсайдер Иван Карпов.

В числе претендентов на игрока называются «Рома», «Бенфика» и «Атлетико».

Инсайдер также отмечает:

Его скоростные данные и умение работать с мячом впечатлили скаутов испанского, итальянского и португальского клубов. На спринтах он регулярно делает в районе 500 метров за матч, а максимальная скорость почти каждую игру превышает 35 км/ч. На уровне Леау, Шешко и Мбаппе.

ЦСКА