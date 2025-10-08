  • Поиск
Искусственный интеллект оценил шансы Роналду забить 1000 голов за карьеру

08 октября 2025, 11:27

Искусственный интеллект ChatGPT провел оценку вероятности того, что 40-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду сумеет добраться до отметки в 1000 голов за карьеру.

На данный момент у нападающего «Аль-Насра» 946 голов за все время выступлений на профессиональном уровне.

Искусственный интеллект построил три сценария:

Прогноз результативности Роналду от ИИ
Сценарий Условия Итоговый результат Время / сезоны Вероятность
Оптимистичный Роналду здоров, играет очень часто, минимально теряет роль основного игрока, «Аль-Наср» и сборная дают ему много матчей, мотивация высокая 1000+ голов 2 сезона (2025/26 + 2026/27) Средне-высокая (≈ 60-70 %)
Реалистичный Некоторые перерывы в выходах на поле, меньше матчей, меньше нагрузка, но стабильные выступления в клубе и сборной 1000 (+-10 — 20) голов 2-3 сезона Средняя (≈ 40-50 %)
Пессимистичный Травмы, уменьшение игрового времени, роль скорее «резервного», меньше матчей, возможный уход из сборной, меньше турниров может не достичь → остановка на ~950-980 голов 1-2 сезона Низкая-средняя (≈ 20-30 %)

По мнению ИИ, с учетом всех факторов, шанс того, что Роналду доберется до отметки 1000 голов до завершения карьеры — выше среднего, но совсем не гарантирован.

ChatGPT также отмечает, что «если он останется здоров, будет играть регулярно, и клуб плюс сборная предоставят достаточное количество матчей, он вполне может достичь заветной цифры уже к концу сезона 2026/27. Если же один из ключевых факторов подведет — например, будут травмы, уменьшение роли — то времени может не хватить».

зигзаг
зигзаг
08 октября в 22:53
Или забьёт на это всё Рон
DXTK
DXTK
08 октября в 18:43, ред.
Я все рассчитал.....Все просто.....Для Роналду нужно ставить По 2-3 левых пенки за матч и 1000 можно добить будет и за пару недель...... так что выкенте этот искуственный интелект на свалку и купите люяльного судью.......
shur
shur
08 октября в 16:49, ред.
...А кто думал, что так скоро Саня Овечкин разродится?! Травма,обстоятельства,нервяк и бац - вторая смена,попёрло!!!
Если у Рона это событие в голове заложено,то никакое "железо" не
перекроет его желание и стремление к цели,аминь!!!
Karkaz
Karkaz
08 октября в 16:34
Для меня этот показатель 99%, что Роналду забьёт тысячу. Это же не кайфарик, не семьянин какой то. Для него спорт, карьера на 1 месте. Он всё бросит, на всё забьёт, но 1000 забьёт по любому.
Futurista
Futurista ответ Мessi 10 (раскрыть)
08 октября в 16:07, ред.
Учитывая возраст Роналду, 50% на то что "Да" это высокий процент...спасибо за поддержку лучшего бомбардира)...
Vilar
Vilar
08 октября в 15:33
А я знаю ИИ ChatGPT, он в у нас в школах:
"Охранник Валера, включающий по расписанию каждый день звонки в школе, не знает, что по документам в бухгалтерии он и есть электронный модуль искусственного интеллекта за десять миллионов рублей".
Мessi 10
Мessi 10
08 октября в 14:56
Реалистичный - 50%, то есть либо да, либо нет)) тут и без искусственного интеллекта можно давать прогнозы))
Шуня771
Шуня771 ответ STVA 1 (раскрыть)
08 октября в 14:39
Или он "Темыча" научит плохому))
STVA 1
STVA 1 ответ Lobo77 (раскрыть)
08 октября в 13:20
В Акрон низяяя... Там Темыч.. Он его плохому научит)))
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
08 октября в 13:18
Opta говорят вне зоны действия сети. Составляет как раз прогноз для Рона)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 октября в 12:51
Перейдёт в условную Мальту или Эстонию, будет там дубли отгружать. Хотя, стоп! Нужно же, шобы кто-нитьна пустые ворота выводил. На одних пенальти много не протянешь🤣...
Шуня771
Шуня771 ответ Alex_67 (раскрыть)
08 октября в 12:42
Мну сомневается, что это делал ИИ!
Почему?
А где прогноз на случай получения очень серьёзной травмы (не дай Бог)
Кроме этого на результат может поработать и команда, если поставят (ит) такую задачу...
Шуня771
Шуня771 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
08 октября в 12:39
В год!))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
08 октября в 12:37
Как минимум 20-25 пенальти гарантированы.
Шуня771
Шуня771
08 октября в 12:29
Мой ЕИ (естественный интеллект) тоже примерно такой дал прогноз!))
Lobo77
Lobo77
08 октября в 12:22
На крайняк есть план - приглашение в Акрон.
drug01
drug01 ответ Вещий (раскрыть)
08 октября в 12:21
Добрый день Толя! Прошу меня простить,что я обидел Смита! Просто я не разобрался! Сейчас буду активно агитировать для вступления в нашу группу БП.желаю всем благополучия!
CCCP1922
CCCP1922
08 октября в 12:11
Прорвёмся, ответил Роналду, если Бог даст!
Варвар7
Варвар7
08 октября в 12:10
Не знаю кто такой , ChatGPT , поэтому не очень то доверяю ему , а что думает об этом "проверенный" Суперкомпьютер Opta - хотелось бы услышать его мнение на сей счёт...)))
liverpool-today
liverpool-today
08 октября в 12:04
Смешно, всё это обычная логика. Но если это озвучит ИИ то это весьма круто и супер пупер научно
Alex_67
Alex_67
08 октября в 12:01
А это точно делал искусственный интеллект? В любом случае, Роналду себе поставил цель, он её видит... Да у него просто выбора другого нет. Криштиану обязан забить тысячу – это дело всей его жизни. Ничего нет хуже незавершённых дел.
ukavnfh2unx6
ukavnfh2unx6
08 октября в 11:47
Пока не забьёт, бутсы не повесит
STVA 1
STVA 1 ответ Вещий (раскрыть)
08 октября в 11:47
Добра Толя! Сделаю ставки и вступлю!
112910415
112910415
08 октября в 11:40
от сердца отлегло !
