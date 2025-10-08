Искусственный интеллект оценил шансы Роналду забить 1000 голов за карьеру

1759912041

08 октября 2025, 11:27

Искусственный интеллект ChatGPT провел оценку вероятности того, что 40-летний форвард сборной Португалии сумеет добраться до отметки в 1000 голов за карьеру.

На данный момент у нападающего «Аль-Насра» 946 голов за все время выступлений на профессиональном уровне.

Искусственный интеллект построил три сценария:

Прогноз результативности Роналду от ИИ Сценарий Условия Итоговый результат Время / сезоны Вероятность Оптимистичный Роналду здоров, играет очень часто, минимально теряет роль основного игрока, «Аль-Наср» и сборная дают ему много матчей, мотивация высокая 1000+ голов 2 сезона (2025/26 + 2026/27) Средне-высокая (≈ 60-70 %) Реалистичный Некоторые перерывы в выходах на поле, меньше матчей, меньше нагрузка, но стабильные выступления в клубе и сборной 1000 (+-10 — 20) голов 2-3 сезона Средняя (≈ 40-50 %) Пессимистичный Травмы, уменьшение игрового времени, роль скорее «резервного», меньше матчей, возможный уход из сборной, меньше турниров может не достичь → остановка на ~950-980 голов 1-2 сезона Низкая-средняя (≈ 20-30 %)

По мнению ИИ, с учетом всех факторов, шанс того, что Роналду доберется до отметки 1000 голов до завершения карьеры — выше среднего, но совсем не гарантирован.

ChatGPT также отмечает, что «если он останется здоров, будет играть регулярно, и клуб плюс сборная предоставят достаточное количество матчей, он вполне может достичь заветной цифры уже к концу сезона 2026/27. Если же один из ключевых факторов подведет — например, будут травмы, уменьшение роли — то времени может не хватить».