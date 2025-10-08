Искусственный интеллект оценил шансы Роналду забить 1000 голов за карьеру

Искусственный интеллект ChatGPT провел оценку вероятности того, что 40-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду сумеет добраться до отметки в 1000 голов за карьеру.
На данный момент у нападающего «Аль-Насра» 946 голов за все время выступлений на профессиональном уровне.
Искусственный интеллект построил три сценария:
|Сценарий
|Условия
|Итоговый результат
|Время / сезоны
|Вероятность
|Оптимистичный
|Роналду здоров, играет очень часто, минимально теряет роль основного игрока, «Аль-Наср» и сборная дают ему много матчей, мотивация высокая
|1000+ голов
|2 сезона (2025/26 + 2026/27)
|Средне-высокая (≈ 60-70 %)
|Реалистичный
|Некоторые перерывы в выходах на поле, меньше матчей, меньше нагрузка, но стабильные выступления в клубе и сборной
|1000 (+-10 — 20) голов
|2-3 сезона
|Средняя (≈ 40-50 %)
|Пессимистичный
|Травмы, уменьшение игрового времени, роль скорее «резервного», меньше матчей, возможный уход из сборной, меньше турниров
|может не достичь → остановка на ~950-980 голов
|1-2 сезона
|Низкая-средняя (≈ 20-30 %)
По мнению ИИ, с учетом всех факторов, шанс того, что Роналду доберется до отметки 1000 голов до завершения карьеры — выше среднего, но совсем не гарантирован.
ChatGPT также отмечает, что «если он останется здоров, будет играть регулярно, и клуб плюс сборная предоставят достаточное количество матчей, он вполне может достичь заветной цифры уже к концу сезона 2026/27. Если же один из ключевых факторов подведет — например, будут травмы, уменьшение роли — то времени может не хватить».
Если у Рона это событие в голове заложено,то никакое "железо" не
перекроет его желание и стремление к цели,аминь!!!
Если у Рона это событие в голове заложено,то никакое "железо" не
перекроет его желание и стремление к цели,аминь!!!
"Охранник Валера, включающий по расписанию каждый день звонки в школе, не знает, что по документам в бухгалтерии он и есть электронный модуль искусственного интеллекта за десять миллионов рублей".
"Охранник Валера, включающий по расписанию каждый день звонки в школе, не знает, что по документам в бухгалтерии он и есть электронный модуль искусственного интеллекта за десять миллионов рублей".
Почему?
А где прогноз на случай получения очень серьёзной травмы (не дай Бог)
Кроме этого на результат может поработать и команда, если поставят (ит) такую задачу...
Почему?
А где прогноз на случай получения очень серьёзной травмы (не дай Бог)
Кроме этого на результат может поработать и команда, если поставят (ит) такую задачу...