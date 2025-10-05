«Зенит» повторил неудачную серию времен Адвоката

«Зенит» не смог победить «Акрон» в матче 11-го тура чемпионата России.
Таким образом, клуб из Петербурге выиграл лишь один из шести выездных матчей на старте сезона РПЛ.
В последний раз такой неудачный отрезок был у команды в 2009 году при Дике Адвокате. В том сезоне «Зенит» занял 3-е место.
Понятно дело что чемпионат был вторичен коль на кону был еврокубок....
А вот что Семаку нынче помогает повторять антирекорд ??
Поготовка к Зимнему Кубку ??...))))
