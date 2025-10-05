«Зенит» повторил неудачную серию времен Адвоката

1759657629

05 октября 2025, 12:47

«Зенит» не смог победить «Акрон» в матче 11-го тура чемпионата России.

Таким образом, клуб из Петербурге выиграл лишь один из шести выездных матчей на старте сезона РПЛ .

В последний раз такой неудачный отрезок был у команды в 2009 году при . В том сезоне «Зенит» занял 3-е место.