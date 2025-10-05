  • Поиск
«Зенит» повторил неудачную серию времен Адвоката

05 октября 2025, 12:47

«Зенит» не смог победить «Акрон» в матче 11-го тура чемпионата России.

Таким образом, клуб из Петербурге выиграл лишь один из шести выездных матчей на старте сезона РПЛ.

В последний раз такой неудачный отрезок был у команды в 2009 году при Дике Адвокате. В том сезоне «Зенит» занял 3-е место.

Муравьед
Муравьед
05 октября в 15:38
Ну что? Зенит ВЕРНУЛСЯ)))
6v2akcc6568y
6v2akcc6568y
05 октября в 14:36
При любом раскладе Зенит в состоянии прибавить, и у них всё для этого есть
SHEARER
SHEARER
05 октября в 13:47
То-ли ещё будет!
lotsman
lotsman ответ Jeck Denielse (раскрыть)
05 октября в 13:35
Духота ему мешает, душновато стало от ибытка легионеров. Проветривать надо, свежий воздух нужен, застоялась атмосфера в помещении нашем, под названием Зенит.)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 октября в 13:31
Правильная расстановка приоритетов помогла в том сезоне взять Лигу Европы...
Понятно дело что чемпионат был вторичен коль на кону был еврокубок....
А вот что Семаку нынче помогает повторять антирекорд ??
Поготовка к Зимнему Кубку ??...))))
STVA 1
STVA 1 ответ zxc7u2xs2kq9 (раскрыть)
05 октября в 13:21
    112910415
    112910415
    05 октября в 13:16
    Не факт, что удастся повторить прошлогодний успех...
    zxc7u2xs2kq9
    zxc7u2xs2kq9
    05 октября в 12:58
    У спартака спад в игре продолжается 25 лет и ничего, они орут, что великие.
