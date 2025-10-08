Солтмурад Бакаев: «Дзюбе не нужно извиняться за нереализованный пенальти»

Хавбек «Акрона» Солтмурад Бакаев заявил, что Артему Дзюбе не нужно извиняться за незабитый пенальти в матче с «Зенитом».
Форвард не реализовал 11-метровый в компенсированное время и упустил шанс принести «Акрону» победу.
Ему не нужно извиняться, потому что мы прекрасно понимаем его чувства внутри. Сколько бы он ни выиграл и ни забил, он все равно будет переживать. Он лидер и понимает, что не получилось реализовать свой момент. Мы его поддержали в раздевалке. Ничего такого, чтобы его обвинять, не случилось. Он бился, боролся. Да, не повезло. Но такое случается, это футбол. Это не значит, что он должен извиняться.