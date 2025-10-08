  • Поиск
Солтмурад Бакаев: «Дзюбе не нужно извиняться за нереализованный пенальти»

08 октября 2025, 17:20
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Хавбек «Акрона» Солтмурад Бакаев заявил, что Артему Дзюбе не нужно извиняться за незабитый пенальти в матче с «Зенитом».

Форвард не реализовал 11-метровый в компенсированное время и упустил шанс принести «Акрону» победу.

Ему не нужно извиняться, потому что мы прекрасно понимаем его чувства внутри. Сколько бы он ни выиграл и ни забил, он все равно будет переживать. Он лидер и понимает, что не получилось реализовать свой момент. Мы его поддержали в раздевалке. Ничего такого, чтобы его обвинять, не случилось. Он бился, боролся. Да, не повезло. Но такое случается, это футбол. Это не значит, что он должен извиняться.

Все комментарии
v7bfhp2v5kbx
v7bfhp2v5kbx
08 октября в 21:02
Извиняться действительно не в чем, такое с любым может случиться
lotsman
lotsman
08 октября в 18:00, ред.
Он был слишком взволнован возможностью наказать Зенит, поэтому и промахнулся, совсем чуть чуть. Хотел ударить под самую перекладину, эффектно, а получилось в перекладину.
CCCP1922
CCCP1922
08 октября в 17:43
Дзюба на особом положении? Что с ним случится, если извинится за свой косяк, язык отсохнет? Сомневаюсь, что команда думает так же, как Бакаев. Ошибка Артёма, между прочим, стоила Акрону двух очков. Это почитание ветерана добром не закончится. Дзюба плохо помнит добро. Этого человека нужно держать в ежовых рукавицах, а они ему индульгенции выдают на все случаи жизни. Я не понимаю Акрон...
