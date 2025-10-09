«Сильный соперник из Азии»: Александр Самедов — о матче Россия — Иран

1759989117

вчера, 08:51

Товарищеский матч против сборной Ирана по футболу будет полезным для команды России, так как соперник очень силен. Такое мнение высказал бывший футболист сборной России, участник чемпионата мира 2018 года .

10 октября сборная России на «Волгоград-Арене» проведет товарищеский матч с командой Ирана, начало — 20:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров из Черногории во главе с Николой Дабановичем. Ранее в Российском футбольном союзе сообщили, что на игру реализовано 40 тыс. билетов из возможной вместимости в 42 тыс. Игра пойдет в рейтинг Международной федерации футбола, сборная России занимает в нем 33-е место, иранцы — 21-е. В день матча в Волгограде ожидается небольшой дождь, температура +13.

Сборные России и Ирана играли в последний раз 23 марта 2023 года. Встреча в Иране завершилась вничью со счетом 1:1. «Волгоград-Арена» примет третий матч сборной России после отстранения команды от турниров. В 2023 году российские футболисты победили команду Кубы (8:0), в 2024-м — оказались сильнее команды Сирии (4:0).

О сборной Ирана

Сборная Ирана является сильной азиатской командой. На последних турнирах в Азии она всегда была одним из фаворитов. Команда очень хорошего уровня. Понятно, что будет непростая игра. В целом мне кажется, что в октябре матчи с командами Ирана и Боливии будут качественными. Точно пойдут на пользу и в плюс нашим футболистам.

О составе сборной России

Думаю, что тренерский штаб решил, что на данный момент это сильнейший состав из тех, кто готов. Плюс-минус оптимальный состав, понятно, что кого-то может не хватать. Но это сильнейшие ребята из тех, кто доступен. Футболисты ЦСКА сейчас выглядят достойно, хорошо смотрятся, за ними будет интересно понаблюдать. Да в целом это касается всех молодых игроков, которые проявляют себя хорошо в чемпионате России. Например, Матвей Кисляк из ЦСКА и Алексей Батраков из «Локомотива».

О проведении матча в Волгограде

Считаю, что матчи правильно проводить как в регионах, так и в Москве. Мы давно знаем, что Волгоград является футбольным городом, когда там играет сборная России, стадион всегда заполняется по полной. Уверен, что ребятам будет очень приятно играть при заполненных трибунах.

О матчах сборной

Для сборной России очень важно проводить матчи. Тем более такие хорошие соперники. Чем больше таких команд будет, тем лучше для сборной России. Конечно, российским футболистам нужно проводить такие международные матчи, тут не может быть двух мнений.

О важности результата

Я не могу сказать, какой будет результат. Все-таки сборная Ирана является сильным соперником. Понятно, что будет запредельный настрой, потому что на трибунах будут несколько десятков тысяч болельщиков. Когда идет такая поддержка, ты не можешь априори в майке сборной России не отдаваться игре. Так что я уверен, что матч будет очень интересным. Конечно, все ждут победы от российских футболистов, но не нужно забывать, что противостоит нам сильный азиатский соперник.