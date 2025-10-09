Александр Мостовой рассказал, что еще хочет попробовать себя в тренерстве

1759987842

вчера, 08:30

Двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» сохраняет желание поработать тренером.

В 2025 году Мостовой получил тренерскую лицензию, которая позволяет ему работать помощником главного тренера.

«Предложений по работе пока нет, никто не звонил, никто не связывался. Со стажировкой вопрос почти закрыт, мы же постажировались уже, — сказал Мостовой. — Конечно, если что-то из друзей позвонит, попросит, приеду, а так, чтобы навязываться, ни в коем случае. Что касается работы, то если позовут, пойду, если нет, то так значит. Конечно, хотелось бы быть нужным нашему футболу. Больших планов не строю. Но хотелось бы, конечно, прикоснуться к профессии тренера, но спокойно к этому отношусь».