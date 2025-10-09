  • Поиск
Александр Мостовой рассказал, что еще хочет попробовать себя в тренерстве

вчера, 08:30

Двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Александр Мостовой сохраняет желание поработать тренером.

В 2025 году Мостовой получил тренерскую лицензию, которая позволяет ему работать помощником главного тренера.

«Предложений по работе пока нет, никто не звонил, никто не связывался. Со стажировкой вопрос почти закрыт, мы же постажировались уже, — сказал Мостовой. — Конечно, если что-то из друзей позвонит, попросит, приеду, а так, чтобы навязываться, ни в коем случае. Что касается работы, то если позовут, пойду, если нет, то так значит. Конечно, хотелось бы быть нужным нашему футболу. Больших планов не строю. Но хотелось бы, конечно, прикоснуться к профессии тренера, но спокойно к этому отношусь».

Мостовому 57 лет. В разные годы он выступал за «Красную Пресню», «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». Мостовой является двукратным чемпионом СССР в составе «Спартака», победителем Кубка Португалии («Бенфика»), финалистом Кубка Франции («Страсбур») и Кубка Испании («Сельта»). В составе сборной России Мостовой провел 51 матч, в которых забил 10 голов. Он является победителем молодежного чемпионата Европы в составе сборной СССР.

Николай 1
Николай 1
сегодня в 03:31
Дзюба тоже себя пробовал......
Брулин
Брулин
вчера в 15:54
Давайте в сборную, вместо Карпина. Лицензию в фотошопе нарисуем, не проблема.
cub8wk2jucs8
cub8wk2jucs8
вчера в 11:57
Если только тренером спартака, один клоун должен сменить другого.
Vilar
Vilar
вчера в 11:12
Мне, где-то, даже, жаль его. А всё язык, помалкивал бы, может быть, кто-нибудь и позвал.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:03
"Со стажировкой вопрос почти закрыт" - "А жаль -золотые были денечки." "Открыт для предложений - мастер стажировок - друзья звоните"...)
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:20
Его желания не совпадают с возможностями.
Comentarios
Comentarios ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 10:18
Начал бы с низов. Нет веры
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:15
Мое отношение к Александру не самое однозначное. На футбольном поле я видел его ещё в чемпионате СССР. Мостовой уже тогда обращал на себя внимание специалистов и болельщиков. Бросалось в глаза, что у этого парня не только отличные футбольные данные, но и не самый простой характер. Понимал это и Романцев. У него получалось направлять бурную энергию Александра в нужное русло. Молодого игрока оценили в Европе – начался зарубежный этап его карьеры. Не все моменты он любит вспоминать, особенно конфликт в сборной России в 1994 году. Были и другие... В целом его карьера удалась. Апогеем можно считать период в Сельте, ещё бы, ведь именно там Мостовой получил почётное прозвище ЦАРЬ .. А дальше карьера игрока закончилась и его стали забывать. Александр, чтобы вернуть внимание, стал критиковать всех подряд и обрёл репутацию скандалиста.. Сейчас он получил лицензию тренера и ищет работу по специальности, пока безуспешно. Не надо было плевать в колодец. Вот такая история...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:14
Давай в Спартак, хуже не будет, лучше правда тоже навряд ли
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:35
Мостовой решил пойти работать в женскую команду Спартака. Фото в цвете:
lotsman
lotsman
вчера в 09:29, ред.
Он очень хочет, но никто почему то не хочет его приглашать. Его пригласили бы в клуб второй лиги, но туда он не хочет. Он хочет в РПЛ.)
112910415
112910415
вчера в 09:23
таково наполнение его жизни -
хотеть стать тренером !
