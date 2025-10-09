  • Поиск
1000 голов Пеле. Между мифом и реальностью

вчера, 11:06

Имя Пеле стало синонимом футбольного бессмертия. Величие бразильца, его харизма и влияние на игру вышли далеко за пределы поля. Но вокруг него десятилетиями витает один вопрос, в котором легенда сталкивается с арифметикой: действительно ли Пеле забил тысячу голов?

Официальная статистика ФИФА насчитывает у Эдсона Арантеса ду Насименту около 767 голов в официальных матчах — результат колоссальный, но всё же далекий от мифической тысячи. Сам Пеле и Бразильская федерация футбола утверждали, что отметка в 1000 была достигнута в ноябре 1969 года, когда он забил пенальти за «Сантос» в матче против «Васку да Гама». Этот гол стал событием национального масштаба: игру прервали, Пеле вынесли с поля на руках, а телевидение посвятило трансляции целый вечер.

1000 голов Пеле. Между мифом и реальностью

Однако за кулисами торжества скрывалась важная деталь: в счет голов Пеле вошли не только официальные, но и товарищеские и выставочные матчи, в том числе против любительских клубов, армейских команд и даже во время турне «Сантоса» по Африке и Азии. Для самого Пеле не было разницы — он считал каждый гол, забитый в футбол, частью своей жизни. Он говорил: «Каждый мяч, оказавшийся в сетке, был настоящим. Я потел, бежал, бил — и это значит, что гол реален».

Сейчас к отметке в 1000 голов подбирается Криштиану Роналду, у него на счету уже почти 950 мячей. При этом точно можно сказать, что все его голы — официальные, забитые в сильнейших лигах и турнирах мира. Лионель Месси тоже уже забил больше голов в официальных матчах, чем легендарный «король футбола». В прошлом близко к Пеле подходили и легенды вроде Ференца Пушкаша, Ромарио, Йозефа Бицана — их статистика также колеблется от 700 до 800 голов, в зависимости от учёта неофициальных встреч.

1000 голов Пеле. Между мифом и реальностью

Именно в этой зыбкой зоне — между официальной цифрой и человеческой памятью — и рождается миф. Пеле был не просто бомбардиром: он стал символом эпохи, когда гол значил не пункт в таблице, а эмоцию народа. В 1960-х не существовало строгих баз данных и VAR, зато существовала вера в чудо — и этот «тысячный» гол стал таким чудом для Бразилии.

Тысяча голов Пеле — это миф, но миф правдивый в своём духе. Он отражает страсть, с которой играл человек, изменивший футбол. Даже если фактически забитых мячей было меньше, для миллионов фанатов по всему миру именно Пеле стал тем, кто впервые взял «высоту 1000». И, пожалуй, в этом больше истины, чем в любой статистике — потому что цифры можно уточнять, а легенды живут в сердцах.

Все комментарии
Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 22:28
Ясно, что для каждого поколения, свои кумиры. Так было и так будет. И сравнивать таланты героев разных эпох просто некоректно. А голосование поднятием руки за того или иного таланта в разное время даст разный результат.
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 13:24
Доброго Здоровья, Alex!
А что плохого, если будет не один, а несколько "королей". В каждой эпохе были свои короли, оставившие свой след в истории, так и в футболе. Я хоть, дядька шестьдесят плюс, но я не могу похвастать, что воочию видел игру Пеле, но я видел игру Кройфа, Марадоны, Рональдиньо, Роналду и Месси и поэтому я могу судить только из того, свидетелем чего я был лично, а не принимать чьё-то мнение. Равно, как и мой сын для которого совершенством игры в футбол является мастерство Месси и Роналду. А пройдёт ещё какое-то время и у нового поколения болельщиков будут свои "короли".
Болейте за своих. а не против чужих!
Шуня771
Шуня771
вчера в 13:18
С Пеле будем сравнивать трёхкратного ЧМ, без этого не то качество!

Что касается количества и качества голов Пеле.....

А где сейчас , в каких чемпах подбираются к славе короля футбола?))
Шуня771
Шуня771
вчера в 13:13
О чём речь?)

Одни голы на ЧМ уже недосягаемы...
Пеле вечен, подбираются, но качество и место забитых голов у бразильца значительно круче!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:06
ТРИЖДЫ ЧЕМПИОН МИРА. Это уже перекрывает все цифры - как большие, так и малые. Плюс не забываем, что Пеле привнёс в футбол элементы, которые изменили каноны игры. Месси сделал тоже самое - его появление на поле дало начало новой концепции. Мир долго учился играть против Месси. Научился. Но долго к этому шёл. Рон, безусловно, тоже велик. Он и Месси - две ветви одного древа, имя которому бессмертие.
Baggio R.
Baggio R. ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 13:01
Задолго до Месси уже было развенчание мифа о тысяче голов Пеле. Если в расчет не брать еще и голы в чемпионатах штата (что это за официальные игры?), а только в национальном первенстве, кубке и сборной (как у остальных), то цифра еще больше уменьшится.
Сп62
Сп62
вчера в 13:01
Кто видел игру Пеле, у того нет вопросов о его величии. У меня до сих пор стоит перед глазами гол в ворота сборной СССР, когда он не ударом, а броском внешней стороной стопы забросил мяч в вехний угол ворот. Такого больше я не видел.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:21
Ну вот и к славе Пеле подобрались, точнее к его титулу. Никак готовится свержение Короля Футбола с его трона. При живом не смели, а сейчас решили, что пора. Не зря пытаются подвергать сомнениям значение достижений Пеле, над ними просто глумятся. Кто за этим стоит? Я считаю окружение Месси.. Именно в Аргентине своего кумира начали называть настоящим Королём. А Роналду просто сам себя назвал лучшим игроком мира. На трон Криштиану не претендует. А Месси сам лично ничего не делает. Он только наблюдает со стороны. Бразилия будет бороться за Короля...
Nenash
Nenash
вчера в 12:02
Оставьте Короля в покое. Статистика это не про него.. ☝️
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:00
Я думаю у Роналду и Месси будет 2000 голов, если считать, любительские, дворовые, армейские матчи) ну ладно, миф не миф, 1000 голов забил, а откуда 1300 ? Сама Бразилия и фаны Пеле говорят о мифической 1000. 1300 откуда?) Рон и Месси с 18 лет каждый год забивают около 50 голов, 20 лет уже. Я думаю человек который дружит с головой понимает, что 1300 чтобы забить, он должен был до 50 лет играть на уровне. И вообще, чтобы этой Санты барбары не было, думаю нужны официальные данные. А то сейчас внук Марадоны вылезет и скажет, что его дед 2500 забил. Потом родственники Пушкаша скажут, а их предок 3500 наколотил.
zke2372z8ebn
zke2372z8ebn
вчера в 11:51, ред.
Ну у ПЕЛЕ-1300 голов -согласно статистики и 3 титула Чемпиона Мира-он не превзойдённый Король в Мировом футболе!!!А всякие там Месси и Роналду -даже в подмётки не годятся!!!
lotsman
lotsman
вчера в 11:31
Пеле в своё время был великим футболистом. И был великим потому, что таких как он в то время небыло. А сейчас очень хороших футболистов много и они конкурируют между собой за звание великого.
112910415
112910415
вчера в 11:24
есть вещи поважнее статистики ...
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:11
Пеле - велик, и не зависимо от забитых им мячей!
