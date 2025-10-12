Беллингем не попал на обложку календаря «Реала» на 2026 год

1760299184

12 октября 2025, 22:59

Полузащитник не попал на обложку официального календаря мадридского «Реала» на 2026 год, хотя англичанин фигурировал в версии 2025 года. Это решение вызовет спекуляции вокруг будущего полузащитника, который тяжело входит в текущий сезон после перенесенной летом операции на плече.

В то же время Арда Гюлер и Дин Хёйсен включены в календарь 2026 года наряду с Килианом Мбаппе, Тибо Куртуа и Винисиусом Жуниором.