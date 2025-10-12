 
 
 
Беллингем не попал на обложку календаря «Реала» на 2026 год

12 октября 2025, 22:59

Полузащитник Джуд Беллингем не попал на обложку официального календаря мадридского «Реала» на 2026 год, хотя англичанин фигурировал в версии 2025 года. Это решение вызовет спекуляции вокруг будущего полузащитника, который тяжело входит в текущий сезон после перенесенной летом операции на плече.

В то же время Арда Гюлер и Дин Хёйсен включены в календарь 2026 года наряду с Килианом Мбаппе, Тибо Куртуа и Винисиусом Жуниором.

Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
13 октября в 11:20
имхо, плагиат
sir_Alex
sir_Alex
13 октября в 10:31
Вот это новость 😃
112910415
112910415
13 октября в 06:31
может депрессия случиться ...
q3dkzc995wkc
q3dkzc995wkc
13 октября в 05:48
Обидели парня, не сфоткали на память
пират Елизаветы
пират Елизаветы
13 октября в 02:04
Англичанину не простил провальный матч с Атлетико.
Со временем узнаем что там происходит))
Colchoneros
Colchoneros
13 октября в 01:19, ред.
Ждите скандала!
Alex_67
Alex_67 ответ ABir (раскрыть)
13 октября в 00:30
Как бы Беллингем-старший, в смысле отец Джуда, не заинтересовался, почему это его сын не попадает в стартовый состав Реала? Он уже пытался разобраться с тренером Боруссии, почему другой его сын, Джоб, так мало играет. Пока неизвестно, какова реакция хозяев немецкого клуба. Кстати, это не шутка - папа у них реально без головы. Не попал в календарь? Джуд и правда, не о том думает...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 октября в 00:30, ред.
На обложке нет ещё 25-ти игроков....и что??
Реал теперь вшестером на поле выходить будет...??
Игратъ только людьми с обложки...??
ABir
ABir
12 октября в 23:47
Гораздо важнее для Джуда регулярно попадать в основу и в ворота соперников, чем на обложку календаря.
Варвар7
Варвар7
12 октября в 23:03
Ну значит у Джуда появится стимул играть как можно лучше...)))
