Беллингем не попал на обложку календаря «Реала» на 2026 год

Полузащитник Джуд Беллингем не попал на обложку официального календаря мадридского «Реала» на 2026 год, хотя англичанин фигурировал в версии 2025 года. Это решение вызовет спекуляции вокруг будущего полузащитника, который тяжело входит в текущий сезон после перенесенной летом операции на плече.
В то же время Арда Гюлер и Дин Хёйсен включены в календарь 2026 года наряду с Килианом Мбаппе, Тибо Куртуа и Винисиусом Жуниором.
Со временем узнаем что там происходит))
Реал теперь вшестером на поле выходить будет...??
Игратъ только людьми с обложки...??
