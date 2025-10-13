Тренер сборной Боливии Вильегас оценил силу сборной России

1760369631

Сборная России по футболу является мощной командой. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Боливии .

Товарищеский матч между сборными России и Боливии пройдет 14 октября на «ВТБ-Арене» в Москве и начнется в 20:00 мск.

«У нас четыре игрока основного состава не выйдут на поле, но у нас сейчас такого рода матч, когда можно выпустить футболистов, которые давно не играли. Они сыграют с такой мощной и крепкой сборной, как команда России, — сказал Вильегас. — Что касается погодных условий, у нас в стране очень разный климат, например, Роберто Фернандес из региона, где температура +30, но там, где тренируемся, обычно холодно. В стране мы привыкли к холодным условиям, поэтому погода на нас не повлияет».

«Мы чрезвычайно рады быть в России. Мы были приятно удивлены стадионом и условиями для тренировок, вчера мы тренировалось на стадионе „Локомотива“. Москва — невероятный город, отличные условия, мы счастливы быть здесь. Пока ничего не посетили, но хотим увидеть Красную площадь, надеемся также, что получится хорошая игра. Мы понимаем, что сборная России очень мощна и сильна с точки зрения физики и тактики, с нетерпением ждем матча», — добавил Вильегас.