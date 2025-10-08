  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеОтбор ЧМ-2026. Европа

Роналду: «Хочу играть еще несколько лет, но не слишком долго»

08 октября 2025, 22:56

40-летний форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал своих планах.

Я хочу играть еще несколько лет, но не слишком долго. Я должен быть честен в этом вопросе. Нельзя строить долгосрочные планы. Сейчас я живу краткосрочными целями, это дает мне больше жизненной энергии. Я наслаждаюсь каждым днем, иду от тренировки к тренировке, от игры к игре.

Конечно, попытаться выиграть в будущем году чемпионат мира — это то, чего мы хотим. И мы поедем туда с этой задачей. Однако мы должны идти шаг за шагом и решать задачи постепенно.

Сейчас нас ждут два отборочных матча, и мы хотим победить в них, чтобы попасть на чемпионат мира.

Я часто говорю, что если бы это было возможно, я бы играл только за сборную и не за клубы, ведь игра за сборную — высшее достижение для игрока.

Подписывайся в ВК
Все новости
Гаттузо признал необычность атмосферы на матче против Израиля
07 октября
Кейн считает, что «Бавария» готова выиграть Лигу чемпионов
02 октября
Президент «Кайрата» уверен в способности клуба регулярно участвовать в ЛЧ
02 октября
Владелец «Кайрата» верит в выход команды в плей-офф Лиги чемпионов
02 октября
Владелец «Кайрата» рассказал о впечатлениях от игры футболистов «Реала»
02 октября
Владелец «Кайрата» назвал матч с «Реалом» праздником футбола для Казахстана
02 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Nenash
Nenash ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 21:23
И что ж ему надо сделать, чтоб стать лучше Пеле?.. 🤭
Karkaz
Karkaz ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 20:54
Пока он лучше только Месси, остался Пеле😁
Nenash
Nenash ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 19:32
Так он уже лучший в истории. Или пока не?.. 🤭
Karkaz
Karkaz ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 19:04
Магическая цифра. Кто её забьёт, тот становится лучшим в истории😎
nkmbdy6rrdf8
nkmbdy6rrdf8
вчера в 09:07
Если бы ты играл,а то только пиар ,а игры-0!!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 07:12
После этого заявления остальные игроки команды такие "блииииннннннн........."
p6d7zxj5vnjr
p6d7zxj5vnjr
вчера в 06:46
Молодец Рон, такой целеустремлённости и работоспособности ни у кого не припомню
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 06:14
будет и в 2030 году примазываться к с борной, чтобы хоть в запасе на лавке получить ЧМ
112910415
112910415
вчера в 05:33
не уходи !
планета может сойти с орбиты ... )
q9egz62ex5eg
q9egz62ex5eg
вчера в 05:21
Пора уже тебе и закругляться по крайней мере в сборной
Варвар7
Варвар7
вчера в 01:06
"Я хочу играть еще несколько лет, но не слишком долго" - Как то противоречиво - хотя всё относительно...)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 00:22, ред.
Пенальти последний раз Лео забивал французам в финале ЧМ 2022...
После победного ЧМ 2022 у аргентинцев 16 голов ( все они с игры)) за сборную, при том многие матчи пропустил из за травм...то есть сыграл в 22 матчей 16 голов это феноменально. Не считая ассистов
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 00:11
В сентябре 2025 дубль Месси в матче с Венесуэлой. До этого хэт трик с боливийцами по моему
sv_1969
sv_1969
вчера в 00:05
Надо суперпупер Ёпту спросить)
Comentarios
Comentarios ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 00:02
Бывает
Nenash
Nenash ответ Karkaz (раскрыть)
08 октября в 23:59
А почему именно за 1000 голов?. Это сокральная цифра?.. Или просто "красивая", как и он сам?.. 🤭..
DXTK
DXTK
08 октября в 23:48
Значит до самой старости Роналду будет ездить на ЧМ...........
Karkaz
Karkaz ответ Nenash (раскрыть)
08 октября в 23:47
У Авейру за то будет 1000 голов и он станет легендарным!
Nenash
Nenash ответ Comentarios (раскрыть)
08 октября в 23:43
Ничего не понял. 🤔😄
Comentarios
Comentarios ответ Nenash (раскрыть)
08 октября в 23:30
Я же говорю спорно Роналду забивает за сборную Месси нет
Nenash
Nenash ответ Comentarios (раскрыть)
08 октября в 23:28
Ему ещё долго "пылить" до Месси. Месси - 6 МВП со сборной, Авейру - 0 (НОЛЬ).. 🤫🙋
Comentarios
Comentarios ответ Nenash (раскрыть)
08 октября в 23:14
Спорный вопрос за сборную он пока точно пылит. А Месси под вопросом
Nenash
Nenash
08 октября в 23:04
Сколько ты будешь играть - решит Месси. И только он. ☝️
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 