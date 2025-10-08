Роналду: «Хочу играть еще несколько лет, но не слишком долго»

40-летний форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал своих планах.
Я хочу играть еще несколько лет, но не слишком долго. Я должен быть честен в этом вопросе. Нельзя строить долгосрочные планы. Сейчас я живу краткосрочными целями, это дает мне больше жизненной энергии. Я наслаждаюсь каждым днем, иду от тренировки к тренировке, от игры к игре.
Конечно, попытаться выиграть в будущем году чемпионат мира — это то, чего мы хотим. И мы поедем туда с этой задачей. Однако мы должны идти шаг за шагом и решать задачи постепенно.
Сейчас нас ждут два отборочных матча, и мы хотим победить в них, чтобы попасть на чемпионат мира.
Я часто говорю, что если бы это было возможно, я бы играл только за сборную и не за клубы, ведь игра за сборную — высшее достижение для игрока.
планета может сойти с орбиты ... )
После победного ЧМ 2022 у аргентинцев 16 голов ( все они с игры)) за сборную, при том многие матчи пропустил из за травм...то есть сыграл в 22 матчей 16 голов это феноменально. Не считая ассистов
