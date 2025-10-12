 
 
 
Холанд оценил выступление Норвегии в отборе к ЧМ-2026

12 октября 2025, 19:10
НорвегияЛоготип футбольный клуб Норвегия5 : 0Логотип футбольный клуб ИзраильИзраильМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд уверен в шансах Норвегии попасть на чемпионат мира после победы над Израилем.

Холанд оформил хет-трик, а Норвегия во вчерашнем отборочном матче победила со счетом 5:0.

Позже он сказал в интервью TV 2: «Это снова было потрясающе. Еще один шаг к Кубку мира — мы приближаемся к нашей цели. Не думаю, что буду говорить об этом еще много. После предыдущего матча я сосредоточился на том, чтобы выиграть следующий, и сейчас я также сосредоточен на этом».

Говоря о двух нереализованных пенальти, Холанд добавил: «Это был интересный опыт. Возможно, в этот раз я сам немного усложнил себе задачу — но, конечно, я был недостаточно хорош в том эпизоде».

112910415
112910415
13 октября в 07:58
прыгнуть выше головы ... адреналиновый праздник !
Alex_67
Alex_67
12 октября в 22:49
Желаю Норвегии 🇳🇴 попасть на Чемпионат мира по футболу с хорошим жребием!!!
Dauletbek
Dauletbek
12 октября в 20:54
Шансы очень хорошие. Главное в ответных матчах не терять очки. А с Италией на их поле будет битва, там хоть ничью надо взять. Для сборной Италии сейчас каждый матч как финал, они постараются в каждом матче по 3 очка взять, поэтому норвежцам нельзя терять очки.
Варвар7
Варвар7
12 октября в 19:31
Что и говорить норвежцы в этом отборе - выше всяких похвал!
