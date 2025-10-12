Холанд оценил выступление Норвегии в отборе к ЧМ-2026

1760285403

12 октября 2025, 19:10

Нападающий «Манчестер Сити» уверен в шансах Норвегии попасть на чемпионат мира после победы над Израилем.

Холанд оформил хет-трик, а Норвегия во вчерашнем отборочном матче победила со счетом 5:0.

Позже он сказал в интервью TV 2: «Это снова было потрясающе. Еще один шаг к Кубку мира — мы приближаемся к нашей цели. Не думаю, что буду говорить об этом еще много. После предыдущего матча я сосредоточился на том, чтобы выиграть следующий, и сейчас я также сосредоточен на этом».

Говоря о двух нереализованных пенальти, Холанд добавил: «Это был интересный опыт. Возможно, в этот раз я сам немного усложнил себе задачу — но, конечно, я был недостаточно хорош в том эпизоде».