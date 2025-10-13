 
 
 
Фернандес надеется показать боливийским игрокам Москву после игры с Россией

13 октября 2025, 18:53
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия3 : 0Логотип футбольный клуб БоливияБоливияМатч завершен

Защитник тольяттинского «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес хочет после товарищеского матча с россиянами показать достопримечательности Москвы футболистам своей национальной команды. Об этом он рассказал журналистам.

Матч между сборными России и Боливии пройдет 14 октября на «ВТБ-Арене» и начнется в 20:00 мск.

"В России действительно замечательные условия для тренировок, для футболистов. Кроме теплого приема, у нас были лучшие условия для тренировок, я немного знаю Москву, надеюсь, что у нас останется время, и я смогу показать город своим коллегам, — сказал Фернандес.

Фернандесу 26 лет, он с 2023 года выступает за российские клубы. До «Акрона» защитник играл за калининградскую «Балтику».

shlomo
shlomo
13 октября в 20:13
Ну что покажет красоты... а почему бы и нет...
sv_1969
sv_1969
13 октября в 20:06
Это хорошее желание. надо его исполнить
Vilar
Vilar
13 октября в 19:19, ред.
Какое прекрасное желание Роберто Фернандеса, надо всячески это приветствовать, и РФС обязано оказать посильную помощь с автобусами, гидами-переводчиками, экскурсиями во всех значимых местах, известными всему миру, футболисты внукам будут рассказывать о замечательной стране, в которой они побывали!!!
