В ЛНР открыли первый в Донбассе и Новороссии современный вузовский стадион

1760458909

14 октября 2025, 19:21

Первый в Донбассе и Новороссии современный вузовский стадион, возведенный специалистами ППК «Единый заказчик», открылся в Луганском государственном университете им. Владимира Даля.

В открытии нового стадиона приняли участие глава правительства ЛНР Егор Ковальчук, замминистра строительства и ЖКХ России Алмаз Хусаинов и замминистра науки и высшего образования России Айрат Гатиятов. Вместе с ректором Далевского вуза Виктором Рябичевым они перерезали символическую красную ленту. После чего новый спортивный объект освятил митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон.

«Аналогичного объекта в Луганске нет. Это супер-стадион, это суперграндиозная спортивная площадка. Республика гордится этой площадкой. <…> Мы единственный вуз среду вузов всех двух республик и двух освобожденных областей у кого такой современный стадион», — сказал журналистам ректор Далевского университета Виктор Рябичев.

Ковальчук отметил, что ранее на месте нового стадиона ранее был пустырь. «Все сделано достаточно энергично, с высоким качеством. Стадион получился великолепный. Я думаю, что для университета это очень хорошая точка притяжения. Потому что нужно не только в кабинете учиться, нужно развиваться физически, соревноваться. <…> Получается такой очень хороший, красивый район: храм рядом, жилой комплекс, университет — это то самое, что называется комфортной городской средой», — сообщил он журналистам.

Хусаинов в свою очередь заявил, что Минстрой РФ на территории Донбасса и Новороссии ремонтирует и возводит как образовательные объекты, так и объекты здравоохранения, сферы ЖКХ , дорожной инфраструктуры, а также ведет жилищное строительство. «Такие объекты (отремонтированные и возведенные объекты инфраструктуры — прим.) у нас ежегодно открываются десятками вообще в целом на территории Донбасса и Новороссии», — сообщил он журналистам.

Про стадион и первый матч

После церемонии открытия представители властей ЛНР , Минстроя РФ и Минобразования РФ высадили несколько деревьев на территории нового спортивного объекта — на аллее строителям и студентам. Затем чиновники сыграли в футбольный матч с ФК «Далевец». Как отметил Рябичев, «Далевец» вышел в высшую лигу футбольных клубов вузов РФ .

Специалисты ППК «Единый заказчик» менее чем за год обустроили открытый спорткомплекс по всем современным требованиям. На стадионе — футбольное поле с искусственным покрытием, легкоатлетические дорожки, площадки для волейбола, баскетбола, мини-футбола, большого и настольного тенниса, воркаута и йоги. Также обустроены велодорожки, зоны с навесами для отдыха и трибуна для зрителей, большая освещенная прогулочная зона. Как сообщил Рябичев, стадион также будет открыт для посещения всем жителям региона с 07:00 до 19:00 мск, при этом его территория будет охраняться.