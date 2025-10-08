  • Поиск
Губернатор опроверг слухи о возможном сносе стадиона «Шинник» в Ярославле

08 октября 2025, 17:57

Футбольный стадион «Шинник» в Ярославле сносить не будут. Между тем, власти региона планируют возведение нового спортивного комплекса, сообщил губернатор Михаил Евраев в ходе Петербургского международного газового форума.

Ранее СМИ сообщали о решении властей Ярославской области снести стадион, который является единственным крупным футбольным объектом в регионе. По их данным, землю планировалось отдать под офис ПСБ.

«Стадион снесен не будет, все это фантазии тех или иных журналистов. Конечно, сейчас речь идет о строительстве нового стадиона, потому что проще строить новый, чем реконструировать старый. А где и когда он появится, я расскажу позже, когда все решения по этому проекту будут приняты», — сообщил Евраев, уточнив, что вопрос строительства нового объекта действительного обсуждается с коллегами из ПСБ.

Стадион «Шинник» был построен в 1957 году в центре Ярославля. Частичная реконструкция была проведена в 2010 году, тогда обновили одну трибуну. В настоящий момент на стадионе выступает команда Первой лиги «Шинник».

Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 07:49
хитрит губернатор !
надо поспедить за новостями !
Варвар7
Варвар7
08 октября в 20:43
"Кто ж его снесёт - он же Памятник ! "...)))
K_SY116
K_SY116
08 октября в 18:21
Значит снесут
6s6bek8wj499
6s6bek8wj499
08 октября в 18:08
Дыма без огня не бывает
Гость
