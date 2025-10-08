Губернатор опроверг слухи о возможном сносе стадиона «Шинник» в Ярославле

1759935475

Футбольный стадион «Шинник» в Ярославле сносить не будут. Между тем, власти региона планируют возведение нового спортивного комплекса, сообщил губернатор Михаил Евраев в ходе Петербургского международного газового форума.

Ранее СМИ сообщали о решении властей Ярославской области снести стадион, который является единственным крупным футбольным объектом в регионе. По их данным, землю планировалось отдать под офис ПСБ.

«Стадион снесен не будет, все это фантазии тех или иных журналистов. Конечно, сейчас речь идет о строительстве нового стадиона, потому что проще строить новый, чем реконструировать старый. А где и когда он появится, я расскажу позже, когда все решения по этому проекту будут приняты», — сообщил Евраев, уточнив, что вопрос строительства нового объекта действительного обсуждается с коллегами из ПСБ.

Стадион «Шинник» был построен в 1957 году в центре Ярославля. Частичная реконструкция была проведена в 2010 году, тогда обновили одну трибуну. В настоящий момент на стадионе выступает команда Первой лиги «Шинник».