Реконструкция футбольного поля стадиона «Локомотив» завершена в Тамбове

1757350403

сегодня, 19:53

Реконструкция футбольного поля стадиона «Локомотив», который является главной тренировочной базой школы олимпийского резерва «Академия футбола», завершена в Тамбове. Это позволит проводить там соревнования более высокого уровня, сообщил министр спорта Тамбовской области Павел Грицков.

«В Тамбове завершена реконструкция основного поле стадиона „Локомотив“, где уложили новое искусственное покрытие. Качество покрытия весьма высокое, как на многих крупных стадионах. Его безвозмездно предоставил региону Российский футбольный союз ( РФС ), все работы проводились за счет средств областного бюджета. Это настоящий подарок футболистам к началу тренировочного года. Теперь мы можем проводить на объекте официальные соревнования более высокого уровня, отвечающие требованиям РФС », — сообщил Грицков.

Как уточнили в пресс-службе минспорта региона, стоимость искусственного покрытия, предоставленного РФС , составила 28,2 млн рублей, средства на работы по реконструкции в объеме 7,5 млн рублей были выделены из областного бюджета.

Стадион «Локомотив» является домашней ареной для команд юношей, участвующих в первенстве III дивизиона, первенствах ЮФЛ и женской команды, выступающей в первенстве России первой лиги. Воспитанниками спортшколы « Академия футбола» являются более 1,1 тыс. ребят.