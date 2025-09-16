  • Поиск
«Екатеринбург-Арену» включили в топ-25 самых странных стадионов мира

вчера, 17:32

Портал StadiumDB включил «Екатеринбург-Арену» в топ-25 самых странных стадионов планеты. Российский стадион занял 14-е место в рейтинге.

По мнению портала, странность заключается в расположении трибун за воротами — они стоят за пределами стадиона. Эти трибуны были временным сооружением к чемпионату мира по футболу 2018 года, их должны были демонтировать, но в итоге решили оставить.

На «Екатеринбург-Арене» прошли четыре матча групповой стадии чемпионата мира — 2018. Стадион является домашним для клуба Первой лиги «Урал».

Первое место в рейтинге занял домашний стадион турецкого «Бурсаспора», выполненный в форме крокодила.

Real Oviedo
Real Oviedo
вчера в 23:51, ред.
Странный не значит плохой. Я считаю что это наоборот круто и оригинально. Уж точно лучше чем банальные коробки. Посмотрел рейтинг. Там много уникальных и красивых стадионов. Мне больше всех у Браги нравится стадион вмонтированный в скалу.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:40
Хорошо хоть не такой)))
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 21:02
Лично мне нравится эта арена. Был там огромное количество раз. Я правда на этих трибунах никогда не был, футбол смотрю только с центральной и никак иначе.
Пусть стадион странный, но не такое позорище как ВЭБ- Арена.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:59
Каждый с ума по-своему сходит...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:40, ред.
Хорошо хоть не с..ных стадионов)))
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:33
С таким заключением трудно не согласиться, пусть даже такое конструктивное решение и было принято в целях экономии. Но ведь чемпионат мира , к которому построили такое чудо архитектурного искусства, закончился уже семь лет назад, а вылетевшая из РПЛ местная команда собирает в среднем не более десяти тысяч болельщиков с учётом приезда топовых команд. А значит нет необходимости держать такое количество мест на трибунах, которые к тому же не отвечают последним требованиям, наличие козырька, укрывающего зрителей от дождя. Может кто-то решил оставить всё как есть в качестве "памятника архитектурного абсурда", возведённого к ЧМ-2018. Но ведь у он не единственный, в Саранске, в городе, не имеющем вообще футбольной команды в настоящее время с населением чуть больше трёхсот тысяч тоже имеется такое же спортивное сооружение вместимостью более сорока тысяч посадочных мест, и пусть не столь уродливое, зато на сегодняшний день абсолютно бесполезное и невостребованное.
Болейте за своих. а не против чужих!
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:23
" Стадион с приведениями" - причём "духи" периодически возникают на временных трибунах и прекрасно проводят там время...)))
lotsman
lotsman
вчера в 18:20
Эти трибуны были временным сооружением, но как сказал Джонатан Свифт : "В мире нет ничего более постоянного, чем временное")
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:53, ред.
Посмотрел фотки. Вынужден согласиться. Позиция в рейтинге более чем заслуженная. Но сам рейтинг включил бы в топ самых странных рейтингов в мире.
