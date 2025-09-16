«Екатеринбург-Арену» включили в топ-25 самых странных стадионов мира

1758033136

вчера, 17:32

Портал StadiumDB включил «Екатеринбург-Арену» в топ-25 самых странных стадионов планеты. Российский стадион занял 14-е место в рейтинге.

По мнению портала, странность заключается в расположении трибун за воротами — они стоят за пределами стадиона. Эти трибуны были временным сооружением к чемпионату мира по футболу 2018 года, их должны были демонтировать, но в итоге решили оставить.

На «Екатеринбург-Арене» прошли четыре матча групповой стадии чемпионата мира — 2018. Стадион является домашним для клуба Первой лиги «Урал».

Первое место в рейтинге занял домашний стадион турецкого «Бурсаспора», выполненный в форме крокодила.