В «Пари НН» рассчитывают, что команде разрешат проводить матчи дома

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасёв рассказал, может ли «Пари НН» вернуться в Саранск после повторной комиссии РПЛ по полям.

В среду команда впервые в сезоне провела игру на домашнем стадионе.

Комиссия действительно будет. Но насколько мы видели со стороны, поле выдержало. Спасибо агрономам, что подготовили его и даже разрешили заминку. Хотя на момент предматчевого совещания обсуждалось, что её не может быть. Это хороший момент. Думаю, более 90%, что мы здесь останемся. Но это решение комиссии.