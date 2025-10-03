  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: стадионыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

В «Пари НН» рассчитывают, что команде разрешат проводить матчи дома

вчера, 15:52

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасёв рассказал, может ли «Пари НН» вернуться в Саранск после повторной комиссии РПЛ по полям.

В среду команда впервые в сезоне провела игру на домашнем стадионе.

Комиссия действительно будет. Но насколько мы видели со стороны, поле выдержало. Спасибо агрономам, что подготовили его и даже разрешили заминку. Хотя на момент предматчевого совещания обсуждалось, что её не может быть. Это хороший момент. Думаю, более 90%, что мы здесь останемся. Но это решение комиссии.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Пари НН» разрешено провести матч против «Спартака» в Нижнем Новгороде
18 сентября
ОфициальноМатч 13-го тура РПЛ между «Акроном» и «Локомотивом» пройдет в Саранске
17 сентября
«Екатеринбург-Арену» включили в топ-25 самых странных стадионов мира
16 сентября
Реконструкция футбольного поля стадиона «Локомотив» завершена в Тамбове
08 сентября
При сносе центрального стадиона в Воронеже не будет акций для болельщиков
02 сентября
В «Пари НН» ответили на вопрос о возвращении на домашний стадион
24 августа
 
Все комментарии
xu59b9vnx3dt
xu59b9vnx3dt
вчера в 22:31
Хотелось бы чтоб команда играла для своих болельщиков
ABir
ABir
вчера в 20:01
Команда из Нижнего Новгорода, значит и играть должна для своих болельщиков в Нижнем Новгороде.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:03
"Комиссия действительно будет" - И надо "правильно её встретить...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:03
Черноморец тоже на многое рассчитывал.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 