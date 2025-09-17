Матч 13-го тура РПЛ между «Акроном» и «Локомотивом» пройдет в Саранске

1758122067

вчера, 18:14

Матч 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) между тольяттинским «Акроном» и московским «Локомотивом» пройдет на «Мордовия-Арене» в Саранске. Об этом сообщает пресс-служба «Акрона».

Перенос игры связан с подготовкой и проведением международного форума «Россия — спортивная держава», который пройдет с 5 по 7 ноября в Самаре, где тольяттинская команда играет домашние матчи. Встреча «Акрона» и «Локомотива» должна состояться 26 октября, ее начало запланировано на 13:00 мск.

С августа домашние матчи «Пари Нижний Новгород» в РПЛ и Фонбет — Кубке России проходят в Саранске. Это связано с ремонтом стадиона в Нижнем Новгороде.

Форум «Россия — спортивная держава» проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород, Кузбасс и Пермь. В 2024 году мероприятие проходило в Уфе.