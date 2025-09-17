  • Поиск
Матч 13-го тура РПЛ между «Акроном» и «Локомотивом» пройдет в Саранске

вчера, 18:14
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив26.10.2025 в 13:00 Не начался

Матч 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между тольяттинским «Акроном» и московским «Локомотивом» пройдет на «Мордовия-Арене» в Саранске. Об этом сообщает пресс-служба «Акрона».

Перенос игры связан с подготовкой и проведением международного форума «Россия — спортивная держава», который пройдет с 5 по 7 ноября в Самаре, где тольяттинская команда играет домашние матчи. Встреча «Акрона» и «Локомотива» должна состояться 26 октября, ее начало запланировано на 13:00 мск.

С августа домашние матчи «Пари Нижний Новгород» в РПЛ и Фонбет — Кубке России проходят в Саранске. Это связано с ремонтом стадиона в Нижнем Новгороде.

Форум «Россия — спортивная держава» проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород, Кузбасс и Пермь. В 2024 году мероприятие проходило в Уфе.

Вещий
Вещий
вчера в 20:19
Все правильно .... нечего стадиону простаивать.... столько денег в него вбухали.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:48
Опять вспомнил Черноморец... Почему его нет в Российской Премьер Лиге? Вон, сама Барселона, играет матчи чемпионата Испании на стадионе вместимостью шесть тысяч человек и ничего - небо из-за этого не рухнуло на землю. Почему, какие-то мелкие недостатки на домашнем стадионе клуба, помешали команде осуществить своё право – играть в высшем дивизионе российского футбола? Кстати, это право Черноморец завоевал на этом же стадионе, который потом признали негодным для проведения матчей РПЛ. Может легче было пересмотреть правила. Ведь налицо нарушение спортивного принципа. Он и дальше был нарушен – при определении команд, заменивших Торпедо и Черноморец. Есть в карточных играх термин "Тайный ход карт". Его нельзя нарушать. Это означает, что недопустимо изменять, например, установленную правилами последовательность раздачи карт. Серьёзные игроки обговаривают правила до начала игры... В РПЛ получилось наоборот...
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:38
Судя по всему к тринадцатому туру Пари НН наконец-то вернётся на свою домашнюю арену, иначе бы в РПЛ не планировали перенос игры Акрон-Локомотив из Самары в Саранск, где сейчас принимают гостей нижегородцы, ведь по расписанию матчи с участием Акрона и Пари НН запланированы в один день, на двадцать шестое октября один за другим.
