Сегодня пятью матчами стартует пятый раунд «пути регионов» Кубка России

1760511600

15 октября 2025, 10:00

Программа пятого раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу стартует в среду пятью матчами. В этот день состоятся игры «Енисей» — «Уфа», «Родина» — «Челябинск», «Чайка» — «Камаз», «Шинник» — «Нефтехимик» и «Арсенал» — «Сокол».

В первом матче дня красноярский «Енисей» дома сыграет с «Уфой», игра начнется в 14:30 мск. В прошлом раунде уфимская команда проиграла кировскому любительскому клубу «Фанком» (1:1, 3:5 по пенальти). Однако за «Фанком» сыграл нападающий Артем Федчук, который был отстранен от всех соревнований Российского футбольного союза ( РФС ) до оплаты долга перед «Чайкой» из Ростовской области. В итоге «Уфа» подала протест на результат матча, контрольно-дисциплинарный комитет РФС удовлетворил его, присудив любительскому клубу техническое поражение.

Клубы Первой лиги стартовали в «пути регионов» только с четвертого раунда, поэтому других матчей у «Уфы» в Кубке России не было. «Енисей» же выбил в прошлом раунде клуб Медиалиги «Амкал» (2:1).

Также в среду саратовский «Сокол» на выезде встретится с тульским «Арсеналом», игра начнется в 19:30 мск. В прошлом раунде «Сокол» выбил другой клуб Медиалиги «Броук Бойз» (2:0), за который выступал нападающий Федор Смолов.

В 17:00 начнется матч между московской «Родиной» и «Челябинском», встречу примет «Арена-Химки». В 18:00 стартуют матчи «Чайка» — «Камаз» (Набережные Челны) и «Шинник» (Ярославль) — «Нефтехимик» (Нижнекамск). Завершится раунд на следующий день — в четверг пройдут матчи «Факел» (Воронеж) — «Урал» (Екатеринбург), «Торпедо» (Москва) — «Велес» (Москва) и «Черноморец» (Новороссийск) — «Кубань-Холдинг» (Краснодарский край).

Помимо «Амкала» и «Броук Бойз», из медийных клубов в турнире принимал участие 2Drots. Команда завершила участие в Кубке России во втором раунде, уступив «Космосу» из Долгопрудного (0:1). Также в турнире приняли участие 12 любительских клубов, последним из них был «Фанком».

О Кубке России

Кубок России разделен на «путь Российской премьер-лиги ( РПЛ )» и «путь регионов». В «пути РПЛ » на первом этапе клубы из высшего дивизиона чемпионата России разделены на четыре группы по четыре команды. В плей-офф «пути РПЛ » выходят по две лучшие команды каждого квартета, клубы, занявшие третьи места, сыграют в плей-офф «пути регионов». «Путь регионов» предполагает шесть раундов, в плей-офф «пути регионов» выйдут четыре команды.