Футбол — знаковая игра для Ирана. Сборная как национальное достояние

1760041277

вчера, 23:21

В пятницу сборная России проведет товарищеский матч против команды Ирана. Это будет уже вторая игра с иранцами за последние два года. И многие справедливо считают, что именно Иран можно называть сильнейшим противником из всех, с кем Россия играла с начала отстранения от официальных игр в 2022 году.

Футбол в Иране — это не просто игра. Это зеркало нации, в котором отражаются её страсти, противоречия и надежды. Когда сборная выходит на поле, миллионы людей забывают о политике, санкциях и социальных барьерах. Все девяносто минут страна живёт одним дыханием, и мяч становится символом единства, которого порой не хватает за его пределами.

Истоки силы

Сборная Ирана, известная как «Тим Мелли», — одна из старейших и самых успешных в Азии. Трижды подряд она выигрывала Кубок Азии (1968, 1972, 1976), задолго до того, как Япония или Южная Корея стали доминировать на континенте. Иран всегда был футбольной страной — не только по таланту, но и по духу. Несмотря на политические потрясения и экономические ограничения, футбол здесь стал национальной религией.

Путь на мировую арену

Иран впервые попал на чемпионат мира в 1978 году в Аргентине. Это было историческое событие — страна, переживавшая политический кризис, впервые показала себя на крупнейшей арене. Дебют был трудным: ничья с Шотландией (1:1) и поражения от Нидерландов и Перу. Но сам факт участия стал источником национальной гордости.

Следующий выход на мундиаль случился только спустя двадцать лет — в 1998 году во Франции. Именно там произошёл, пожалуй, самый символичный матч в истории футбола: Иран против США . Политические оппоненты обменялись цветами, сфотографировались вместе, а иранцы победили 2:1. Это был матч, ставший больше, чем игрой. Он вошёл в историю как «игра мира».

С тех пор Иран стал постоянным участником чемпионатов мира XXI века.

2006 (Германия) — возвращение после 8-летнего перерыва. Команда Карлуша Кейруша проявила характер, но не сумела выйти из группы, уступив Португалии и Мексике.

— возвращение после 8-летнего перерыва. Команда Карлуша Кейруша проявила характер, но не сумела выйти из группы, уступив Португалии и Мексике. 2014 (Бразилия) — матч против Аргентины стал символом героизма: иранцы держались 90 минут, пока Лионель Месси не забил решающий гол на последней минуте. Мир аплодировал обороне иранцев, а команда получила репутацию «железной стены Азии».

— матч против Аргентины стал символом героизма: иранцы держались 90 минут, пока Лионель Месси не забил решающий гол на последней минуте. Мир аплодировал обороне иранцев, а команда получила репутацию «железной стены Азии». 2018 (Россия) — один из лучших турниров в истории Ирана. Победа над Марокко (1:0), ничья с Португалией (1:1) и минимальное поражение от Испании. До выхода в плей-офф не хватило всего одного гола. Кейруш превратил сборную в организованный и агрессивный коллектив, способный сражаться с топами.

— один из лучших турниров в истории Ирана. Победа над Марокко (1:0), ничья с Португалией (1:1) и минимальное поражение от Испании. До выхода в плей-офф не хватило всего одного гола. Кейруш превратил сборную в организованный и агрессивный коллектив, способный сражаться с топами. 2022 (Катар) — Иран вновь оказался в центре внимания. Политические протесты внутри страны отразились и на команде: игроки отказались петь гимн перед матчем с Англией. Несмотря на давление, они выиграли у Уэльса и боролись до последнего тура. Команда не вышла в 1/8, но получила уважение всего мира за стойкость и мужество.

Герои и символы

Каждое поколение имело своих героев. В 1990-х это был Али Даеи — легенда, забивший 109 голов за сборную, мировой рекордсмен до появления Криштиану Роналду. В 2000-х — Мехди Махдавикия и Али Карими, вдохновлявшие своей техникой и лидерством. Сегодня — Сардар Азмун и Мехди Тареми, футболисты европейского уровня, ставшие лицом новой эры иранского футбола.

Футбол и общество

Футбол в Иране живёт в постоянном напряжении между народной любовью и политическим контролем. Женщины десятилетиями не могли посещать стадионы — лишь под международным давлением запрет начали частично снимать. Игроки не раз сталкивались с угрозами и цензурой, когда высказывались о политике. Инцидент с отказом петь гимн на ЧМ -2022 — лишь вершина айсберга в непростых отношениях между футболистами, федерацией и правительством страны.

Символ единства

В наше время можно предположить, что именно футбол остаётся самым объединяющим явлением в иранском обществе. На улицах Тегерана, Исфахана, Шираза мяч — это язык, понятный всем, независимо от пола, веры или статуса. Когда «Тим Мелли» выходит на поле, даже самые разные люди кричат в унисон: «Иран!»

Сборная Ирана — это не просто команда. Это национальная метафора. Она учит, что можно быть сильным, оставаясь под давлением, что можно бороться, даже когда поле неровное, и что игра — настоящий символ объединения нации.