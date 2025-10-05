Ожидание зрелища при полных трибунах: ЦСКА и «Спартак» сыграют в матче РПЛ

1759611900

сегодня, 00:05

Программа 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) завершится в воскресенье четырьмя матчами. В центральной игре тура московский ЦСКА на своем поле встретится со столичным «Спартаком».

Матч пройдет на « ВЭБ -Арене» и начнется в 16:30 мск. После 10-го тура ЦСКА стал лидером таблицы РПЛ , в активе команды 21 очко. После субботних игр армейцы переместились на 3-ю позицию, пропустив вперед одержавших победы московский «Локомотив» и «Краснодар». «Спартак» с 18 очками идет на 5-й строчке. На скамейке красно-белых вновь будет отсутствовать главный тренер Деян Станкович, который отбывает месячную дисквалификацию. Он уже пропустил три матча из пяти, и во всех «Спартак» добился победы.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что судьям будет проще из-за отсутствия Станковича. «У каждой команды определенный уровень, она выше прыгнуть не может по своим причинам, ЦСКА и „Спартак“ сейчас демонстрируют хорошую, современную и атакующую игру, — сказал Колосков. — Этот факт отрадный, то есть мы не увидим „автобусов“ или „электричек“, будет игра с акцентом на атаку. Каких-то сюрпризов я не ожидаю, фаворитов нет. Если „Спартак“ выиграл три матча без Деяна Станковича на скамейке, то его отсутствие никак не сказывается на настроении команды».

ЦСКА пришел в себя после серии из трех матчей без побед во всех турнирах, сейчас у команды три победы подряд. «Спартак» также подходит к игре с серией из трех побед в чемпионате и кубке страны. Последний матч команд на « ВЭБ -Арене» завершился победой «Спартака» со счетом 2:0, та игра запомнилась массовой конфронтацией футболистов и несколькими красными карточками. ЦСКА на своем поле в последний раз обыгрывал «Спартак» 20 сентября 2021 года (1:0).

В пятницу ЦСКА сообщил, что на матч со «Спартаком» реализованы все билеты. У ЦСКА под вопросом участие в игре Рамиро ди Лусиано, который пропустил последние встречи из-за повреждения. У «Спартака» все футболисты из основной обоймы в строю.

Чемпион России в составе «Спартака» Денис Глушаков считает предстоящую игру загадкой с точки зрения результата. «Мне кажется, что должна получиться интересная игра. Обе команды, в принципе, нормально выступают, понятно, что „Спартак“ в гостях, где-то преимущество у ЦСКА в плане болельщиков, — сказал Глушаков. — А так — матч-загадка в плане результата, ничего не понятно, если честно. Еще и Деяна Станковича нет на скамейке, как видите, „Спартаку“ везет, посмотрим, как будет. Что касается противостояний, то интересно посмотреть, как Матвей Кисляк из ЦСКА сыграет против Эсекьеля Барко».

Другие матчи дня

Также в воскресенье «Оренбург» дома сыграет с «Ростовом» (начало встречи запланировано на 12:00 мск), «Сочи» примет «Пари Нижний Новгород» (14:15 мск), калининградская «Балтика» на своем поле встретится с махачкалинским «Динамо» (19:00 мск). «Балтика» с 17 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ , «Ростов» и махачкалинское «Динамо» (по 10 очков) расположились соответственно на 11-й и 12-й строчке, «Оренбург» (7) — на 14-й, «Пари НН» (6) — на 15-й, «Сочи» (2) — на 16-й.

В субботу петербургский «Зенит» на выезде сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» (1:1), казанский «Рубин» обыграл дома самарские «Крылья Советов» (2:0), «Краснодар» на своем поле оказался сильнее грозненского «Ахмата» (2:0), «Локомотив» в гостях в московском дерби одержал победу над «Динамо» (5:3).

После этого тура пройдет пауза на матчи национальных сборных. Российские футболисты сыграют с командами Ирана (10 октября, Волгоград) и Боливии (14 октября, Москва).