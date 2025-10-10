В ожидании праздника: российские футболисты сыграют с командой Ирана

1760072695

вчера, 08:04

Сборная России по футболу в пятницу проведет первый матч на октябрьском сборе, россияне на «Волгоград-Арене» встретятся с командой Ирана. Игра начнется в 20:00 мск.

Ранее в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза ( РФС ) сообщили, что на матч реализовано 40 тыс. билетов из 41,7 тыс. Была выделена дополнительная партия, ожидается продажа всех билетов на эту игру. Матч будет учитываться в рейтинге Международной федерации футбола ( ФИФА ), сборная России в нем располагается на 33-й позиции, иранцы идут на 21-м месте.

«Волгоград-Арена» в третий раз примет матч сборной России после отстранения от международных турниров. Ранее российские футболисты победили на этом стадионе команды Кубы (8:0) в 2023 году и Сирии (4:0) в 2024 году.

Перед игрой, как обычно бывает, пройдет насыщенная программа для болельщиков. Гимн РФ перед матчем исполнит Наталья Подольская. Также запланировано выступление групп «Браво» и «Серьга». Помимо этого, пройдет фестиваль с участием бывших футболистов сборной России Андрея Аршавина, Маринато Гилерме, Юрия Жиркова, Кирилла Набабкина и Ари.

Осенние матчи сборной России посвящены Году защитника Отечества. В четверг футболисты и тренерский штаб сборной России посетили музей-панораму «Сталинградская битва». Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов также сообщил журналистам, что капитан сборной России выйдет на матч с иранцами в специальной капитанской повязке, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Сборная Ирана не изменилась, россияне сильны

В последний раз сборная России играла с командой Ирана в 2023 году, тогда встреча прошла в Тегеране и завершилась со счетом 1:1. Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что иранцы с того момента особо не изменились. «Сильных сторон много, хорошие, добротные футболисты собраны, в том числе играющие в чемпионате России, — сказал Карпин журналистам. — Сердар Азмун не сыграет из-за травмы. На конкретных футболистов внимания не обращаем, хотим видеть свою хорошую игру. Особых изменений у сборной Ирана не заметили с 2023 года, но появляются новые игроки. Не считали, но больше половины состава не играло. Не думаю, что Иран будет чем-то удивлять».

Сборная России в четвертый раз сыграет с командой Ирана. В 2011 году российские футболисты сыграли с иранцами вничью (1:1), в 2011-м уступили (0:1). Сборная СССР обыграла команду Ирана трижды.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ранее сообщил, что предварительно с иранцами сыграет Сафонов. В этом сезоне вратарь пока не играл за ПСЖ , но тем не менее вызывается в национальную команду. «Всегда есть груз ответственности при игре за сборную, всегда есть и будет. В плане игровой практики по-другому будет чувствоваться. Но я уверен, что готов, уверен, что проблем не будет. Поле прекрасное, встретили радушно, все прекрасно, как обычно, когда мы приезжаем», — отметил Сафонов.

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои считает команду России сильным соперником. «Если бы не текущие несправедливые условия, я уверен, что сборная России была бы в топ-20 рейтинга [ ФИФА ]. В последних матчах у них отличная статистика, в среднем россияне забивали более трех голов. Уверен, что нас ждет интересная игра. Мы ожидаем, что сборная России начнет со стороны атаки, мы проанализировали многие матчи команды, отрабатывали контрприемы. Наша команда находится в хорошем состоянии. Надеемся, что матч будет интересным, зрители получат удовольствие», — сказал он журналистам.

Российские футболисты завершат сбор 14 октября. В этот день команда в Москве на «ВТБ-Арене» встретится со сборной Боливии.