  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПревью, анонсы, раскладыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Динамо» и «Локомотив» встретятся в первом из двух дерби 11-го тура РПЛ

вчера, 06:04

Программа 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) откроется в субботу четырьмя матчами. В этот день центральной игрой станет московское дерби «Динамо» — «Локомотив», днем позже в этом же туре пройдет матч ЦСКА — «Спартак».

Матч пройдет на «ВТБ-Арене» в Москве и начнется в 19:45 мск. «Локомотив» остался единственной командой, которая еще не проиграла в этом сезоне РПЛ. Железнодорожники с 20 очками занимают 2-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего ЦСКА на 1 балл. «Динамо» с 15 очками располагается на 7-й позиции.

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Динамо» Юрий Семин считает, что матч будет напряженным. «Матч „Динамо“ — „Локомотив“ — это игра за 6 очков, для дальнейшей судьбы в турнирной таблице и борьбы за высокие места эта встреча играет громадную роль, — сказал Семин. — Мне кажется, что команды подошли примерно в одинаковом состоянии, есть хорошие игры, есть те, которые сложились не очень. „Динамо“ и „Локомотив“ претендуют на первую тройку, на любое место на пьедестале. Думаю, что будет как всегда очень напряженный матч, много болельщиков придут на игру, поэтому точно интересно».

Этот матч будет особенным для полузащитника «Динамо» Антона Миранчука. Он является воспитанником «Локомотива», вместе с ним он стал чемпионом России и трижды выиграл кубок страны. Он покинул «Локомотив» в 2024 году, перейдя на правах свободного агента в швейцарский «Сьон». 29-летний футболист провел за «Динамо» 8 матчей во всех турнирах, отметившись 3 результативными передачами.

В последний раз «Локомотив» в гостях выиграл у «Динамо» в РПЛ 28 мая 2023 года. Тогда встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу железнодорожников. «Динамо» немного выровняло результаты в РПЛ после не очень удачного старта, сейчас у команды три матча без поражений (две победы, одна ничья) в РПЛ подряд. «Локомотив» в прошлом туре прервал серию из пять ничьих, обыграв казанский «Рубин», сейчас у железнодорожников пять побед и пять ничьих в десяти матчах чемпионата.

У «Локомотива» под вопросом участие в матче полузащитника Сергея Пиняева, который из-за травмы не играет с начала августа. Главный тренер красно-зеленых Михаил Галактионов надеется, что футболист все-таки сыграет. У «Динамо» восстановился нападающий Ярослав Гладышев, который также отсутствовал из-за травмы, он принял участие в матче Фонбет — Кубка России с «Краснодаром» (0:0, 2:4 по пенальти). Пока недоступными остаются полузащитники Артур Гомес и Луис Чавес.

Матчи «Краснодара» и «Зенита»

В первом матче дня тольяттинский «Акрон» на своем поле сыграет с петербургским «Зенитом». Матч начнется в 13:00 мск. «Акрон» с 12 августа не может выиграть во всех турнирах (восемь поражений, одна ничья). Тольяттинская команда с 7 очками располагается на 14-й позиции в таблице РПЛ. «Зенит» (19) идет 4-м. Принципиальности матча добавляет тот факт, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба в прошлом выступал за «Зенит», став четырехкратным чемпионом России. В этом сезоне нападающий забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи в 10 матчах.

Также в субботу «Краснодар» примет грозненский «Ахмат», матч начнется в 17:30 мск. Краснодарская команда до прошлого тура лидировала в таблице, сейчас «быки» с 20 очками идут 3-ми. «Ахмат», набрав 15 очков, располагается на 8-й позиции. Грозненская команда пока не проигрывала в РПЛ с момента назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера в августе.

Еще в одном матче дня самарские «Крылья Советов» в гостях встретятся с «Рубином», игра начнется в 15:15 мск. «Рубин» с 15 очками располагается на 9-м месте, «Крылья Советов» (12) идут 10-ми.

Программа 11-го тура РПЛ завершится в воскресенье. В этот день состоятся игры «Оренбург» — «Ростов», «Сочи» — «Пари Нижний Новгород», ЦСКА — «Спартак» и «Балтика» — «Динамо» (Махачкала).

Подписывайся в ВК
Все новости
Семин сравнил уровень матчей «Динамо» — «Локомотив» и ЦСКА — «Спартак»
03 октября
Матч «Локомотив» — ЦСКА и еще три игры продолжат программу Кубка России
01 октября
Сказка с «Реалом»: «Кайрат» проведет первый домашний матч в Лиге чемпионов
30 сентября
«Краснодар» — «Динамо» и еще две игры дадут старт 5 туру Кубка в Пути РПЛ
30 сентября
Уразбахтин считает матч «Кайрат» — «Реал» историческим для Казахстана
29 сентября
Шанс для ЦСКА: армейский клуб в случае победы над «Балтикой» возглавит РПЛ
28 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:37
Треть чемпионата позади, а в турнирной таблице ещё три нуля. Сегодня хороший повод в матче между Сочи и Нижним закрыть хотя бы один и было бы неплохо в паре Динамо-Локо закрыть ещё один.
Болейте за своих, а не против чужих!
867qz6ebf5kw
867qz6ebf5kw
вчера в 11:32
Дерби будет интересное, Локо смотрится предпочтительней
lotsman
lotsman
вчера в 10:06, ред.
Дерби будет жарким. Динамо заявлял о высоких целях в этом чемпионате и будет биться за победу. Локомотив ещё не проиграл ни одного матча и его игра более сбалансированние, чем у Динамо. Навряд ли Динамо сможет сломить оборону железнодорожников. Я считаю что в этом матче железнодорожники победят.
Capral
Capral ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 10:00, ред.
А у Динамо нет проблем с обороной? У Динамо нет грамотного баланса между линией обороны и центром поля, а это гораздо хуже, чем просто проблемы с обороной. У Локомотива есть Баринов, который цементирует весь центр поля и опорную зону, а у Динамо- неубедительный Глебов, с постоянными косяками. Тот же Батраков выглядит на сегодня стабильнее, чем Бителло. А про динамовскую атаку я вообще молчу. Пока Тюкавин наберёт форму пройдут недели, хорошо, если не месяцы. Приглашение Сергеева, для меня, с первого дня было непонятным. Всё жду, когда же его прорвет...
Вещий
Вещий
вчера в 09:40
Динамо тяжело стартовало, но потихоньку выходит из кризиса .... думаю, что Динамо завладеет мячом, а Локо будет играть на контратаках.... из-за проблем с обороной Локо у динамовцев точно будет достаточно голевых моментов.... Красно-зеленые много забивают и пропускают.... команда точно забьет.... предположу результативную ничью 2-2.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 