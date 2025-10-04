«Динамо» и «Локомотив» встретятся в первом из двух дерби 11-го тура РПЛ

1759547069

вчера, 06:04

Программа 11-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) откроется в субботу четырьмя матчами. В этот день центральной игрой станет московское дерби «Динамо» — «Локомотив», днем позже в этом же туре пройдет матч ЦСКА — «Спартак».

Матч пройдет на «ВТБ-Арене» в Москве и начнется в 19:45 мск. «Локомотив» остался единственной командой, которая еще не проиграла в этом сезоне РПЛ . Железнодорожники с 20 очками занимают 2-е место в турнирной таблице РПЛ , отставая от лидирующего ЦСКА на 1 балл. «Динамо» с 15 очками располагается на 7-й позиции.

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Динамо» Юрий Семин считает, что матч будет напряженным. «Матч „Динамо“ — „Локомотив“ — это игра за 6 очков, для дальнейшей судьбы в турнирной таблице и борьбы за высокие места эта встреча играет громадную роль, — сказал Семин. — Мне кажется, что команды подошли примерно в одинаковом состоянии, есть хорошие игры, есть те, которые сложились не очень. „Динамо“ и „Локомотив“ претендуют на первую тройку, на любое место на пьедестале. Думаю, что будет как всегда очень напряженный матч, много болельщиков придут на игру, поэтому точно интересно».

Этот матч будет особенным для полузащитника «Динамо» Антона Миранчука. Он является воспитанником «Локомотива», вместе с ним он стал чемпионом России и трижды выиграл кубок страны. Он покинул «Локомотив» в 2024 году, перейдя на правах свободного агента в швейцарский «Сьон». 29-летний футболист провел за «Динамо» 8 матчей во всех турнирах, отметившись 3 результативными передачами.

В последний раз «Локомотив» в гостях выиграл у «Динамо» в РПЛ 28 мая 2023 года. Тогда встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу железнодорожников. «Динамо» немного выровняло результаты в РПЛ после не очень удачного старта, сейчас у команды три матча без поражений (две победы, одна ничья) в РПЛ подряд. «Локомотив» в прошлом туре прервал серию из пять ничьих, обыграв казанский «Рубин», сейчас у железнодорожников пять побед и пять ничьих в десяти матчах чемпионата.

У «Локомотива» под вопросом участие в матче полузащитника Сергея Пиняева, который из-за травмы не играет с начала августа. Главный тренер красно-зеленых Михаил Галактионов надеется, что футболист все-таки сыграет. У «Динамо» восстановился нападающий Ярослав Гладышев, который также отсутствовал из-за травмы, он принял участие в матче Фонбет — Кубка России с «Краснодаром» (0:0, 2:4 по пенальти). Пока недоступными остаются полузащитники Артур Гомес и Луис Чавес.

Матчи «Краснодара» и «Зенита»

В первом матче дня тольяттинский «Акрон» на своем поле сыграет с петербургским «Зенитом». Матч начнется в 13:00 мск. «Акрон» с 12 августа не может выиграть во всех турнирах (восемь поражений, одна ничья). Тольяттинская команда с 7 очками располагается на 14-й позиции в таблице РПЛ . «Зенит» (19) идет 4-м. Принципиальности матча добавляет тот факт, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба в прошлом выступал за «Зенит», став четырехкратным чемпионом России. В этом сезоне нападающий забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи в 10 матчах.

Также в субботу «Краснодар» примет грозненский «Ахмат», матч начнется в 17:30 мск. Краснодарская команда до прошлого тура лидировала в таблице, сейчас «быки» с 20 очками идут 3-ми. «Ахмат», набрав 15 очков, располагается на 8-й позиции. Грозненская команда пока не проигрывала в РПЛ с момента назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера в августе.

Еще в одном матче дня самарские «Крылья Советов» в гостях встретятся с «Рубином», игра начнется в 15:15 мск. «Рубин» с 15 очками располагается на 9-м месте, «Крылья Советов» (12) идут 10-ми.