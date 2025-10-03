  • Поиск
Семин сравнил уровень матчей «Динамо» — «Локомотив» и ЦСКА — «Спартак»

вчера, 10:35

Два московских дерби «Динамо» — «Локомотив» и ЦСКА — «Спартак» ожидают болельщиков в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), обе вывески украшают чемпионат и равнозначны по уровню. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.

4 октября «Динамо» на «ВТБ-Арене» примет «Локомотив», матч начнется в 19:45 мск. Игра между ЦСКА и «Спартаком» пройдет 5 октября на «ВЭБ-Арене» и начнется в 16:30 мск. ЦСКА с 21 очком возглавляет таблицу РПЛ, «Локомотив» (20) идет вторым, «Спартак» (18) и «Динамо» (15) идут на пятой и седьмой позициях соответственно.

Главная интрига матча «Динамо» — «Локомотив»

Матч «Динамо» — «Локомотив» — это игра за шесть очков, для дальнейшей судьбы в турнирной таблице и борьбы за высокие места эта встреча играет громадную роль. Мне кажется, что команды подошли примерно в одинаковом состоянии, есть хорошие игры, есть те, которые сложились не очень. «Динамо» и «Локомотив» претендуют на первую тройку, на любое место на пьедестале. Думаю, что будет как всегда очень напряженный матч, много болельщиков придут на игру, поэтому точно интересно.

Одна из главных интриг — будет ли играть за «Динамо» Костя Тюкавин, как выступит. У «Локомотива» вроде бы все в строю. Я считаю, что железнодорожники хорошо играют в обороне. Но если «Динамо» сможет хорошо сыграть в защите, то у них будет больше шансов на победу. Хотя, конечно, фаворита тут нет, команды приблизительно равны и по подбору футболистов, и по очкам, и по остальным футбольным критериям.

Влияние Батракова на «Локомотив»

У «Динамо» есть хорошие футболисты в центре полузащиты. Конечно, у «Локомотива» большую роль играет полузащитник Алексей Батраков, особенно это касается завершающей стадии. Между «Динамо» — «Локомотив» и ЦСКА — «Спартак» не стал бы выбирать, мне кажется, что это равнозначные матчи. Обе игры очень интересные.

Эта игра важна как для главного тренера «Динамо» Валерия Карпина, так и для его коллеги из «Локомотива» Михаила Галактионова. Для обоих этот матч стоит большого внимания. Потому что поражение отбрасывает команду вниз в таблице. Поэтому обеим командам нужно набирать очки. Хочу отметить, что ничья будет потерей для «Динамо» и «Локомотива», потому что конкуренты их смогут обойти, ведь турнирная таблица очень плотная.

Главная фигура ЦСКА — Кисляк

Про ЦСКА и «Спартак» можно приблизительно то же самое сказать, что и про «Динамо» — «Локомотив». Единственное, мне кажется, что ЦСКА на сегодняшний момент является более сбалансированной психологически и в игровом плане командой. Их не бросает то в жар, то в холод. «Спартак» может быть очень хорош, а может сыграть не лучшим образом. У «Спартака» все-таки нет такой стабильности, как у ЦСКА.

У армейцев выделил бы большую фигуру — Матвей Кисляк. Вопрос — будет ли играть Кирилл Глебов или нет, ведь он в атаке создает большую остроту. ЦСКА сильно играет в обороне во главе с Игорем Акинфеевым. «Спартак» подходит только к стадии определенной стабильности. Но ЦСКА — «Спартак» всегда является настоящим дерби для болельщиков и всех. Думаю, что игра будет очень жесткой, но вместе с тем интересной. Но здесь также — проигравшая команда шансы свои теряет на дальнейшие перспективы в турнирной таблице.

Отсутствие Станковича может помочь «Спартаку»

Деян Станкович же тренирует, присутствует в тренировочном процессе. Его дисквалификация — определенное стечение обстоятельств. Если есть нарушение, зачем дисквалифицировать, это определенный ущерб клубу. Наказывайте громадным штрафом, пускай он тренирует дальше. Так что Станкович все равно внутренне присутствует, нет только на скамейке. Я думаю, что никакого влияния это не окажет на матч. Может быть, футболисты «Спартака» более спокойными будут, а также руководящий состав на скамейке запасных.

3athkq9smf4j
3athkq9smf4j
вчера в 13:28
Все эти команды должны уйти с очками в этих матчах, удачных им ничьих.
f5x25ahxujaq
f5x25ahxujaq
вчера в 13:17
Матчи этих команд в основном за четвертое-пятое место, зрелищность ниже средней. Главный матч чемпионатов России уже много лет между Зенитом и Краснодаром.
lotsman
lotsman
вчера в 12:13
Два интереснейших матча пройдут в этом туре. Динамо и Спартак будут биться за своё повышение в таблице чемпионата. И Локомотиву, и Армейцам предстоят нелёгкие матчи. И всё таки, как я считаю, Локомотив намного техничнее Динамо, на данный момент, и у них более лучшее взаимодействие в линиях и больше выдержки. Ну а Спартак, своей горячностью и напором может переиграть Армейцев. Хотя у Армейцев сейчас не плохо с защитой. Я думаю будет ничья.
Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 12:09
А причем здесь Зенит и Краснодар, если речь идет о других командах и их возможностях? И кто Зениту желал вылететь в 1-ю лигу, если он уже там побывал в 90-х?
Как говорит один мой вечный оппонент- пальцем в небо...
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:08
Дерби, есть дерби, что там говорить, к этим матчам всегда и везде повышенный интерес, как у болельщиков, так и у футбольных критиков и экпертов, вне зависимости от положения команд в турнирной таблице и задач, решаемых соперниками. Но по сложившемуся в последнее время медийному ажиотажу встреча, между Спартаком и ЦСКА имеет более высокий рейтинг, хотя в турнирном плане, из-за плотности команд в таблице результаты матчей равны.
Болейте за своих, а не против чужих!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:07
Выскажу свое мнение о матче цска-спартак. Эти игры всегда непредсказуемы и их ждешь всегда. Надеються болельщики обеих команд всегда на зажигательный футбол , но иногда были и унылые ничьи...Вот на сегоднейший день действительно цска более мобильна и главное в основе у них больше россиян играет , по спортивному злее играет и понимают , что такое дерби в этом матче. То есть команда с амбициями и крепкохребетна.
Спартак же непредсказуем особенно сейчас. Может победить любого и отдать , подарить очки командам в глубине турнирной таблицы.
Ждем с интересом и этот МАТЧ...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:48
Вот мы рассуждаем о возможностях участников дерби Динамо Москва – Локомотив и ЦСКА — Спартак... Поговорили о роли Кисляка в ЦСКА, о травме Тюкавина, о влиянии Батакова, не забыли вспомнить о Деяне Станковиче. Но не было ничего о Зените. А ведь Питер многие желали в Первую Лигу отправить, даже подробности смаковали. Под шумок команда Семака выползла из ямы и начала двигаться вперёд. О Краснодаре ничего говорить не буду, потому что НЕЧЕГО. А Зенит, прямо сейчас, показывает хорошую игру и у него появились шансы уйти в зимнюю паузу лидером.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:45
Здравствуйте.

Спасибо за мнение.

На сайте есть раздел Контакты - https://www.soccer.ru/contacts

А Ваши слова постараюсь скоро передать.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 11:39
Где Вы видите матчи в три ночи в чемпионате Беларуси?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 11:37
1. Этот матч есть.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 11:34
Во-первых, в 18:15, а не в 18:00. Во-вторых - такого не может быть, говорите?

https://ligue1.com/en/competitions/ligue1mcdonalds?tab=results&gameweek=7
Capral
Capral
вчера в 11:24
Я уже писал сегодня, что в игровом и моральном плане лучше выглядит Локомотив- больше сыгранности, лучше взаимодействие всех линий. У Динамо много проблем, и прежде всего в организации игры. Поэтому Локо имеет преимущество по многим компонентам. В историческом противостоянии конкуренции не было никогда, но Локо, несколько раз, больно кусал динамовцев, как на пример в 1977г., в День советской милиции, железнодорожники победили соперника-2:0, и в 1980, в день открытия ст.Динамо после реконструкции, железнодорожники победили-1:0.

Спартак-ЦСКА- историческое дерби, двух знаковых и Великих советских клубов!!! В этой игре, никому из соперников не отдам предпочтения, поскольку, на мой взгляд- силы примерно равны. К тому же, обе команды предпочитают контратакующий футбол. У ЦСКА сильней оборона, у Спартака более креативная, техничная и яркая атака. Но вот средняя линия- мобильней у армейцев. Логично было предположить ничью, но если ей и суждено быть, то лучше, не в виде скучных и сухих нулей, а в голевой фиерии!!!

Исторических крутых матчей команд вспоминать не буду, их было столько, что всех и не вспомнишь!!! Но победу Спартака-5:4 никогда не забуду, с победным голом С.Родионова!!! Удачи командам и без судейских ляпов!!!
