Семин сравнил уровень матчей «Динамо» — «Локомотив» и ЦСКА — «Спартак»

1759476957

вчера, 10:35

Два московских дерби «Динамо» — «Локомотив» и ЦСКА — «Спартак» ожидают болельщиков в 11-м туре Российской премьер-лиги ( РПЛ ), обе вывески украшают чемпионат и равнозначны по уровню. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.

4 октября «Динамо» на «ВТБ-Арене» примет «Локомотив», матч начнется в 19:45 мск. Игра между ЦСКА и «Спартаком» пройдет 5 октября на « ВЭБ -Арене» и начнется в 16:30 мск. ЦСКА с 21 очком возглавляет таблицу РПЛ , «Локомотив» (20) идет вторым, «Спартак» (18) и «Динамо» (15) идут на пятой и седьмой позициях соответственно.

Главная интрига матча «Динамо» — «Локомотив»

Матч «Динамо» — «Локомотив» — это игра за шесть очков, для дальнейшей судьбы в турнирной таблице и борьбы за высокие места эта встреча играет громадную роль. Мне кажется, что команды подошли примерно в одинаковом состоянии, есть хорошие игры, есть те, которые сложились не очень. «Динамо» и «Локомотив» претендуют на первую тройку, на любое место на пьедестале. Думаю, что будет как всегда очень напряженный матч, много болельщиков придут на игру, поэтому точно интересно.

Одна из главных интриг — будет ли играть за «Динамо» Костя Тюкавин, как выступит. У «Локомотива» вроде бы все в строю. Я считаю, что железнодорожники хорошо играют в обороне. Но если «Динамо» сможет хорошо сыграть в защите, то у них будет больше шансов на победу. Хотя, конечно, фаворита тут нет, команды приблизительно равны и по подбору футболистов, и по очкам, и по остальным футбольным критериям.

Влияние Батракова на «Локомотив»

У «Динамо» есть хорошие футболисты в центре полузащиты. Конечно, у «Локомотива» большую роль играет полузащитник Алексей Батраков, особенно это касается завершающей стадии. Между «Динамо» — «Локомотив» и ЦСКА — «Спартак» не стал бы выбирать, мне кажется, что это равнозначные матчи. Обе игры очень интересные.

Эта игра важна как для главного тренера «Динамо» Валерия Карпина, так и для его коллеги из «Локомотива» Михаила Галактионова. Для обоих этот матч стоит большого внимания. Потому что поражение отбрасывает команду вниз в таблице. Поэтому обеим командам нужно набирать очки. Хочу отметить, что ничья будет потерей для «Динамо» и «Локомотива», потому что конкуренты их смогут обойти, ведь турнирная таблица очень плотная.

Главная фигура ЦСКА — Кисляк

Про ЦСКА и «Спартак» можно приблизительно то же самое сказать, что и про «Динамо» — «Локомотив». Единственное, мне кажется, что ЦСКА на сегодняшний момент является более сбалансированной психологически и в игровом плане командой. Их не бросает то в жар, то в холод. «Спартак» может быть очень хорош, а может сыграть не лучшим образом. У «Спартака» все-таки нет такой стабильности, как у ЦСКА .

У армейцев выделил бы большую фигуру — Матвей Кисляк. Вопрос — будет ли играть Кирилл Глебов или нет, ведь он в атаке создает большую остроту. ЦСКА сильно играет в обороне во главе с Игорем Акинфеевым. «Спартак» подходит только к стадии определенной стабильности. Но ЦСКА — «Спартак» всегда является настоящим дерби для болельщиков и всех. Думаю, что игра будет очень жесткой, но вместе с тем интересной. Но здесь также — проигравшая команда шансы свои теряет на дальнейшие перспективы в турнирной таблице.

Отсутствие Станковича может помочь «Спартаку»

Деян Станкович же тренирует, присутствует в тренировочном процессе. Его дисквалификация — определенное стечение обстоятельств. Если есть нарушение, зачем дисквалифицировать, это определенный ущерб клубу. Наказывайте громадным штрафом, пускай он тренирует дальше. Так что Станкович все равно внутренне присутствует, нет только на скамейке. Я думаю, что никакого влияния это не окажет на матч. Может быть, футболисты «Спартака» более спокойными будут, а также руководящий состав на скамейке запасных.