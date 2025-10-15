 
 
 
Дюков оценил изменение налогов для букмекеров

15 октября 2025, 10:10

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил надежду на то, что введение налога на прибыль букмекерских контор не окажет негативного влияния на финансирование российского спорта. Об этом он заявил журналистам.

24 сентября Министерство финансов России заявило о введение налога на прибыль организаций в размере 25% в отношении букмекерских контор.

«Главное, чтобы это решение было взвешенным, хорошо просчитанным. Вы знаете, что букмекеры оказывают определенную поддержку спорту, не только футболу. Очень важно, чтобы эти решения не привели к сокращению тех поступлений, которые получает российский спорт», — сказал Дюков.

«Вы знаете все наши проекты, я считаю, что они эффективны, поэтому мы рассчитываем получить финансирование на их дальнейшую реализацию. Это и проект „Футбол в школе“, и Юношеская футбольная лига, и другие инициативы по развитию и популяризации футбола», — добавил президент РФС.

Брулин
Брулин
16 октября в 00:47
А мыслей не было что после увеличения налогов эти самые буки уйдут из РФ? Нахер им такие налоги и такой спорт?
Шуня771
Шуня771 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
15 октября в 11:57
Посмотрите их прибыль....
До "дойки" как до Луны.
CCCP1922
CCCP1922
15 октября в 11:24
Главная цель казино очень понятна — чистить карманы посетителей от каких-либо, пусть даже небольших, накоплений. Но делать это так, чтобы клиент верил в свою удачу и продолжал нести деньги. Можно ли выигрывать у казино постоянно? Нет. Победной математической модели не существует. Есть только везение, которое имеет свой лимит. Казино закрыли, а взамен появились букмекерские конторы. Цель осталась прежней – очищать карманы людей. Предприимчивые дельцы цинично называют свою деятельность бизнесом, хотя это в чистом виде мошенничество, которое пока не получило настоящей правовой оценки. Всему этому пытаются придать человеческий облик, участвуя в благотворительных проектах. Мало того добрались и до футбола — мошенникам разрешено финансирование игры номер один. В обмен на это в их честь называют команды и даже целые Лиги. Дюков, зачем ты это делаешь? У тебя лёгкие деньги не вызывают ощущения опасности? Они изъяты у граждан нечестным путём.
nubom
nubom
15 октября в 11:15
Ждем бум непрогнозируемых результатов матчей в российском футболе и, как следствие, лавинообразное увеличение финансовых вложений в развитие юношеского футбола РФ…
lotsman
lotsman
15 октября в 10:52
Футбол в школе и ЮФЛ это хорошие проекты. Если правильно к этому подойти, то это существенно поможет развитию футбола в России.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 октября в 10:15
Получается, буков можно доить по полной...
