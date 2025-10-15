Дюков оценил изменение налогов для букмекеров

1760512224

15 октября 2025, 10:10

Президент Российского футбольного союза ( РФС ) выразил надежду на то, что введение налога на прибыль букмекерских контор не окажет негативного влияния на финансирование российского спорта. Об этом он заявил журналистам.

24 сентября Министерство финансов России заявило о введение налога на прибыль организаций в размере 25% в отношении букмекерских контор.

«Главное, чтобы это решение было взвешенным, хорошо просчитанным. Вы знаете, что букмекеры оказывают определенную поддержку спорту, не только футболу. Очень важно, чтобы эти решения не привели к сокращению тех поступлений, которые получает российский спорт», — сказал Дюков.