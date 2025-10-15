Месси установил рекорд по голевым передачам в матчах за сборные

1760510012

15 октября 2025, 09:33

Нападающий сборной Аргентины установил новый рекорд по голевым передачам в матчах за национальные команды.

В среду сборная Аргентины победила команду Пуэрто-Рико (6:0) в товарищеском матче, Месси отметился двумя результативными передачами и довел общее их число до 60. Он превзошел достижение американца Лэндона Донована (58).

Месси 38 лет, с 2023 года он выступает за «Интер Майами». По ходу карьеры Месси играл за испанскую «Барселону» и французский «Пари Сен-Жермен». Вместе с «Барселоной» нападающий стал десятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Аргентинец является обладателем восьми «Золотых мячей». В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в 2022 году, Кубок Америки (2021, 2024), Финалиссиму (2022) и Олимпийские игры (2008).