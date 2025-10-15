 
 
 
Soccer.ru
Месси установил рекорд по голевым передачам в матчах за сборные

15 октября 2025, 09:33
Пуэрто-РикоЛоготип футбольный клуб Пуэрто-Рико0 : 6Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил новый рекорд по голевым передачам в матчах за национальные команды.

В среду сборная Аргентины победила команду Пуэрто-Рико (6:0) в товарищеском матче, Месси отметился двумя результативными передачами и довел общее их число до 60. Он превзошел достижение американца Лэндона Донована (58).

Месси 38 лет, с 2023 года он выступает за «Интер Майами». По ходу карьеры Месси играл за испанскую «Барселону» и французский «Пари Сен-Жермен». Вместе с «Барселоной» нападающий стал десятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Аргентинец является обладателем восьми «Золотых мячей». В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в 2022 году, Кубок Америки (2021, 2024), Финалиссиму (2022) и Олимпийские игры (2008).

Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Шишанутый (раскрыть)
15 октября в 12:25, ред.
Аргентина на первом месте с отрывом почти 10 очков.
у Португалии соперники Венгрия, Ирландия, Армения
Армения 107 место в рейтинге ФИФА. в группе Аргентины самый худший рейтинг у Боливии - 77 место + 5 команд в рейтинге выше Венгрии (самого сильного соперника Португалии)
Шишанутый
Шишанутый ответ Ruslik1982 (раскрыть)
15 октября в 12:14
Месси вывел?? Какие громкие слова!! Че там не попасть на Чм от Америки когда выходит 7 команд из десети!! Это не отбор. Это фикция!! При том что Аргентина одна из двух сильнейших сборных Америки. Аргентина, Бразилия ну еще Уругвай норм а остальные там статисты. 😆
амурец
амурец
15 октября в 11:44
Ну с такими сборными Месси может конечно играть хорошо
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Шишанутый (раскрыть)
15 октября в 11:39, ред.
так Месси уже вывел свою сборную, и лучший бомбардир в ней, мог себе позволить только пасы раздавать, работать на команду, дать возможность забивать партнерам, чтобы они почувствовали уверенность в своих силах
Шишанутый
Шишанутый
15 октября в 10:41
Не зря гнома кличут королем товарнеков. Пока Рон бился в официальных матчах и пренес своей сборной важные очки для выхода на Чм 👍 этот свою мусорную статистику в без полезных матчах на аутсайдере набевал. 👎 Спецально для гнома подобрали такого слабого сопренека и его липовых рекордов. 😆 Пуэрто Рико 155 место в рейтенге Фифа. Для сравнения это ниже Литвы и Латвии. 😂
Alex_67
Alex_67
15 октября в 10:18
Оказывается Донован ещё и рекордом обладал.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ STVA 1 (раскрыть)
15 октября в 10:11
так Роналду играл чтобы набить стату, а Месси чтобы наработать комбинации, тренерские заготовки, чтобы выиграть ЧМ во второй раз подряд
shlomo
shlomo
15 октября в 09:58
Наверное еще есть рекорды которые он еще не побил....
Nenash
Nenash
15 октября в 09:57
Фигня.. Подготовка к ЧМ продолжается.. ☝️
112910415
112910415
15 октября в 09:53
ну молодчина же !
STVA 1
STVA 1
15 октября в 09:46
В свои годы держит уровень! Рон вчера дубль из голов! А Лео из передач
