Станислав Черчесов объяснил, как изменилась РПЛ за 10 лет

15 октября 2025, 09:29

Сейчас в Российской премьер-лиге ( РПЛ ) нет таких звездных футболистов, какие были лет 10 назад. Такое мнение высказал главный тренер грозненского «Ахмата» .

6 августа Черчесов возглавил «Ахмат». До этого последним клубом специалиста в РПЛ было московское «Динамо», которое он покинул в 2015 году.