Станислав Черчесов объяснил, как изменилась РПЛ за 10 лет

15 октября 2025, 09:29

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) нет таких звездных футболистов, какие были лет 10 назад. Такое мнение высказал главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов.

6 августа Черчесов возглавил «Ахмат». До этого последним клубом специалиста в РПЛ было московское «Динамо», которое он покинул в 2015 году.

«РПЛ изменилась. Конкуренция бывает в любой лиге. Другое дело, что тогда в „Динамо“ у меня были Кевин Кураньи, Балаж Джуджак, Юрий Жирков, Игорь Денисов, Самба, Владимир Габулов, Матье Вальбуэна, — сказал Черчесов. — В „Зените“ играли Халк, Аксель Витсель, Эсекьель Гарай, Роман Широков, Андрей Аршавин и так далее. Сегодня таких имен я не замечаю. Другое дело, что есть конкурентная лига, на своем уровне идет конкуренция, идет интерес».

Все комментарии
112910415
112910415
15 октября в 09:55
зато сборная на крутом подъёме ! )
sv_1969
sv_1969
15 октября в 09:48, ред.
Стас прав ! Уровень упал конечно! Но не только из-за отсутствия более именитых легов! Но и из-за того , что наши игроки довольны всем!
Гость
